/સેમીકંડક્ટરની રેસમાં ગુજરાતની મોટી છલાંગ, શરૂ થશે નવા બે પ્રોજેક્ટ્સ, જાણો શું થશે ફાયદો

Semiconductor Projects : સરકારે ગુજરાતમાં બે નવા સેમીકંડક્ટર એકમ સ્થાપિત કરવા માટે લીલી ઝંડી આપી છે. આ પરિયોજનાઓનું લક્ષ્ય આયાત પર ભારતની નિર્ભરતા ઘટાડવાનું છે અને દેશને એક વૈશ્વિક ઈલેક્ટ્રિક સપ્લાય ચેન પાર્ટનરના રૂપમાં સ્થાપિત કરવાનું છે.
અમદાવાદઃ કેન્દ્ર સરકારે ઈન્ડિયા સેમીકંડક્ટર મિશન (ISM) હેઠળ ગુજરાતમાં બે નવા સેમીકંડક્ટર એકમની સ્થાપનાને મંજૂરી આપી છે. આ પગલું ન માત્ર ભારતના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇકોસિસ્ટમને મજબૂતી પ્રદાન કરશે, પરંતુ આગામી પેઢીની ડિસ્પ્લે ટેક્નોલોજી અને ચિપ પેકેજિંગમાં ભારતની ઉપસ્થિતિ વૈશ્વિક પલટ પર નોંધાવશે. આ બંને પરિયોજનાઓમાં લગભગ 4000 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ થશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે અત્યાર સુધી સરકારે કુલ 10 સેમીકંડક્ટર એકમોને મંજૂરી આપી છે. તેમાંથી માઇક્રોન ટેક્નોલોજી અને કેન્સ ટેક્નોલોજી જેવી દિગ્ગજ કંપનીઓના પ્લાન્ટમાં વ્યાવસાયિક ઉત્પાદન શરૂ થઈ ગયું છે.
સરકારે ગુજરાતના ધોલેરામાં ક્રિસ્ટલ મેટ્રિક્સ લિમિટેડની 3068 કરોડ રૂપિયાના રોકાણવાળી 'ઇન્ટીગ્રેટેડ કમ્પાઉન્ડ સેમીકંડક્ટર અને એડવાન્સ પેકેજિંગ' (ATMP) સુવિધાને મંજૂરી આપી છે. આ એકમ ભારત માટે ગેમ-ચેન્જર સાબિત થશે, કારણ કે આ ગેલિયમ નાઇડ્રાઇડ (GaN) ચિપ્સનું નિર્માણ કરશે, જે મિની અને માઇક્રો એલઈડી ડિસ્પ્લે માટે જાણીતી છે. તેની વાર્ષિક ક્ષમતા 72000 વર્ગ મીટર ડિસ્પ્લે પેલન અને 24000 સેટ RGB GaN ચિપ્સની હશે. આ એકમ ભારતનું પ્રથમ માઇક્રો એલઈડી ફેબ્રિકેશન યુનિટ હશે, જેમાં દક્ષિણ કોરિયા જેવા દેશોની સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ અને વિદેશ મંત્રાલયનું રણનીતિક સમર્થન હાસિલ છે.
માઇક્રો એલઈડીમાં ભારતનો રણનીતિક દાવ
કેન્દ્રીય ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ક્રિસ્ટલ મેટ્રિક્સ લિમિટેડની યોજનાને મહત્વપૂર્ણ ગણાવી છે. તેમણે તેને રણનીતિક દાવ ગણાવ્યો છે. વર્તમાનમાં વૈશ્વિક ડિસ્પ્લે ઈન્ડસ્ટ્રી એક મોટા ફેરફારના સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છે. દાયકાઓ સુધી જાપાન, તાઇવાન અને દક્ષિણ કોરિયાએ એલસીડી બજાર પર રાજ કર્યું, પરંતુ તાજેતરના વર્ષોમાં ચીને ભારે રોકાણની મદદથી આ ક્ષેત્રમાં પોતાની પકડ બનાવી લીધી છે.
દુનિયા માઇક્રો એલઈડી તરફ વધી રહી છે. માઇક્રો એલઈડીમાં પિક્સેલનો આકાર ઝડપથી નાનો થઈ રહ્યો છે. તેનો આકાર પહેલા 300 માઇક્રોન હતો, હવે 100 માઇક્રોનથી નીચે અને કેટલાક શ્રેષ્ઠ મામલામાં 50 માઇક્રોન સુધી પહોંચી ગયો છે. અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું કે જ્યારે તકનીક બદલે છે તો નવા ખેલાડીની પાસે નેતૃત્વ સ્થાપિત કરવાની સૌથી સારી તક હોય છે. જો ભારત શરૂઆતી તબક્કામાં પોતાની પકડ મજબૂત કરે તો તે આવનાર દાયકાઓ સુધી વૈશ્વિક બજારનું નેતૃત્વ કરી શકે છે.
સુરતમાં ચિપ ટેસ્ટિંગ અને એસેમ્બલી
ગુજરાતના સુરત શહેરમાં સુચી સેમીકોન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા એક ઓસૈટ Outsourced Semiconductor Assembly and Test) સુવિધાને કેબિનેટે લીલી ઝંડી આપી છે. 868 કરોડ રૂપિયાના રોકાણથી બનનારું આ યુનિટ સેમીકંડક્ટર વેલ્યુ ચેનની એક મહત્વપૂર્ણ કડી છે. અહીં લીડ ફ્રેમ અને વાયર-બોન્ડ પેકેજિંગ તકનીકનો ઉપયોગ કરી ચિપ્સની એસેમ્બલી અને ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવશે. આ યુનિટ કંઝ્યુમર ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, ઈલેક્ટ્રિક વાહન, ઓટોમોટિવ સિસ્ટમ અને નવીન ઉર્જા જૈવા ક્ષેત્રોની જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરશે. તેની વાર્ષિક ક્ષમતા 673 મિલિયન સ્મોલ આઉટલાઇન ઈન્ટીગ્રેટેડ સર્કિટ્સ (SOIC) અને 360 મિલિયન ટ્રાન્ઝિટર આઉટલાઇન પેકેજ તૈયાર કરવાની હશે. આ પ્લાન્ટથી આશરે 630 લોકોને રોજગાર મળશે.