/ભારે કરી! UGVCLએ મોટો ગોટાળો; ગરીબ માણસને લાખોનું બિલ થમાવી દેતા પગ તળેથી જમીન સરકી ગઈ

Banaskantha News: પાલનપુરના ચિત્રાસણી ગામે વીજ ગ્રાહક ને લાખો નું આવ્યું બિલ. Ugvcl નો છબરડો વીજ પુરવઠો વપરાયા વિના લાખોનું બિલ. આંજણા રામાભાઈ આભાભાઈ ના ઘર નું બિલ આવ્યુ 1 લાખ 6 હજાર 843 રૂપિયા. દર વખતે ગ્રાહક ને આવતું હતું 309 થી 400 રૂપિયા બિલ. વીજ ગ્રાહને મોબાઈલમા લાખોના બિલનો મેસેજ આવતા ગ્રાહક ચિંતામાં. વીજ ગ્રાહક વર્ષોથી ખેતરમાં રહે છે. તેમ છતાં ગામમા આવેલા મકાનમાં કોઈ રહેતું નથી, છતાં પણ લાખોનું બિલ.
Banaskantha News: બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાના ચિત્રાસણી ગામેથી ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ (UGVCL)ની ઘોર બેદરકારીનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સામાન્ય રીતે જે મકાન બંધ રહેતું હોય અને જ્યાં વીજળીનો કોઈ વપરાશ જ ન થતો હોય, તેવા એક ઘરનું વીજ બિલ અચાનક લાખો રૂપિયામાં આવતા ગ્રાહકના હોશ ઊડી ગયા છે. વીજ કંપનીના આ આંધળા વહીવટ અને ટેકનિકલ છબરડાને કારણે સ્થાનિક ગ્રાહક ભારે ચિંતામાં મુકાયો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
ચિત્રાસણી ગામના વતની આંજણા રામાભાઈ આભાભાઈ વર્ષોથી પોતાના પરિવાર સાથે ખેતરમાં ઘર બનાવીને રહે છે. ગામમાં આવેલું તેમનું મૂળ મકાન લાંબા સમયથી બંધ પડ્યું છે અને ત્યાં વીજળીનો નહિવત વપરાશ થાય છે. આ કારણે દર વખતે તેમને નિયમિત રીતે માત્ર 300થી 400 રૂપિયા સુધીનું જ વીજ બિલ આવતું હતું. પરંતુ આ વખતે જ્યારે રામાભાઈના મોબાઈલ ફોન પર UGVCL તરફથી બિલનો મેસેજ આવ્યો, ત્યારે તેમાં દર્શાવેલી રકમ જોઈને આખો પરિવાર ચોંકી ગયો હતો. વપરાશ વિના જ તેમને રૂ. 1,06,843 (એક લાખ છ હજાર આઠસો ત્રેતાલીસ) નું તોતિંગ બિલ ફટકારી દેવામાં આવ્યું હતું.
મીટર રીડિંગમાં મોટો ગોટાળો
જ્યારે ગ્રાહકે આ આકાશી બિલ આવવાનું કારણ શોધવા પોતાના ઘરના વીજ મીટરની તપાસ કરી, ત્યારે UGVCLની ગંભીર બેદરકારી ખુલ્લી પડી હતી. ઘરના મીટરમાં માત્ર 3,100 યુનિટ જ નોંધાયેલા છે. પરંતુ વીજ કંપનીએ મોકલેલા બિલમાં આંકડો વધારીને સીધો 17,000 યુનિટ બતાવી દેવામાં આવ્યો છે. પીડિત ગ્રાહકે જણાવ્યું હતું કે દર મહિને માંડ 300-400 રૂપિયા બિલ આવતું હતું. આ વખતે સીધો એક લાખથી વધુનો મેસેજ આવ્યો એટલે અમે હેબતાઈ ગયા. ગામના ઘરમાં કોઈ રહેતું જ નથી, તો આટલો વપરાશ ક્યાંથી થાય?"
ઇકબાલગઢ UGVCL કચેરીએ દોડાદોડ
મોબાઈલમાં લાખો રૂપિયાના બિલનો મેસેજ આવ્યા બાદ ગ્રાહક માનસિક તણાવમાં આવી ગયા હતા. વીજ કંપનીના આ છબરડા અંગે આંજણા રામાભાઈએ તાત્કાલિક ઇકબાલગઢ UGVCL કચેરી ખાતે પહોંચીને લેખિત અને મૌખિક જાણ કરી છે.