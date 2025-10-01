Prev
આવું જ રહ્યું તો ગુજરાતના નકશા-ભૂગોળમાં ફેરફાર નક્કી: શું આ વિસ્તારોને દરિયો ગળી જશે?

Central Jal Shakti Ministry Report: દરિયો જાણે ગુજરાતને ગળી રહ્યો હોય તેવુ ચિત્ર ઉપસ્યુ છે કેમ કે, દરિયાકાંઠાની જમીનનું દીને દીને ધોવાણ થઇ રહ્યું છે. સાથે સાથે જમીનમાં ખારાશનું પ્રમાણ વધ્યુ છે. કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રાલયના એક રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો છે કે, ગુજરાતના દરિયાકાંઠે ૭૬૫ કીમી જમીનનું ધોવાણ થયુ છે. આ પરથી સ્થિતી કેટલી હદે ચિંતાજનક છે તેનો અંદાજ લગાવી શકાય તેમ છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 01, 2025, 10:59 AM IST

Central Jal Shakti Ministry Report: ગુજરાત લાંબો દરિયાકિનારો ધરાવતું રાજ્ય છે, પરંતુ હાલમાં દરિયાકિનારાની સ્થિતિ ચિંતાજનક બની છે. કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રાલયના એક રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો છે કે ગુજરાતના દરિયાકાંઠે 765 કિલોમીટર જેટલી જમીનનું ધોવાણ થયું છે, જે દર્શાવે છે કે દરિયો જાણે ગુજરાતને ગળી રહ્યો હોય તેવું ચિત્ર ઉપસી રહ્યું છે. આ આંકડો અગાઉ 537 કિ.મી. હતો, જે વધીને 765 કિ.મી.એ પહોંચ્યો છે. જાણકારોનું માનવું છે કે જો આ જ ગતિએ જમીનનું ધોવાણ અને ખારાશ વધતી રહેશે, તો ગુજરાતનો નકશો અને ભૂગોળ બદલાઈ જાય તે દિવસો હવે દૂર નથી.

ખારાશનો વ્યાપ અને માનવસર્જિત કારણો
જમીનના ધોવાણની સાથે સાથે ખારાશની સમસ્યા પણ વિકટ બની છે. લોકસભામાં રજૂ થયેલા એક રિપોર્ટમાં જણાવાયું હતું કે સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના ૫૩૪ ગામોમાં 7,00,120 હેક્ટર જમીન ખારાશને લીધે પ્રભાવિત થઈ હતી. આ સમસ્યા માટે કુદરતી કારણોની સાથે સાથે માનવસર્જિત પ્રવૃત્તિઓ પણ એટલી જ જવાબદાર છે. વધતા ઔદ્યોગિકીકરણ, ગેરકાયદેસર માઇનીંગ અને વૃક્ષછેદન જેવી પ્રવૃત્તિઓને લીધે દરિયાકાંઠાની જાળવણી ભૂલાઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, જેના કારણે સ્થિતિ વધુ ચિંતાજનક બની છે.

કયા વિસ્તારોમાં ધોવાણ વધુ?
નેશનલ એસેસમેન્ટ ઓફ શોરલાઈન ચેન્જના રિપોર્ટ મુજબ, ગુજરાતના અમુક જિલ્લાઓમાં દરિયાકાંઠાનું ધોવાણ વધુ પ્રમાણમાં થઈ રહ્યું છે. તેમાં મુખ્યત્વે ગીર સોમનાથ, દ્વારકા, અમરેલી, પોરબંદર અને જામનગરનો સમાવેશ થાય છે. ભાવનગર વિસ્તારમાં જસપરા, મીઠી, વિડી, પાલસર અને ગોધામાં જમીન ધોવાણ થયું છે. ગીર સોમનાથમાં આડી અને નવાપરામાં જમીન ધોવાઈ રહી છે. જૂનાગઢ વિસ્તારમાં તો દરિયાકાંઠાના ૯૯% જેટલી જમીન પોચી પડી રહી હોવાનું તારણ બહાર આવ્યું છે.

જોકે, ધોવાણના વધતા આંકડા અને ખારાશની વ્યાપક અસર જોતાં, સરકારે આ દિશામાં વધુ ગંભીરતા દાખવવી પડશે. જો તાત્કાલિક અને અસરકારક પગલાં લેવામાં નહીં આવે, તો ગુજરાતના દરિયાકાંઠાને મોટો ખતરો થઈ શકે છે. જોકે, આ દિશામાં પ્રયાસો પણ શરૂ કરાયા છે. દરિયાકાંઠાની જમીનમાં ખારાશનું પ્રમાણ ઘટાડવા માટે એક કમિટીનું ગઠન કરાયું હતું. કેન્દ્ર સરકારે મે-૨૦૨૫માં ખારાશનું પ્રમાણ ઘટાડવા માટે એક માર્ગદર્શિકા પણ જાહેર કરી છે, જેના અમલ માટે રાજ્ય સરકારે પણ તૈયારી દર્શાવી છે. ખારાશ નિવારણ માટે લેવાયેલા પગલાંને કારણે ગુજરાતમાં 87,860 હેક્ટર જમીનમાં ખારાશનું પ્રમાણ ઓછું થયું હતું અને ખેડૂતોને પણ લાભ પહોંચ્યો હતો. 
 

Mumbai flood dangersurat underwater riskwarningalertsuratpredictionssea level rise India2050 India climate report

