કેન્દ્રીય કેબિનેટે આપી મંજૂરી, 1457 કરોડના ખર્ચે ઓખા-કાનાલુસ રેલવે લાઈન ડબલ થશે
Union Cabinet Decisions: દિલ્હીમાં મળેલી કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. આ બેઠકમાં ગુજરાતમાં કાનાલુસ-ઓખા રેલવે લાઇન ડબલિંગ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
Trending Photos
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં બુધવારે કેબિનેટની બેઠકમાં મહત્વના નિર્ણય લેવામાં આવ્યા હતા. મંત્રીમંડળે સાત વર્ષના સમયગાળામાં ₹7,000 કરોડના ખર્ચે દુર્લભ પૃથ્વીના સંશોધન માટે કેન્દ્રીય ક્ષેત્રની યોજનાને મંજૂરી આપી. પુણે મેટ્રોને લંબાવવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપવામાં આવી. આ સાથે કેબિનેટની બેઠકમાં ગુજરાતના દેવભૂમિ-દ્વારકા-ઓખા-કાનાલુસ રેલવે લાઇન ડબલિંગ પ્રોજેક્ટ, ₹1,457 કરોડના ખર્ચે વિકસાવવાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
કેબિનેટની ગુજરાતને ભેટ
કેન્દ્રીય કેબિનેટ દ્વારા દેવભૂમિ દ્વારકા ઓખા-કાનાલુસ રેલવે લાઇન ડબલિંગ માટે 1457 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા છે. આ રેલવે લાઈન ડબલિંગ બનવાને કારણે દ્વારકા-ઓખા તરફ જતી-આવતી ટ્રેનને ફાયદો થશે. આ ડબલ લાઈન બની જવાને કારણે મુસાફરોને પણ ફાયદો થશે. આ 141 કિલોમીટરનો રેલવે ટ્રેક ડબલિંગ થઈ જતાં કેટલાક સ્ટેશનો પર ક્રોસિંગને કારણે ઉભી રહેતી ટ્રેનોને હવે ઉભા રહેવાની જરૂર પડશે નહીં. જેથી દ્વારકા-ઓખા તરફ જતી-આવતી ટ્રેન ઝડપથી પોતાના ગંતવ્ય સ્થાન પર પહોંચી શકશે.
₹7,280 કરોડ માટે પ્રોજેક્ટ મંજૂરી
આ યોજના એક સંકલિત REPM ઉત્પાદન સુવિધાના નિર્માણને ટેકો આપશે, જેમાં દુર્લભ પૃથ્વી ઓક્સાઇડને ધાતુમાં, ધાતુને મિશ્રધાતુમાં અને મિશ્રધાતુને સમાપ્ત REPMમાં રૂપાંતરિત કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
#Cabinet approves two projects of Ministry of Railways with total cost of Rs. 2,781 crore (approx.). These projects include:
➡️Devbhumi Dwarka (Okha) – Kanalus Doubling – 141 kms
➡️Badlapur – Karjat 3rd and 4th line – 32 kms
The two projects covering 4 Districts across the… pic.twitter.com/wz2TH2jxTQ
— PIB India (@PIB_India) November 26, 2025
આ યોજના માટે કુલ નાણાકીય ખર્ચ ₹7,280 કરોડ છે, જેમાં પાંચ વર્ષમાં REPM વેચાણ પર ₹6,450 કરોડનું વેચાણ-સંલગ્ન પ્રોત્સાહન અને કુલ 6,000 MTPA REPM ઉત્પાદન સુવિધાના નિર્માણ માટે ₹750 કરોડની મૂડી સબસિડીનો સમાવેશ થાય છે.
આ યોજના વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મક બોલી પ્રક્રિયા દ્વારા કુલ ક્ષમતા પાંચ લાભાર્થીઓને આપવાની યોજના ધરાવે છે. દરેક લાભાર્થીને 1,200 MTPA સુધીની ક્ષમતા આપવામાં આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે