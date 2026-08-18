/અખાદ્ય ખોરાક અને બેફામ બેદરકારી! ફૂડ પોઈઝનિંગને લીધો માસૂમનો ભોગ, તંત્રની કામગીરી સામે ઉઠ્યા ગંભીર સવાલો

Surat Food Poisoning Case: ફૂગ વળી ગયેલો વાસી લોટ, અસ્વચ્છ કિચન, પશુ પણ ન ખાય તેવી સડેલી ડુંગળી, પોપડા પડી ગયેલી તુવેરની દાળ, દુર્ગંધ મારતું વાસી શાક, રસોડામાં એસિડની બોટલો, ઠેરઠેર ગંદકીના ઢગલા, ફ્રિઝમાં દિવસો જૂનો ખોરાક અને ખુલ્લામાં પડેલો તૈયાર લોટ આ અત્યંત ચોંકાવનારા સુરત શહેરમાં સામે આવી છે. સુરતના વરાછા માતાવાડી પાસે આવેલી શીતલ રેસ્ટોરન્ટનું ભોજન જમ્યા બાદ એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યો ફૂડ પોઈઝનિંગનો શિકાર બન્યા છે.
આ જ રેસ્ટોરન્ટનું ભોજન કર્યા બાદ એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યોની તબિયત બગડી ગઈ. સારવાર દરમિયાન માત્ર પાંચ વર્ષની માસૂમ આર્યાનું મોત થયું. જ્યારે પરિવારના અન્ય સભ્યો હજુ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. ફૂડ વિભાગના અધિકારીઓ તપાસે પહોંચ્યા. મોટી માત્રામાં અખાદ્ય વસ્તુઓ મળી. તેનો નાશ કરાયો અને રેસ્ટોરન્ટને સીલ મારી દેવામાં આવી. પરંતુ સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે જો નિયમિત ચેકિંગ થતું હોત. જો સમયસર કાર્યવાહી થઈ હોત, તો શું આજે આ પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો હોત?
તંત્રની કામગીરી સામે ઉઠ્યા સવાલો
ભારત અને ગુજરાતમાં ફૂડ સેફ્ટીના કાયદા માત્ર કાગળ પર જ છે. તબેલામાંથી ઘોડા છૂટી જાય પછી તાળા મારવાનો શું અર્થ? શું સામાન્ય દંડ ભરીને ફરીથી આવી જ બેદરકારી ચાલુ નહીં થાય તેનું શું ગેરંટી? અહીં, તંત્ર સામે અનેક સવાલો છે. આખરે ફૂડ વિભાગ નિયમિત ચેકિંગ કેમ કરતું નથી? શું નિરીક્ષણ માત્ર કાગળો પૂરતું જ સીમિત છે? એક બાળકીના મોત પછી જ અધિકારીઓ કેમ દોડતા થયા? ગ્રાહકો પાસેથી મોંઘા પૈસા વસૂલતી હોટલોને જવાબદારીનો અહેસાસ કેમ નથી? શું એવો કડક કાયદો નહીં બને કે હોટલ માલિક ખોટું કરતાં પહેલાં સો વખત વિચારે? વિદેશમાં જેવો ફૂડ સેફ્ટીનો વિશ્વાસ છે, તે ભારતમાં ગ્રાહકોને કેમ નથી મળતો?
આરોગ્ય મંત્રીએ આપ્યા તપાસના આદેશ
શીતલ રેસ્ટોરન્ટના માલિકે કેમેરા સામે માફી માગી. પરંતુ શું માફીથી પાંચ વર્ષની આર્યા પાછી આવશે? રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાએ બેઠક બોલાવી છે. તપાસના આદેશ અપાયા છે.
પરંતુ લોકો હવે એક જ જવાબ માંગે છે. આખરે જવાબદાર કોણ? અને બીજી કોઈ આર્યાનો જીવ જાય એ પહેલાં શું સરકાર ખરેખર કડક કાર્યવાહી કરશે. કે પછી ફરી એકવાર કોઈ મોટી દુર્ઘટનાની રાહ જોવામાં આવશે?