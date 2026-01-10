Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

'કોંગ્રેસે હંમેશા ગાંધીજીના નામનો ઉપયોગ કર્યો, વિચારોને ક્યારેય સ્વીકાર્યા નથી', પાટીલના આકરા પ્રહારો!

Surat News:  સુરતમાં કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલે 'જી રામજી' યોજનાની પર યોજી પત્રકાર પરિષદ, કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કરવામાં આવ્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 10, 2026, 07:39 PM IST

Trending Photos

'કોંગ્રેસે હંમેશા ગાંધીજીના નામનો ઉપયોગ કર્યો, વિચારોને ક્યારેય સ્વીકાર્યા નથી', પાટીલના આકરા પ્રહારો!

પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત: કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટીલે આજે સુરતમાં એક મહત્વપૂર્ણ પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા નવી 'જી રામજી' યોજના વિશે વિગતો આપી હતી. આ તબક્કે તેમણે કોંગ્રેસની નીતિઓની આકરી ટીકા કરતા જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસે હંમેશા ગાંધીજીના નામનો માત્ર ઉપયોગ કર્યો છે, પરંતુ તેમના વિચારોને ક્યારેય સ્વીકાર્યા નથી. 

Add Zee News as a Preferred Source

સી.આર. પાટીલે પત્રકારોને સંબોધતા કહ્યું કે, "કોંગ્રેસ ગાંધીજીનો સતત વિરોધ કરી રહી છે. ગાંધીજીના અંતિમ શબ્દ 'રામ' હતા, તેને પણ કોંગ્રેસે ક્યારેય હૃદયથી સ્વીકાર્યો નથી. કોંગ્રેસે માત્ર ગાંધીજીના ફોટાનો જ રાજકીય ઉપયોગ કર્યો છે. તેમના આદર્શોનો નહીં.મનરેગા યોજના અંગે બોલતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે: કોંગ્રેસ મનરેગાને પોતાની યોજના ગણાવે છે. પરંતુ તેમાં સમય જતાં અનેક ફેરફારો થયા છે. ભૂતકાળમાં આ યોજનામાં મોટાપાયે ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવ્યો હતો.જૂની વ્યવસ્થામાં મજૂર હંમેશા મજૂર જ બની રહેતો હતો, તેના ઉત્થાન માટે કોઈ નક્કર કામગીરી નહોતી થઈ.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં જનહિતને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરાયેલી આ યોજનાની મુખ્ય વિશેષતાઓ નીચે મુજબ છે:રોજગારીમાં વધારો: મનરેગામાં મળતા 100 દિવસના બદલે હવે લોકોને 125 દિવસની રોજગારી મળશે. જળ સંચય પર ભાર: યોજનાના કુલ 88 હજાર કરોડના બજેટમાંથી 32,000 કરોડ રૂપિયા ખાસ જળ સંચયના કામો માટે ફાળવવામાં આવ્યા છે.વિવિધ લોકકલ્યાણકારી યોજનાઓ અને વિષયોને જોડીને આ 'જી રામજી' યોજના તૈયાર કરવામાં આવી છે.

આ યોજના આગામી 1 એપ્રિલથી સમગ્ર દેશમાં અમલમાં આવશે.મોદી સાહેબની દરેક યોજના લોકોના હિત અને સેવકીય કામોને વેગ આપવા માટે હોય છે. કોંગ્રેસ ક્યારેય લોકહિતના કામમાં આગળ આવતી નથી, જ્યારે અમે જનતાની સુખાકારી માટે કટિબદ્ધ છીએ."

નોંધનીય છે કે આ યોજનાના નામમાં અગાઉ 4 વખત ફેરફાર કરવામાં આવ્યા બાદ આખરે 'જી રામજી' નામ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
breaking newssuratsurat newsUnion MinisterCR PatilPress conferenceJi Ramji scheme

Trending news