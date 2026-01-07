Prev
ડિસેમ્બરમાં નવા વાહનો ખરીદવા તૂટી પડ્યા ગુજરાતીઓ, ટુ-વ્હીલરના વેચાણમાં 20% અને કારના વેચાણમાં 29% નો વધારો

ફેડરેશન ઓફ ઓટોમોબાઇલ ડીલર્સ એસોસિએશનના રિસર્ચના આંકડામાં સામે આવેલી વિગત પ્રમાણે 2024ની તુલનામાં 2025 ઓટો ટેક્ટર માટે સારૂ રહ્યું, જીએસટીમાં રાહતની અસર ડિસેમ્બરમાં પણ જોવા મળી છે. 
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 07, 2026, 04:33 PM IST

ડિસેમ્બરમાં નવા વાહનો ખરીદવા તૂટી પડ્યા ગુજરાતીઓ, ટુ-વ્હીલરના વેચાણમાં 20% અને કારના વેચાણમાં 29% નો વધારો

Ahmedabad News: ગુજરાતમાં વર્ષ 2025નો છેલ્લો ડિસેમ્બર મહિનો ઓટો સેક્ટર માટે શાનદાર રહ્યો છે. કારણ કે પાછલા વર્ષની તુલનામાં આ વર્ષે ડિસેમ્બર મહિનામાં ટુ-વ્હીલર વાહનોના વેચાણમાં 20 ટકા તો કારના વેચાણમાં 29 ટકાનો વધારો થયો છે. એટલું જ નહીં સમગ્ર ગુજરાતમાં ઓટો સેક્ટરમાં પાછલા વર્ષની તુલનામાં આ વર્ષે ડિસેમ્બર મહિનામાં 13 ટકાનો વધારો થયો છે.

આ વિગત ફેડરેશન ઓફ ઓટોમોબાઇલ ડીલર્સ એસોસિએશન (ફાડા) ના ડિસેમ્બર 2025 અને કેલેન્ડર વર્ષ 2025મા થયેલા વાહનોના રિટેલ વેચાણના જારી આંકડામાં સામે આવી છે.

ફાડાના ડિસેમ્બર 2025ના રિટેલ વાહન વેચાણ રિપોર્ટના આંકડા હેઠળ ગુજરાતમાં ડિસેમ્બર 2024મા 86174 ટુ-વ્હીલર વેચાયા હતા, તેની તુલનામાં ડિસેમ્બર 2025મા 103455 ટુ-વ્હીલરનું વેચાણ થયું છે. તે 20.05 ટકા વધુ છે. થ્રીવ્હીલરની વાત કરીએ તો 2024ના ડિસેમ્બર મહિનામાં 4336 થ્રીવ્હીલર વેચાયા હતા. તેની તુલનામાં ડિસેમ્બર 2025મા 6427 એટલે કે 48.22 ટકા વધુ ઓટો રિક્ષાનું વેચાણ થયું છે. કોમર્શિયલ વાહનોની વાત કરીએ તો તેમાં 44.14 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે. ડિસેમ્બર 2024મા 5681 વાહનોની તુલનામાં ડિસેમ્બર 2025મા 8204 કોમર્શિયલ વાહનો વેચાયા છે. યાત્રી વાહનોના વેચાણમાં આ દરમિયાન 28.85 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે. ડિસેમ્બર 2024મા 30653 વાહનોની તુલનામાં ડિસેમ્બર 2025મા 39496 વાહનો વેચાયા છે. બધા પ્રકારના વાહનોનું રિટેલ વેચાણ ડિસેમ્બર 2024મા 150032 હતું, જે 12.74 ટકાના વધારા સાથે ડિસેમ્બર 2025મા 169147 નોંધાયું છે.

અમદાવાગમાં 27 ટકાથી વધુ ટુ-વ્હીલર વેચાયા
અમદાવાદની વાત કરીએ તો ડિસેમ્બર 2024ની તુલનામાં ડિસેમ્બર 2025મા 37 ટકા વધુ ટુ-વ્હીલર વેચાયા છે. ડિસેમ્બર 2024મા 12967 ટુ-વ્હીલર વેચાયા હતા, ડિસેમ્બર 2025મા 17780 ટુ-વ્હીલરનું વેચાણ થયું છે. કારની વાત કરીએ તો ડિસેમ્બર 2024મા 7080 જ્યારે ડિસેમ્બર 2025મા 7456 કારનું વેચાણ થયું છે.

જીએસટી દર ઘટાડાની સકારાત્મક અસર
ગુજરાતમાં ઓટો રિટેલમાં સપ્ટેમ્બરથી જ સતત સકારાત્મક વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. મુખ્ય રૂપથી જીએસટી ઘટાડા બાદ ઓટો ઉદ્યોગમાં માંગ યથાવત છે. સારા ચોમાસાને કારણે ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં માંગ વધી છે. વાહન નિર્માતા કંપની 1 જાન્યુઆરીથી લાગૂ નિયમિત મૂલ્ય વૃદ્ધિની જાહેરાત કરી છે, જેનાથી ડિસેમ્બર 2025મા લોકોએ વાહન ખરીદીને પ્રાથમિકતા આપી હતી. ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં સારા વેચાણને કારણે વર્ષ 2025મા વાહન વેચાણનો દર બે આંકડામાં પહોંચ્યો છે. ડિસેમ્બર 2025મા ઓવરઓલ વાહનોના વેચાણ દરમાં 13 ટકાની વૃદ્ધિ જોવા મળી, જેમાં કારમાં 29 ટકા અને ટુ-વ્હીલર વાહનોમાં 20 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે.
 

