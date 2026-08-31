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દારૂબંધી ખાલી કાગળ પર! પાછો લઠ્ઠાકાંડ? પાટણમાં દેશી દારૂના સેવનથી 2 ના મોતનો ગંભીર આરોપ

હજુ તો જામનગરમાં થયેલા લઠ્ઠાકાંડના પડઘા શમ્યા નથી ત્યાં પાટણમાં પણ દેશી દારૂના સેવનથી બે લોકોના મોત થયાનો આરોપ છે. ચાણસ્માના ભાટસર અને ઈટોદરા ગામે બે યુવકના મોત થયા છે. પરિવારજનોએ દારૂબંધીના કડક અમલની માંગણી કરી છે. પોલીસની કામગીરી સામે ધારાસભ્યએ પોતે સવાલ ઉઠાવ્યા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 31, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:46 PM IST
દારૂબંધી ખાલી કાગળ પર! પાછો લઠ્ઠાકાંડ? પાટણમાં દેશી દારૂના સેવનથી 2 ના મોતનો ગંભીર આરોપ
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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