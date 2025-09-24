કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગુજરાતીઓને આપ્યા મોટા ખુશખબર; બે-ત્રણ મહિનામાં ઘટશે વીજળીનું બિલ
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગુજરાતીઓને આપ્યા સારા સમાચાર. કહ્યું- કોલસા પર જીએસટી ઘટતાં 2થી 3 મહિનામાં વીજ બિલ ઘટશે
Amit Shah: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે તાજેતરમાં ગુજરાતની જનતા માટે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે, જે સીધી રીતે તેમના વીજળીના બિલ પર અસર કરશે. તેમણે જણાવ્યું છે કે કોલસા પરનો જીએસટી (GST) ઘટાડવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે આગામી બે થી ત્રણ મહિનામાં વીજળીના બિલમાં ઘટાડો જોવા મળશે.
આ નિર્ણયથી સામાન્ય નાગરિકોને મોટી રાહત મળશે. વીજળીના ઉત્પાદનમાં કોલસો એક મુખ્ય સ્ત્રોત છે અને તેના પરના ટેક્સમાં ઘટાડો થવાથી વીજળીના ઉત્પાદન ખર્ચમાં પણ ઘટાડો થશે. આ ઘટાડાનો લાભ સીધો ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવામાં આવશે, જેના પરિણામે વીજળીનું બિલ ઓછું આવશે.
અમિત શાહના આ નિવેદનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કેન્દ્ર સરકાર મોંઘવારીને નિયંત્રિત કરવા અને સામાન્ય માણસ પરનો આર્થિક બોજ ઘટાડવા માટે સતત પ્રયાસો કરી રહી છે. આ પગલું રાજ્ય સરકારના વીજળી વિભાગ સાથે સંકલન કરીને લાગુ કરવામાં આવશે, જેથી દરેક પરિવારને આ લાભ મળી શકે.
આ જાહેરાત એવા સમયે થઈ છે જ્યારે મોંઘવારીનો મુદ્દો લોકો માટે ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. આશા છે કે આ નિર્ણયથી વીજળીનો વપરાશ કરનારા લાખો ગુજરાતી પરિવારોને મોટી રાહત મળશે.
