Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમદાવાદીઓ માટે ગુડ ન્યૂઝ : દેશના સૌથી મોટા મોલ માટે અમદાવાદના આ વિસ્તારમાં થઈ મોટી ડીલ

India's Bigges Mall In Ahmedabad : રાહ જોવાનો અંત આવ્યો! અમદાવાદમાં સૌથી મોટો મોલ બનશે, જમીન સોદા પછી, લુલુ ગ્રુપે જમીન મેળવી લીધી છે. તેની વિશેષતાઓ વિશે જાણો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 02, 2025, 09:32 AM IST

Trending Photos

અમદાવાદીઓ માટે ગુડ ન્યૂઝ : દેશના સૌથી મોટા મોલ માટે અમદાવાદના આ વિસ્તારમાં થઈ મોટી ડીલ

Ahmedabad Property Market : ગુજરાતમાં નવા વર્ષના આગમન સાથે, અમદાવાદના લોકોને સારા સમાચાર મળ્યા છે. ગુજરાતના સૌથી મોટા શહેર અમદાવાદમાં દેશનો સૌથી મોટો મોલ બનશે. લાંબી રાહ જોયા પછી, લુલુ ગ્રુપે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સાથે જમીનનો સોદો પૂર્ણ કર્યો છે. અમદાવાદના લોકો આ મોલ માટે ઉત્સાહિત છે. લુલુ ગ્રુપે અમદાવાદમાં તેના મોલ માટે 66,168 ચોરસ મીટર જમીન હસ્તગત કરી છે.

આ અમદાવાદનો સૌથી મોટો જમીન સોદો
વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા અને સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ પછી, ગુજરાતમાં દેશના સૌથી મોટા મોલ માટે માર્ગ મોકળો થયો છે. લુલુ ગ્રુપે ગુજરાતના અમદાવાદમાં સૌથી મોટો મોલ બનાવવા તરફ અંતિમ પગલું ભર્યું છે. મોલ માટેનો અંતિમ સોદો ₹519.41 કરોડમાં અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) પાસેથી જમીન હસ્તગત કર્યા પછી લુલુ ગ્રુપે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીમાં ₹31 કરોડ પણ ચૂકવ્યા છે. આ અમદાવાદનો સૌથી મોટો જમીન સોદો છે. નોંધનીય છે કે કોમનવેલ્થ ગેમ્સની સાથે ઓલિમ્પિકના સપનાઓને પણ પ્રેમ કરતા અમદાવાદીઓ લુલુ ગ્રુપ તરફથી સારા સમાચારની રાહ જોઈ રહ્યા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

ગયા વર્ષે લુલુએ બિડ જીતી હતી
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને લીઝ ડીડને બદલે લુલુ ગ્રુપ સાથે વેચાણ ડીલ કરી હતી. ગયા વર્ષે 18 જૂનના રોજ, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ચાંદખેડામાં એસપી રિંગ રોડ પર સ્થિત આ જમીનનો પ્લોટ ₹76,000 પ્રતિ ચોરસ મીટરના બેઝ ભાવે ઓનલાઈન હરાજી માટે મૂક્યો હતો, અને લુલુ ઇન્ટરનેશનલ શોપિંગ મોલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડે ₹78,500 પ્રતિ ચોરસ મીટરની સૌથી વધુ બોલી લગાવીને તે જીતી લીધી હતી. 

આ મોલ ક્યાં બનાવવામાં આવશે?
લુલુ ગ્રુપ ચાંદખેડામાં દેશનો સૌથી મોટો મોલ બનાવશે. આ હેતુ માટે, લુલુ ગ્રુપે 16.35 એકર જમીન હસ્તગત કરી છે. આ જમીનના એક ભાગમાં એક નાની સમસ્યા હતી, જેનું નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારથી સ્ટેમ્પ પેપરવર્ક પૂર્ણ થઈ ગયું છે. લુલુ ગ્રુપ દ્વારા બનાવવામાં આવનાર આ મોલ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના લોકસભા મતવિસ્તારમાં હશે, જે ગાંધીનગરના સંસદ સભ્ય છે. ચાંદખેડા વિસ્તાર તેમના લોકસભા મતવિસ્તારમાં આવે છે. લુલુ ગ્રુપ અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વચ્ચે જમીનનો સોદો સાબરમતી સબ-રજિસ્ટ્રાર ઓફિસમાં થયો હતો. અમદાવાદના ઇતિહાસમાં આ સૌથી મોટો જમીન સોદો છે. અગાઉ, અમદાવાદમાં ₹300 થી ₹400 કરોડ (આશરે $300 મિલિયન થી $400 મિલિયન) ના જમીન સોદા થયા છે. આ પહેલી વાર છે જ્યારે જમીનની કિંમત ₹500 કરોડ (આશરે $500 મિલિયન) ને વટાવી ગઈ છે. લુલુ ગ્રુપનો આ મોલ એસપી રિંગ રોડ પર સ્થિત હશે, જેને સરદાર પટેલ રિંગ રોડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

અમદાવાદના રહેવાસીઓને આ લાભો મળશે
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના એક અધિકારીએ જણાવ્યું, "આ જમીનનો સોદો અમારા માટે મહત્વપૂર્ણ હતો. આ માટે કેટલાક નીતિગત ફેરફારોની જરૂર હતી." નોંધનીય છે કે લુલુ ગ્રુપના વડા એમ.એ. યુસુફ અલીએ વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં ગુજરાતમાં ₹3,000 કરોડ (આશરે $30 બિલિયન) ના રોકાણની જાહેરાત કરી હતી. એક સમયે વકીલ બનવાનું સ્વપ્ન જોનારા યુસુફ અલીએ પણ પોતાના જીવનનો નોંધપાત્ર ભાગ અમદાવાદમાં વિતાવ્યો છે. તેથી, અમદાવાદમાં લુલુ મોલને તેમનો સ્વપ્ન પ્રોજેક્ટ માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ મોલ આશરે 12,000 નોકરીઓનું સર્જન કરશે. વધુમાં, તે અમદાવાદના લોકો માટે એક-સ્ટોપ ડેસ્ટિનેશન હશે, જે વિશ્વભરના બ્રાન્ડ્સ ઓફર કરશે. મોલની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા તેનું વિશાળ કાફેટેરિયા (ફૂડ કોર્ટ) હશે, જે તમામ ભારતીય ભોજન પીરસશે. લગભગ 3,000 લોકો એક સમયે ભોજન કરી શકશે.

અમદાવાદ કોચીને પાછળ છોડી દેશે
જેમ જેમ અમદાવાદ વૈશ્વિક રમતગમત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવાનો દાવો કરે છે, તેમ તેમ આ સૌથી મોટા જમીન સોદાની પૂર્ણતા અમદાવાદના લોકો માટે મહત્વપૂર્ણ સારા સમાચાર લાવે છે. હાલમાં, દેશનો સૌથી મોટો મોલ કોચીમાં સ્થિત છે, જે લુલુ ગ્રુપ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે. તે 225 થી વધુ આઉટલેટ્સ ધરાવે છે. લુલુ ગ્રુપની માલિકીના આ સૌથી મોટા મોલમાં 300 થી વધુ સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બ્રાન્ડ્સ હશે. ગ્રુપનો દાવો છે કે આ મોલ વાઇબ્રન્ટ અને નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન લોકો માટે મનોરંજનનું કેન્દ્ર બનશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Ahmedabadvibarant gujaratinvestmentવાઈબ્રન્ટ ગુજરાતઅમદાવાદ

Trending news