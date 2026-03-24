ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહમાં UCC બિલ બહુમતીથી પસાર, ઉત્તરાખંડ બાદ ગુજરાત બન્યું બીજું રાજ્ય
Uniform Civil Code: ગુજરાત વિધાનસભામાં આજે એક ઐતિહાસિક નિર્ણય લેતા સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) બિલ બહુમતીના આધારે પસાર કરવામાં આવ્યું છે. બપોરે 3 વાગ્યે રજૂ થયેલા આ બિલ પર ગૃહમાં આશરે 7.30 કલાક સુધી લાંબી અને ગહન ચર્ચા ચાલી હતી. અંતે રાત્રે 10.37 કલાકે આ બિલને સત્તાવાર રીતે પસાર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
Uniform Civil Code: ગુજરાત વિધાનસભામાં આજે એક ઐતિહાસિક નિર્ણય લેતા સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) બિલ બહુમતીના આધારે પસાર કરવામાં આવ્યું છે. બપોરે 3 વાગ્યે રજૂ થયેલા આ બિલ પર ગૃહમાં આશરે 7.30 કલાક સુધી લાંબી અને ગહન ચર્ચા ચાલી હતી. અંતે રાત્રે 10.37 કલાકે આ બિલને સત્તાવાર રીતે પસાર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. UCC બિલ પર ચર્ચા દરમિયાન વિપક્ષ કોંગ્રેસ દ્વારા આ બિલનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. કોંગ્રેસે આ બિલને ઊંડાણપૂર્વકના અભ્યાસ માટે પ્રવર્ત સમિતિ પાસે મોકલવાની માંગ કરી હતી. જો કે, સરકારે આ પ્રસ્તાવ નકારતા અંતિમ મતદાન સમયે કોંગ્રેસના સભ્યોએ ગૃહમાંથી વોક આઉટ કર્યું હતું.
આ બિલ પસાર થતા હવે રાજ્યમાં લગ્ન, છૂટાછેડા અને વારસા જેવા વિષયો પર તમામ ધર્મો માટે સમાન કાયદો લાગુ કરવાની દિશામાં મહત્વનું પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. આ સાથે જ UCC બિલ લાવનાર ગુજરાત બીજું રાજ્ય બની ગયું છે. અગાઉ ઉત્તરાખંડમાં UCC બિલ પસાર કરનાર પ્રથમ રાજ્યું હતું. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા 'ગુજરાત બિલ નંબર 17 ઓફ 2026' તરીકે ઓળખાતું આ બિલ રજૂ કરાયું હતું, જેના પર ગૃહમાં વિસ્તૃત ચર્ચા થઈ હતી. કોંગ્રેસે ચૂંટણી આવતા બિલ ઉતાવળેથી લાવવામાં આવ્યું હોવાનો આરોપ કર્યો હતો. મતદાન સમયે કોંગ્રેસે પ્રવર સમિતિને મોકલવાની માગ કરી વોક આઉટ કર્યું હતું.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વિધાનસભામાં પ્રવચનમાં કહ્યું કે, 'સંસ્કૃતિ મિટાવવા માટે બિલ નથી અને આદિવાસી સંસ્કૃતિને કોઈ નુકસાન નહીં પહોંચે, મહિલાઓ અને બાળકોના ન્યાયની વાત બિલમાં આવરી લેવામાં આવી છે. તમામ પાસાઓની ચર્ચા બાદ આ બિલ લાવવામાં આવ્યું છે. મુખ્યમંત્રીએ ગૃહમાં UCC બિલ રજૂ કરતા જ સત્તાપક્ષમાંથી જયશ્રી રામના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા.'
DYCM હર્ષ સંઘવીનું નિવેદન
નાયબ મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, આજનો દિવસ ઈતિહાસમાં સોનેરી દિવસ છે. UCC વિધાનસભા ગૃહમાં મૂકવા જઈ રહ્યા છે. 1947માં આઝાદી મળી. દેશમાં નિયમો સમાજ અને ધર્મ આધારિત રહ્યા છે. સૌથી વધુ નુકસાન માતા અને બહેનોને થયું છે. દેશના તમામ લોકો માટે એક સરખા નિયમ લવાશે.ખૂબ મોટું રક્ષણ માતા બહેનોને મળશે.UCC કોઈ એક ધર્મ માટે નથી પણ બધા ધર્મ માટે સમાન છે. દેશમાં બીજા રાજ્ય તરીકે UCC લાવી રહ્યા છે. મુખ્યમંત્રીને હું ખૂબ અભિનંદન આપું છું.
ऐतिहासिक!
माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने विधानसभा में UCC पारित किया।
न कोई कानून से ऊपर। न कोई नागरिक नीचे।
समान गुजरात। सशक्त गुजरात। #UCC #Gujarat #BJPDelivers
— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) March 24, 2026
વાઘાણીએ ગૃહની બહાર પત્રકારો સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "UCC બિલ કોઈ પણ ધર્મ કે સંપ્રદાયની વિરુદ્ધમાં નથી, પરંતુ તે તમામ ધર્મોમાં સમાનતા અને ન્યાય લાવવાની તરફેણમાં છે." તેમણે ઉમેર્યું કે ગૃહના તમામ સભ્યોએ ખૂબ જ લાંબી અને સઘન ચર્ચાના અંતે આ બિલને બહુમતીથી પસાર કર્યું છે, જે ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ છે.
જીતુ વાઘાણીએ કહ્યું કે, "કોંગ્રેસ આ બિલમાં આદિવાસીઓને પરાણે ખેંચી લાવવા માંગે છે અને લોકોમાં ભ્રમ ફેલાવે છે. આજે કોંગ્રેસ ખુલ્લી પડી ગઈ છે કારણ કે તેઓ માત્ર એક જ સંપ્રદાયને સાચવવા માટે આ આધુનિક કાયદાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે." આ એક ઐતિહાસિક સમયે રજૂ થયેલું ઐતિહાસિક બિલ છે. હવે આ બિલને વિધિવત રીતે રાજ્યપાલની મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવશે, ત્યારબાદ તે કાયદાનું સ્વરૂપ ધારણ કરશે.
શું છે UCC બિલ
UCC બિલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય તમામ ધર્મના નાગરિકો માટે લગ્ન, છૂટાછેડા, વારસાઈ અને લિવ-ઇન રિલેશનશિપ જેવા વિષયોમાં એકસમાન કાયદો લાવવાનો છે. લગ્ન અને છૂટાછેડાની નોંધણી હવે ફરજિયાત બનશે. લિવ-ઇન પાટનર્સે રજિસ્ટ્રાર પાસે નિવેદન સબમિટ કરવું પડશે. આવા સંબંધોથી જન્મેલા બાળકોને કાયદેસર ગણવામાં આવશે અને તેમને તમામ કાયદાકીય સુરક્ષા મળશે. આ કાયદો ગુજરાતમાં રહેતા તમામ લોકો ઉપરાંત રાજ્યની બહાર રહેતા ગુજરાતના મૂળ રહેવાસીઓને પણ લાગુ પડશે.
સરકારે બિલમાં રાખી છે છૂટછાટ
આ સંહિતામાં વ્યક્તિગત કાયદાઓમાં એકરૂપતા લાવવાનો પ્રયાસ છે, પરંતુ સામાજિક સંતુલન જાળવવા માટે અનુસૂચિત જનજાતિઓ (ST) અને લઘુમતી સમાજ, સુરક્ષિત રૂઢિગત અધિકારો ધરાવતા ચોક્કસ જૂથોને આ કાયદાના દાયરામાંથી સ્પષ્ટપણે બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે.
UCC બિલની મુખ્ય વિશેષતાઓ
આ બિલ કુલ 4 ભાગમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ધર્મ કે વ્યક્તિ વિશેષના ભેદભાવ વગર તમામ નાગરિકો માટે સમાન કાયદો બનાવવાનો છે. જેમાં
1. સમાન માળખામાં લગ્ન, છૂટાછેડા અને વારસા હક્ક માટે હવે એક જ કાયદો લાગુ પડશે.
2. લગ્ન નોંધણી: લગ્નનું રજીસ્ટ્રેશન ફરજિયાત બનશે. જો નોંધણી નહીં કરાય તો દંડની જોગવાઈ છે.
3. લિવ-ઈન રિલેશનશિપ: લિવ-ઈન પાર્ટનરશિપનું પણ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું અનિવાર્ય રહેશે.
4. વારસા હક્ક: દીકરા અને દીકરી બંનેને વારસામાં સમાન હક્ક આપવામાં આવશે.
ગુજરાત સરકારનું આ કદમ સામાજિક સમાનતા અને સ્ત્રી-પુરુષના સમાન અધિકારો તરફનું એક મોટું પરિવર્તન માનવામાં આવી રહ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે આ બિલ ગુજરાતના તમામ નાગરિકો માટે કલ્યાણકારી સાબિત થશે.
ગુજરાત સરકાર દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ રંજના પ્રકાશ દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં એક ઉચ્ચ સ્તરીય નિષ્ણાત સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી. આ સમિતિએ લાખો લોકોના સૂચનો અને કાયદાકીય પાસાઓનો અભ્યાસ કરીને પોતાનો અહેવાલ રાજ્ય સરકારને 17 માર્ચે સુપરત કર્યો હતો, જે બાદ આજે વિધાનસભામાં ચર્ચા કરી બિલને પસાર કરવામાં આવ્યું છે.
