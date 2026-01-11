Prev
સગીરાની નિર્મમ હત્યા કરનાર 'સનકી પ્રેમી' આખરે પોલીસ સકંજામાં; 4 વર્ષ બાદ આ રીતે ઝડપાયો

Umargam Murder Case: 2022માં ઉમરગામ ખાતે 17 વર્ષની સગીરાની નિર્મમ હત્યાની ઘટનામાં છેલ્લા ચાર વર્ષથી ફરાર રહેલા મુખ્ય આરોપીને પંકજ પાસવાન ઉમરગામ પોલીસે પંજાબ રાજ્યમાંથી ઝડપી પાડી મહત્વપૂર્ણ સફળતા મેળવી છે.

Jan 11, 2026, 09:10 PM IST

નિલેશ જોશી/ઉમરગામ: એક તરફી પ્રેમનું પરિણામ ક્યારેક જીવલેણ બની જાય છે. ઉમરગામની એક 17 વર્ષની સગીરાના પડોશમાં રહેતો યુવક પંકજ પાસવાન છેલ્લા કેટલાક સમયથી તેનો પીછો કરતો હતો અને તને વારંવાર રસ્તો રોકી હેરાન કરતો હતો. પરંતુ યુવતીને તેનો પ્રેમ મંજૂર ના હોય તેને લઈ પંકજ પાસવાને પોતાના બે સગીર મિત્ર સાથે મળીને દહાડ ગામથી ટ્યુશનથી આવતી યુવતી જે સ્કુટી ઘરે જતી હતી તને રસ્તામાં રોકેને ચાકુના ઉપરાઉપરી ઘા મારીને મોત નીપજાવી ફરાર થઈ ગયો હતો. 

25/08/2022ના રોજ નાની દહાડ રોડ વિસ્તારમાં સગીર બાળા ટ્યુશનમાંથી ઘરે પરત ફરી રહી હતી. આ દરમિયાન આરોપી પંકજ યોગેન્દ્ર પાસવાને અને અના 2 સગીર મિત્ર યુવતીને રોકી છરા અને ચપ્પુ વડે ગળું કાપી તેની નિર્મમ હત્યા કરી હતી. ઘટનાને પગલે ઉમરગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઇ.પી.કો. કલમ 302, 120(B) તથા જી.પી. એક્ટ કલમ 135 મુજબ ગુનો નોંધાયો હતો. 

તપાસ દરમિયાન હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે આ કેસમાં સંડોવાયેલા ત્રણ પૈકી બે કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા બાળ કિશોરોને ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે મુખ્ય આરોપી ઘટના પછીથી ફરાર હતો. જેને પંજાબના રાજપુર ગામથી ઉમરગામ પોલીસએ ઝડપી પડ્યો છે.

ઉમરગામમાં ઓગસ્ટ 2022માં બનેલી આ કરુણ ઘટનામાં એક 17 વર્ષની યુવતીની નિર્મય હત્યાને લઈ સમગ્ર ઉમરગામમાં ચકચાર મચી જવા પામી હતી. ઉમરગામના એક વિસ્તારમાં રહતી યુવતીના પડોશમાં રહેતો પંકજ પાસવાન અવારનવાર યુવતીનો પીછો કરતો હતો. પંકજ પાસવાન યુવતીના એક તરફી પ્રેમમાં પાગલ હતો. યુવતી જ્યારે પણ કોલેજ જતી ત્યારે તેનો પીછો કરતી અને તેને પંકજ પાસવાન કહેતો કે, તને ખુબ પ્રેમ કરું છું અને તું પણ મારા પ્રેમનો એકરાર કર. 

પરંતુ યુવતીને તેનો પ્રેમનો એકરાર ના કરતા એક દિવસ જ્યારે યુવતી દહાડ ગામથી ટ્યુશનથી પરત ફરી રહી હતી. ત્યારે પંકજ પાસવાન અને તેના બે સગીર મિત્ર તેને રસ્તો વચે રોકીને યુવતી પર ચાકુ અને છરા વડે વાર કરી તેને મોતની ઘાટ ઉતારી 3 જન ફરાર થઈ ગયા હતા. ઘટનાની ઉમરગામ પોલીસને જાણ થતા પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઇ હતી અને તપાસ કરતા જાણકારી મળી હતી કે, પંકજ પાસવાન અને તેના 2 સગીર મિત્રો દ્વારા આ હત્યા કરવામાં આવી છે. ઉમરગામ પોલીસ તાત્કાલિક એક્શનમાં આવતા બે સગીરની ધરપકડ કરી હતી, જ્યારે મુખ્ય આરોપી ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો.

ઉમરગામના એક તરફી પ્રેમમાં પાગલ યુવક યુવતીની હત્યા કર્યા બાદ ફરાર થઇ ગયો હતો અને હત્યારો છેલ્લા 4 વર્ષથી અલગ-અલગ જગ્યાએ નામ બદલીને રહેતો હતો. પોતાના કોઈપણ પરિવાર જોડે કોઈપણ પ્રકારનો સંપર્ક રાખતો ન હતો અને તે મોબાઈલ પણ વાપરતો ન હતો. જેના કારણે પોલીસને આરોપી સુધી પહોંચવામાં ખૂબ મુશ્કેલી પડી રહી હતી. પરંતુ કહેવાય છે ને કે કાનૂનના હાથ પણ લાંબા હોય છે. આખરે ઉમરગામ પોલીસને સફળતા મળીને મુખ્ય આરોપી પંકજ પાસવાનને પંજાબના રાજપુરા ગામથી આ એક તરફી પ્રેમમાં પાગલ આરોપીને ધરપકડ કરી જેલના સળિયા પાછળ દીખેલી દીધો છે. પોલીસ હવે આ આરોપીના ગુનાહિત ઈતિહાસ અને તેને કોણે આસરો આપ્યો છે તેની તપાસ હાથ ધરી છે.

ઉમરગામ એક તરફી પ્રેમમાં પાગલ યુવકે એક માસૂમ યુવતીનો ભોગ લીધો. સાથે જ 2 સગીર મિત્રની જિંદગી પણ ખરાબ કરી નાખી.

