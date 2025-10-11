ગુજરાતમાં પણ ડ્રમવાળી થઈ! મામાએ ભાણેજના 7 ટુકડા કરી ખાડીમાં ફેંકી દીધા
Uncle Murder Nephew : કંસ મામાએ ભાણેજના 7 ટુકડા કરી ખાડીમાં ફેંકી દીધા, CCTV:હથોડીથી હત્યા કરી છરાથી ટુકડા કરી એક્ટિવા પર બે ફેરામાં ખાડીમાં ફેંક્યા; યુટ્યૂબ જોઈ પ્લાનિંગ કર્યું
Surat News પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : સુરત શહેરના ઉધના વિસ્તારમાં ભાઠેના શિવ શક્તિ સોસાયટીમાં રહેતા મામા-ભાણેજના સંબંધોને શર્મસાર કરતો એક સનસનાટીભર્યો બનાવ સામે આવ્યો છે. અહીં ધંધાની અદાવતને લઈને મામા મોહમ્મદ ઈતેકાર વાજીએ પોતાના 25 વર્ષીય ભાણેજ અમીર આલમની ઘાતકી હત્યા કરી નાખી અને બાદમાં તેના શરીરના ટુકડા કરીને ખાડીમાં ફેંકી દીધા હતા.
પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, મૂળ બિહારના વતની મામા મોહમ્મદ ઈતેકાર વાજી અને ભાણેજ અમીર આલમ છેલ્લા 15 વર્ષથી સુરતમાં રહેતા હતા. બંને છેલ્લા બે વર્ષથી સિલાઈ મશીનનું ભાગીદારીમાં કારખાનું ચલાવતા હતા. એક મહિના પહેલા જ મામા ભાગીદારીમાંથી અલગ થઈ ગયા હતા. આરોપી મામાએ મૃતક અમીર આલમને હિસાબ કરવા જણાવ્યું હતું. પરંતુ દિવાળીના કામમાં ભાણેજ હોવાથી હિસાબ પછી કરવાનું જણાવ્યું હતું.જે વાતને લઈને બંને વચ્ચે ઝઘડો થતો હતો.
આ જ અદાવતને કારણે મામા મોહમ્મદ ઈતેકારે ઘાતકી કૃત્ય કરવાનું નક્કી કર્યું. મામાએ ભાણેજની હત્યા કરવા પહેલાં સતત એક મહિના સુધી સર્ચ કર્યું હતું કે ભાણેજની હત્યા કઈ રીતે કરી શકાય અને તેના પુરાવાનું નાશ કરી પોલીસથી બચી શકાય. જ્યારે ભાણેજ અમીર આલમ ઘરમાં ઊંઘી રહ્યો હતો, ત્યારે મામાએ હથોડા વડે તેના પર હુમલો કર્યો. આ હુમલામાં ભાણેજનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. હત્યા કર્યા બાદ મામાએ બીજા દિવસે ભાણેજ અમીર આલમની લાશના પાંચ ટુકડા કર્યા હતા. આ ટુકડાઓને એક થેલીમાં ભરીને ઘર પાસે આવેલી ખાડીમાં ફેંકી દીધા હતા.
મૃતક અમીર આલમ ત્રણ દિવસથી ઘરે નહીં દેખાતા તેના નાના ભાઈ પરવેઝ મોહમ્મદ આલમ મુક્તાર મોહમ્મદ આલમે ઉધના પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદ નોંધાયાની જાણ થતાં જ આરોપી મામા મોહમ્મદ ઈતેકાર પોતાનો મોબાઈલ બંધ કરીને ભાગી ગયો હતો. પોલીસને મામા પર શંકા જતાં તેમણે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા અને આરોપી મામાને ઉધના વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડ્યો.
ભાણેજના શરીરના ટુકડાઓને બોરીમાં ભરી ક્રુર મામાએ રીક્ષા મારફતે લઈ જઈ ખાડીમાં ફેંકી દીધા હતા. હજી સુધી મૃતક ભાણેજની લાશના ટુકડા મળ્યા નથી. મામાએ પોતાના જ ઘરના બાથરૂમમાં ભાણેજના લાશના ટુકડા કર્યા હતા. ત્યારે હત્યામાં વપરાયેલ ચપ્પુ પરથી મૃતકનું બ્લડ મળી આવ્યું છે. મામાએ લાશના ટુકડાને 5 અલગ અલગ પોટલામાં ભર્યા હતા અને બે ફેરામાં ખાડીમાં પોટલાં નાંખ્યા હતા.
હજી સુધી ફાયર બ્રિગેડની ટીમને મૃતકના શરીરનો કોઈ ભાગ મળ્યો નથી. જે ખાડીમાં ટુકડા નંખાયા, તે ખાડી ઉભરાટ સુધી જાય છે. ફાયર અને પોલીસની ટીમ ઉભરાટ સુધી લાશની શોધખોળ કરશે. ખાડી અંદાજિત 35 કિલોમીટરની લંબાઈ ધરાવે છે. તેથી ખાડીમાં લાશના ટુકડા શોધવું બહુ જ ચેલેન્જિંગ કામ છે .
પોલીસની પૂછપરછમાં મામા મોહમ્મદ ઈતેકારે સમગ્ર હત્યાકાંડની કબૂલાત કરી હતી. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી છે. ઉધના પોલીસે ફાયર વિભાગના જવાનોને સાથે રાખીને ખાડીમાં મૃતક અમીર આલમના શરીરના ટુકડાઓની શોધખોળ હાથ ધરી છે. મૃતકના પરિવારે આરોપીને ફાંસીની સજા આપવાની માંગ કરી છે.
