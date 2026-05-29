App
  • /ભારે કરી! UGVCLએ મોટો ગોટાળો; ગરીબ માણસને લાખોનું બિલ થમાવી દેતા પગ તળેથી જમીન સરકી ગઈ

ભારે કરી! UGVCLએ મોટો ગોટાળો; ગરીબ માણસને લાખોનું બિલ થમાવી દેતા પગ તળેથી જમીન સરકી ગઈ

Banaskantha News: પાલનપુરના ચિત્રાસણી ગામે વીજ ગ્રાહક ને લાખો નું આવ્યું બિલ. Ugvcl નો છબરડો વીજ પુરવઠો વપરાયા વિના લાખોનું બિલ. આંજણા રામાભાઈ આભાભાઈ ના ઘર નું બિલ આવ્યુ 1 લાખ 6 હજાર 843 રૂપિયા. દર વખતે ગ્રાહક ને આવતું હતું 309 થી 400 રૂપિયા બિલ. વીજ ગ્રાહને મોબાઈલમા લાખોના બિલનો મેસેજ આવતા ગ્રાહક ચિંતામાં. વીજ ગ્રાહક વર્ષોથી ખેતરમાં રહે છે. તેમ છતાં ગામમા આવેલા મકાનમાં કોઈ રહેતું નથી, છતાં પણ લાખોનું બિલ.

Written ByKinjal Patel
Published: May 29, 2026, 02:49 PM IST|Updated: May 29, 2026, 02:49 PM IST
About the Author

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

