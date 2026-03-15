ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratગુજરાતમાં ચૂંટણીનો શંખનાદ વાગ્યો : ઉમરેઠની પેટાચૂંટણીની તારીખ જાહેર

ગુજરાતમાં ચૂંટણીનો શંખનાદ વાગ્યો : ઉમરેઠની પેટાચૂંટણીની તારીખ જાહેર

Gujarat Byelection Declared : પાંચ રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણી જંગનો શંખનાદ વાગી ચૂક્યો છે. ત્યારે ગુજરાતમાં પણ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા પેટાચૂંટણી આવી ગઈ છે. ઉમરેઠના ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારના નિધન બાદ ખાલી પડેલી બેઠક પર ચૂંટણી પંચ દ્વારા પેટાચૂંટણીની જાહેરાત કરાઈ છે. ત્યારે ક્યારે પેટાચૂંટણી યોજાશે તે જાણીએ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 15, 2026, 05:23 PM IST

ગુજરાતમાં ચૂંટણીનો શંખનાદ વાગ્યો : ઉમરેઠની પેટાચૂંટણીની તારીખ જાહેર

Umreth Byelection Date Declared : 5 રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ગઈ છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં, કેરળ, આસામ, તમિલનાડુ અને પુડ્ડુચેરીમાં ચૂંટણીની તારીખો આવી ગઈ છે. તો પાંચેય રાજ્યોના ચૂંટણી પરિણામ 4મેના રોજ આવશે. આ સાથે ગુજરાતની એક બેઠક પર પેટાચૂંટણીની જાહેરાત પણ થઈ ગઈ છે. MLA ગોવિંદ પરમારના નિધનથી ખાલી પડેલી ઉમરેઠ બેઠક પર પેટાચૂંટણી યોજાશે. 

  • પશ્ચિમ બંગાળમાં 23 અને 29 એપ્રિલે મતદાન
  • કેરળ, આસામ, પુડ્ડુચેરીમાં 9 એપ્રિલ અને તમિલનાડુમાં 23 એપ્રિલે મતદાન
  • 4 મેના રોજ આવશે પરિણામ

ગુજરાતની એક બેઠક પર પેટાચૂંટણીની જાહેરાત
આણંદની ઉમરેઠ બેઠક પર પેટાચૂંટણી યોજાશે. 23 એપ્રિલે ઉમરેઠમાં મતદાન થશે. તો 4 મેએ મતગણતરી થશે. MLA ગોવિંદ પરમારના નિધનથી આ બેઠક ખાલી પડી હતી. 

ચૂંટણીલક્ષી માહિતી

  • 30 માર્ચે ચૂંટણીનું નોટિફિકેશન જાહેર કરાશે
  • 6 એપ્રિલ સુધી ભરી શકાશે ઉમેદવારી ફોર્મ
  • 9 એપ્રિલ સુધી ઉમેદવારી પરત ખેંચી શકાશે

ઉમરેઠના ભાજપના ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારનું નિધન
આ મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં આણંદ જિલ્લાના ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠક પર ભાજપના ધારાસભ્ય ગોવિંદ પરમારનું હૃદયરોગના હુમલા બાદ નિધન થયું હતું. ગોવિંદભાઈ પરમાર લાંબા સમયથી બીમાર હતા. તેમની સારવાર પણ ચાલી રહી હતી. આ વચ્ચે તેમને  હાર્ટ એટેક આવતા આણંદની હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જો કે, ડોક્ટરોના તમામ પ્રયાસો છતાં સારવાર દરમિયાન તેમનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું.  

છેલ્લી બે ટર્મથી ધારાસભ્ય હતા
ગોવિંદભાઈ પરમાર જમીન સાથે જોડાયેલા ભાજપના મધ્ય ગુજરાતમાં મજબૂત નેતા ગણાતા હતા. તેમની રાજકીય કારકિર્દી પ્રભાવશાળી રહી છે. તેઓ છેલ્લી બે ટર્મ 2017 અને 2022થી ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટિકિટ પર ઉમરેઠ બેઠક પરથી સતત ચૂંટાઈ રહ્યા હતા. ગોવિંદભાઈ પરમાર લાંબા સમયથી ભાજપ સાથે જોડાયેલા હતા. તેમજ ગોવિંદભાર પરમાર સહકારી ક્ષેત્રમાં પણ સક્રિય હતા. અગાઉ તેઓ રાજપા સરકારમાં મંત્રી પણ રહી ચૂક્યા છે. સ્થાનિક સ્તરે સહકારી ક્ષેત્ર અને સંગઠનમાં તેમનું મોટું પ્રભુત્વ હતું.  

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

