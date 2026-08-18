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અખાદ્ય ખોરાક અને બેફામ બેદરકારી! ફૂડ પોઈઝનિંગને લીધો માસૂમનો ભોગ, તંત્રની કામગીરી સામે ઉઠ્યા ગંભીર સવાલો

Surat Food Poisoning Case: તમે બહારની હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટમાં ખાવાના શોખીન હશો. વારે-તહેવારે પરિવાર સાથે બહાર જતાં હશો. ઓફિસ જતાં પહેલાં ફાસ્ટફૂડનો ચટાકો પણ માણતા હશો. પણ હવે જરા ચેતી જજો! સો વખત વિચાર કરજો. કારણ કે બહારનું ભોજન જીવ લઈ શકે છે. સુરતમાંથી સામે આવેલા આ દ્રશ્યો માત્ર ગંદકી નથી. બેદરકારીનું જીવતું-જાગતું ઉદાહરણ છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 18, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:17 PM IST
અખાદ્ય ખોરાક અને બેફામ બેદરકારી! ફૂડ પોઈઝનિંગને લીધો માસૂમનો ભોગ, તંત્રની કામગીરી સામે ઉઠ્યા ગંભીર સવાલો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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