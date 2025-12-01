ઉદયપુરના કરોડોના શાહી લગ્ન અને ED ની રેડમાં આ કોંગ્રેસી નેતાનું નામ ખૂલ્યું, ગુજરાત સાથે કનેક્શન
Udaipur Wedding Funded By Rapido Driver : કોણ છે કોંગ્રેસના યુવા નેતા આદિત્ય ઝૂલા? EDએ કસ્યો છે સિકંજો, રેપિડો ડ્રાઈવરનાં ખાતાના 331 કરોડ કરાવ્યા હતા જમા
Money Laundering Transactions : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટ (ED)એ રાજસ્થાનના ઉદયપુરમાં નવેમ્બર 2024માં યોજાયેલા એક વૈભવી લગ્ન સમારોહના ખર્ચા અંગે તપાસ શરૂ કરી છે. આ કેસ ગેરકાયદેસર બેટિંગ (1xBet) સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગના વ્યાપક તારણોનો ભાગ છે. તપાસમાં દિલ્હીના એક રેપિડો (બાઇક ટેક્સી) ડ્રાઇવરના બેંક એકાઉન્ટમાંથી ₹331 કરોડની શંકાસ્પદ રકમનો ખુલાસો થયો છે, જેમાંથી ₹1 કરોડથી વધુ રકમ આ લગ્ન માટે વપરાઈ હોવાનું મળ્યું છે. ત્યારે આ કેસના તાર ગુજરાત સાથે જોડાયેલા છે. નવેમ્બર 2024માં ઉદયપુરના તાજ અરાવલી રિસોર્ટમાં યોજાયેલા આ શાહી લગ્ન આદિત્ય ઝુલાના હતા. તેઓ પૂર્વ મંત્રી ખોડીદાન ઝુલાના પૌત્ર અને હાલ યુવા કોંગ્રેસમાં મહામંત્રી તરીકે કાર્યરત છે.
આ મામલાને 10 મુદ્દાઓમાં સમજીએ:કેસની શરૂઆત: EDની તપાસ 1xBet જેવા ગેરકાયદેસર ઓનલાઇન બેટિંગ એપ્સ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાંથી શરૂ થઈ. આ એપ્સથી મળતી કાળી કમાણીને 'મ્યુલ' (મધ્યસ્થી) એકાઉન્ટ્સ દ્વારા ધોવવામાં આવતી હતી. તપાસ દરમિયાન દિલ્હીના એક રેપિડો ડ્રાઇવરના એકાઉન્ટમાં ₹331.36 કરોડની અસામાન્ય જમા મળી.
મુખ્ય આરોપી: રેપિડો ડ્રાઇવર: આ ડ્રાઇવર દિલ્હીમાં સામાન્ય જીવન જીવે છે અને રોજ ₹500-600 કમાઈ કરે છે. તેના એકાઉન્ટમાં 19 ઓગસ્ટ 2024થી 16 એપ્રિલ 2025 વચ્ચે આ કરોડોની જમા થઈ, જે તેની આવક સાથે મેચ નથી. EDને શંકા છે કે તેનું એકાઉન્ટ 'મ્યુલ' તરીકે વપરાયું, જ્યાં કાળી કમાણીને લેયરિંગ (છુપાવવાની પ્રક્રિયા) કરવામાં આવી. ઉદયપુરમાં એક ભવ્ય ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ માટે ચૂકવણી કરવામાં મદદ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો જે ગુજરાતના એક યુવાન રાજકારણી સાથે સંકળાયેલ હોવાનું કહેવાય છે. જેમાં આદિત્ય ઝુલાનું નામ ખૂલ્યું છે.
લગ્ન સ્થળ અને તારીખ:
આ વૈભવી 'ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ' નવેમ્બર 2024માં ઉદયપુરના તાજ અરાવલી રિસોર્ટમાં યોજાયું. આ લગ્નને 'રોયલ' અને 'હાઇ-પ્રોફાઇલ' કહેવામાં આવે છે, જેમાં વિદેશી મહેમાનો, વૈભવી સજાવટ અને આંતરરાષ્ટ્રીય કલાકારોની હાજરી હતી.
ખર્ચા સાથે જોડાણ:
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ડ્રાઇવરના એકાઉન્ટમાંથી ₹1 કરોડથી વધુ રકમ આ લગ્ન માટે વપરાઈ – હોટલ બુકિંગ, વેન્ડર પેમેન્ટ, ડેકોરેશન અને અન્ય ખર્ચાઓમાં. આ રકમ લગ્નના કુલ ખર્ચાનો એક ભાગ છે, જે લગ્ભગ ₹300 કરોડથી વધુ હોવાનું અંદાજે છે.
રાજકીય કનેક્શન:
લગ્ન કોંગ્રેસ નેતા આદિત્ય ઝુલાના પરિવાર સાથે જોડાયેલું છે. આદિત્ય રાજસ્થાન-ગુજરાત વિસ્તારના યુવા નેતા છે અને તેમનો પરિવાર રાજકીય વારસો ધરાવે છે. ED તેમને પુછપરછ માટે બોલાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, જોકે હજુ સીધો આરોપ નથી.
મની લોન્ડરિંગની પદ્ધતિ:
પૈસા હવાલા, ક્રિપ્ટોકરન્સી, દુબઈ આધારિત શેલ કંપનીઓ અને અન્ય મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ દ્વારા ધોવાયા. આ નેટવર્કમાં રાજસ્થાનના માઇનિંગ બેલ્ટના રાજકીય વ્યક્તિઓના લિંક્સ પણ મળ્યા છે. EDના ડિરેક્ટર સંજય કુમાર અગ્રવાલે તેને '2025ની સૌથી અદ્ભુત લોન્ડરિંગ કાઉન્ટર' કહ્યું.
રેડ અને તપાસના તબક્કા:
29 નવેમ્બર 2025ના રોજ ઉદયપુર અને દિલ્હીમાં રેઇડ્સ થઈ. PMLA (પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ) હેઠળ કાર્યવાહી થઈ, જેમાં ડ્રાઇવરના ઘર પરથી શંકાસ્પદ ડોક્યુમેન્ટ્સ મળ્યા. ડ્રાઇવરે કહ્યું કે તેને લાવો (કમિશન) મળતું હતું, પણ તેને લગ્ન કે પૈસાના સ્ત્રોત વિશે કંઈ ખબર નહોતી.
રેપિડો કંપનીની પ્રતિક્રિયા:
રેપિડોએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ ડ્રાઇવરની વ્યક્તિગત કાર્યવાહી છે અને કંપનીને તેની જાણ નથી. તેઓ કાયદાનું પાલન કરે છે અને તપાસમાં સહયોગ કરશે. આ કેસમાં કંપનીને સીધો આરોપ નથી.
વ્યાપક અસર:
આ તપાસ 2025માં EDના ₹10,000 કરોડના અસેટ સીઝરનો ભાગ છે. તેમાં ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર્સ જેમ કે શિખર ધવન અને સુરેશ રૈનાના અસેટ્સ પણ જોડાયા છે. આ કેસમાંથી લગ્નોમાં વધુ પડતા ખર્ચા પર કડક કાયદા લાવવાની માંગ વધી છે, કારણ કે તે કાળી કમાણીને છુપાવવાનું માધ્યમ બને છે.
હવે શું થશે:
ED આદિત્ય ઝુલા અને અન્ય સંબંધિત વ્યક્તિઓને પુછપરછ માટે બોલાવશે. તપાસમાં વધુ રેઇડ્સ અને અસેટ ફ્રીઝ થઈ શકે.
કોણ છે આદિત્ય ઝુલા
આ લગ્ન ગુજરાતના એક યુવાન રાજકારણી સાથે જોડાયેલા હોવાનું કહેવાય છે, જેને કેટલાક અહેવાલોમાં આદિત્ય ઝુલા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આદિત્ય ઝુલા રાજસ્થાન-ગુજરાત સ્થિત કોંગ્રેસના યુવા નેતા છે. ED સમગ્ર મની ટ્રેલનો નકશો બનાવવાનું ચાલુ રાખતી હોવાથી રાજકારણીને પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.
