Prev
Next
ગુજરાતમાં ચૂંટણીના માહોલ વચ્ચે મામલતદારનો આપઘાત, એવું તો શું થયું હતું!

Gujarat Local Body Election 2026 : વલસાડના ઉમરગામના મામલતદારે ટ્રેન નીચે પડતુ મૂકીને મોત વ્હાલુ કર્યું છે. ત્યારે તેમની આપઘાતની ઘટનાએ સરકારી બેડામાં ચકચાર મચાવી દીધી છે. શું મામલતદારે કોઈ દબાણમાં આવીને આવું પગલું ભર્યું હતું? આ અંગેનું સાચું કારણ હજી સામે આવ્યું નથી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 14, 2026, 12:17 PM IST
  • હજી એક વર્ષ પહેલા જ ડી.સી. બ્રાહ્મણકાચ્છની બદલી થઈ અને ઉમરગામ મામલતદાર તરીકે નિમણૂંક થઈ હતી
  • સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના માહોલમાં જ ફોર્મ ચકાસણીના દિવસે મોડી રાત્રે તેઓએ મોત વ્હાલુ કર્યું

Trending Photos

Valsad News : વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામના મામલતદાર ડી.સી. બ્રાહ્મણકાચ્છે ટ્રેન નીચે પડતું મૂકીને આપઘાત કર્યાની ઘટના સામે આવી છે. ચૂંટણીના માહોલમાં જ મામલતદાર જેવા ઉચ્ચ અધિકારીએ આપઘાત કરતા જ સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. મૃતક મામલતદાર ડીસી બ્રાહ્મણકાચ્છનો મૃતદેહ ઉમરગામ રેલવે સ્ટેશન પર ટ્રેનના પાટા નજીકથી મળ્યો હતો. 

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, હજી એક વર્ષ પહેલા જ ડી.સી. બ્રાહ્મણકાચ્છની બદલી થઈ અને ઉમરગામ મામલતદાર તરીકે નિમણૂંક થઈ હતી. અને અત્યારે ચાલી રહેલી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના માહોલમાં જ ફોર્મ ચકાસણીના દિવસે મોડી રાત્રે તેઓએ ઉમરગામ રેલવે સ્ટેશન પર ટ્રેન નીચે પડતું મૂકીને આપઘાત કરી લેતા સમગ્ર વલસાડ જિલ્લાએ વહીવટી તંત્રમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

બનાવની જાણ થતાં જ વલસાડ કલેક્ટર ભવ્ય વર્મા, પ્રાંત અધિકારી, ડીવાયએસપી સહિત વહીવટી તંત્ર અને પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓનો કાફલો સ્થળ પર પહોંચ્યો હતો. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસની ટીમ પણ સ્થળ પર પહોંચી હતી. જો કે હજુ સુધી મામલતદારના આપઘાતનું કારણ જાણી શકાયું નથી. 

આજે મૃતક મામલતદાર ડીસી બ્રાહ્મણકાચ્છના પાર્થિવદેહને તેમના નિવાસન પર રાખવામાં આવ્યો હતો. તેમની અંતિમયાત્રામાં કલેક્ટર, અધિક કલેક્ટર, ધારાસભ્ય રમણ પાટકર, અરવિંદ પટેલ સહિત અનેક રાજકીય અને સામાજિક અગ્રણીઓ સાથે વલસાડ જિલ્લા વહીવટી તંત્રના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

શું ચૂંટણીના તણાવમાં હતા મામલતદાર?
આ પ્રસંગે તમામે મૃતક મામલતદારને શ્રદ્ધાંજલિ આપી તેમના પરિવારજનોને સાંત્વના પાઠવી હતી. જો કે હજુ સુધી મામલતદારના આપઘાતનું કારણ જાણી શકાયું નથી. પરંતુ ચૂંટણીના માહોલમાં તેઓ કોઈ વાતને લઈ અને તણાવમાં હોવાનું ચર્ચાઈ રહી છે. આ મામલે ધરમપુરના ધારાસભ્ય અરવિંદ પટેલે નિવેદન આપ્યું હતું કે, ચૂંટણીના માહોલમાં તેઓ કોઈ પ્રેશરમાં હોય તો તેઓએ ઉચ્ચ અધિકારીઓને આ બાબતે જાણ કરવી જોઈતી હતી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarat politicsgujarat local body election 2026સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીચૂંટણી અપડેટવલસાડValsad

Trending news