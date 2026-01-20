માત્ર 3 કલાકની ઉડતી મુલાકાતમાં UAE ના રાષ્ટ્રપતિએએ ધોલેરાને આપ્યું મોટું રોકાણ, દિલ્હીમાં થયા કરાર
UAE Investment In Dholera : માત્ર 3 કલાકના ભારત પ્રવાસે આવેલા યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમંદ બિન જાય અલ નાહયાનની મુલાકાત ગુજરાત માટે ખાસ રહી, તેઓએ ગુજરાતમાં મોટા રોકાણ માટે કરાર કર્યા
President of the UAE, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan: સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહંમદ બિન જાયદ અલ નાહયાન ભારતની ઉડતી મુલાકાતે આવ્યા હતા. માત્ર 3 કલાકની મુલાકાતમાં તેઓ બંને દેશો વચ્ચેા સંબંધોને નવી દિશા આપી છે. વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસરીએ સોમવારે આ મુલાકાતની માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, બંને વૈશ્વિક નેતાઓ વચ્ચે થયેલી વાતચીતમાં મિત્રતાભર્યો માહોલ જોવા મળ્ય. જે હવે ભારત અને યુએઈના સંબંધોની નવી ઓળખ બની ગઈ છે. આ મુલાકાત દરમિયાન બંને દેશોએ રક્ષા, અંતરિક્ષ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ક્ષેત્રમાં મહત્વના કરાર કર્યા.
દિલ્હીમાં પ્રધાનમંત્રી અને યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ અલ નાહયાને મુલાકાત દરમિયાન અંતરિક્ષ, ઉર્જા, એલએનજી આપૂર્તિ, ઈન્વેસ્ટમેન્ટ, ફૂડ સિક્યોરિટી અને આતંકવાદ વિરોધ પર મહત્વના કરાર કર્યા છે. આ દરમિયાન યુએઈ ભારતમાં મોટું રોકાણકાર બન્યું છે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને UAE ના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહંમદ બિન જાયદ નાહયાને દિલ્હીમાં થયેલી દ્વિપક્ષીય વાર્તામાં બંને દેશોના રાજકીય રક્ષા કરાર, અંતરિક્ષ કરાર અને ઉર્જા જેવા મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોમાં કરાર કર્યાં છે.
ધોલેરામાં આવશે મોટું રોકાણ
ત્રીજું સૌથી મોટો કરાર ગુજરાતા ધોલેરાને લઈને કરવામાં આવ્યો છે. વિદેશ સચિવે આ ઈવેન્ટને મેગા પાર્ટનરશિપ ગણાવી હતી. જે અંતર્ગત યુએઈ ગુજરાતના ધોલેરામાં બની રહેલા સ્પેશિયલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રીઝનના વિકાસમાં ભાગીદાર બનશે. આ કરાર બાદ ધોલેરામાં ઈન્ટરનેશનલ એરોપ્રટ, પાયલટ ટ્રેનિંગ સ્કૂલ, વિમાનના રીપેરીંગ માટે એમઆરઓ (MRO) સેન્ટર, નવું પોર્ટ (ગ્રીનલેન્ડ પોર્ટ) અને ટાઉનશિપ જેવી સુવિધાઓ વિકસિત કરવામાં આવશે. સાથે જ રેલવે કનેક્ટિવિટી અને ઉર્જા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત કરવા બંને દેશો મળીને કામ કરશે.
ગુજરાતનો કોતરેલો ઝૂલો રાષ્ટ્રપતિને ગિફ્ટ કરાયો
યુએઈના રાષ્ટ્રપતિનું ગુજરાત સાથેનું જોડાણ વધુ મજબૂત કરવા માટે તેમને ભેટ પણ ગુજરાતથી આપવામાં આવી. યુએઈ રાષ્ટ્રપતિને ગુજરાતનો હાથથી કોતરવામાં આવેલ રોયલ લાકડાનો ઝુલો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ભેટ કરાયો હતો. જેને ગુજરાતી પરિવારોમાં એકતા, ક્રિયાપ્રતિક્રિયા અને પેઢી દરજ્જાના બંધનનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આ ભેટ યુએઈ દ્વારા 2026ને પરિવારનું વર્ષ તરીકે જાહેર કરવામાં આવી તેની સાથે પણ ઊંડો સંબંધ ધરાવે છે.
