/ગુજરાતના આ અનોખા ક્લબમાં હસવા માટે નહીં, પરંતુ રડવા માટે ભેગા થાય છે લોકો; આંસુઓ સાથે હળવો કરી લે છે મનનો ભાર

Crying Club Surat: આજની ભાગદોડ ભરેલી જિંદગીમાં લોકો બહારથી જેટલા ખુશ દેખાય છે, અંદરથી એટલા જ પરેશાન પણ હોઈ શકે છે. નોકરીનો તણાવ, સંબંધોની સમસ્યાઓ, એકલતા અને જિંદગીની ઘણી ચિંતાઓ લોકોના મનમાં એકઠી થતી રહે છે. પરંતુ ઘણીવાર લોકો પોતાની લાગણીઓ ખુલીને કોઈની સામે વ્યક્ત કરી શકતા નથી.
આ જ સમસ્યાને સમજીને હવે દેશના કેટલાક શહેરોમાં એક નવો ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે. જ્યાં પહેલા લોકો સાથે બેસીને હસવા માટે લાફ્ટર ક્લબ જતા હતા, ત્યાં જ હવે લોકો સાથે બેસીને રડવા માટે ક્રાઈ ક્લબનો ભાગ બની રહ્યા છે. આમાં સુરતની 'હેલ્ધી ક્રાઈંગ ક્લબ' આજકાલ ઘણી ચર્ચામાં છે.
8 વર્ષથી લોકોનું દર્દ સાંભળી રહી છે આ ક્લબ
ગુજરાતના સુરતમાં ચાલતી હેલ્ધી ક્રાઈંગ ક્લબ છેલ્લા લગભગ 8 વર્ષથી લોકોને પોતાની લાગણીઓ બહાર કાઢવા માટેની જગ્યા આપી રહી છે. અહીં દર મહિને લોકો એકઠા થાય છે અને પોતાના મનમાં છુપાયેલા દર્દને આંસુઓ દ્વારા બહાર કાઢે છે. આ ક્લબની ખાસ વાત એ છે કે, અહીં આવનારા લોકોને રડવા માટે કોઈ કારણ સાબિત કરવું પડતું નથી. કોઈ પોતાની અંગત સમસ્યા લઈને આવે છે તો કોઈ વળી એટલા માટે જ આવે છે કારણ કે તેમને લાંબા સમયથી મન ભારે લાગતું હોય છે.
આ ક્લબના સ્થાપક કમલેશ મસાલાવાલાનું કહેવું છે કે, સમાજમાં ખાસ કરીને પુરુષોને બાળપણથી જ એવું શીખવવામાં આવે છે કે તેમણે મજબૂત રહેવાનું છે અને રડવું એ નબળાઈની નિશાની છે. પરંતુ ઘણા લોકો અહીં આવ્યા પછી અનુભવે છે કે, તેમણે કેટલી બધી વાતો પોતાના અંદર દબાવી રાખી હતી.
અહીં કોઈ નથી કરતું જજ
ક્રાઈ ક્લબમાં વાતાવરણ બિલકુલ અલગ રાખવામાં આવે છે. અહીં ડિમ લાઈટ, ધીમું સંગીત અને શાંત વાતાવરણ ઊભું કરવામાં આવે છે, જેથી લોકો પોતાને સુરક્ષિત અનુભવી શકે. જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાની વાત શેર કરવા માંગે તો તે કરી શકે છે. જો કોઈ માત્ર શાંતિથી બેસીને રડવા માંગે તો તેને પણ પૂરી આઝાદી હોય છે. અહીં આવનારાઓમાં અલગ-અલગ ઉંમરના લોકો સામેલ હોય છે. કેટલાક લોકો બ્રેકઅપના દર્દમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હોય છે, કેટલાક કામના દબાણથી પરેશાન હોય છે, તો કેટલાક લોકો એકલતા અને માનસિક થાક સામે ઝઝૂમી રહ્યા હોય છે.
મોટી સંખ્યામાં પહોંચી રહ્યા છે પુરુષો
અવારનવાર એવું માનવામાં આવે છે કે, મહિલાઓ પોતાની લાગણીઓ વધુ સરળતાથી વ્યક્ત કરી શકે છે, પરંતુ આ પ્રકારની ક્લબમાં પુરુષોની સંખ્યા પણ નોંધપાત્ર જોવા મળી રહી છે. ઘણા પુરુષોનું કહેવું છે કે, તેમને પહેલીવાર એવી જગ્યા મળી, જ્યાં તેઓ કોઈ પણ શરમ કે ડર વગર પોતાની લાગણીઓ દર્શાવી શક્યા. તેમને એ અહેસાસ થયો કે રડવું એ નબળાઈ નથી પરંતુ મન હળવું કરવાનો એક માર્ગ હોઈ શકે છે. મુંબઈમાં યોજાયેલા એક ક્રાઈ સેશનમાં સામેલ થયેલા 24 વર્ષના રુદ્રક રાવે જણાવ્યું કે, તેઓ માત્ર પોતાનું મન હળવું કરવા ગયા હતા, પરંતુ ત્યાં જઈને તેમને સમજાયું કે દરેક માણસ પોતાની જિંદગીમાં કોઈ ને કોઈ દર્દમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે.
જાપાનથી શરૂ થયો હતો આ કોન્સેપ્ટ
ક્રાઈ ક્લબનો આ આઈડિયા જાપાનના 'રુઈ-કાત્સુ' (Rui-katsu) કોન્સેપ્ટ સાથે જોડાયેલો માનવામાં આવે છે. ત્યાં લોકોને એકસાથે રડવા દ્વારા ભાવનાત્મક રાહત આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. ધીમે-ધીમે આ પદ્ધતિ અન્ય દેશો સુધી પહોંચી અને હવે ભારતના મોટા શહેરોમાં પણ લોકો તેને અપનાવી રહ્યા છે. મુંબઈ, દિલ્હી, બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ અને સુરત જેવા શહેરોમાં આવા સેશન આયોજિત કરવામાં આવી રહ્યા છે.
રડ્યા પછી કેમ મળે છે સુકૂન?
નિષ્ણાતો અનુસાર, રડવું એ મનુષ્યની કુદરતી પ્રતિક્રિયા છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ લાંબા સમય સુધી તણાવ કે દુઃખને દબાવી રાખે છે, તો તેની અસર માનસિક અને શારીરિક બન્ને રીતે થઈ શકે છે. ક્રાઈ ક્લબ સાથે જોડાયેલા લોકોનું કહેવું છે કે, રડ્યા પછી ઘણા લોકો પોતાને હળવા અનુભવે છે. ઘણીવાર આંસુઓ સાથે જૂની યાદો, દુઃખ અને પરેશાનીઓ બહાર નીકળી જાય છે. કમલેશ મસાલાવાલા જણાવે છે કે, તેમની ક્લબમાં લોકો આંખો બંધ કરીને પોતાના જૂના અનુભવો, તૂટેલા સંબંધો અને મુશ્કેલીઓને યાદ કરે છે. આ પછી ઘણા લોકો ખૂબ જ રાહત અનુભવે છે.
એકલતાના સમયમાં નવી આશા
આજના ડિજિટલ યુગમાં લોકો સોશિયલ મીડિયા પર હજારો લોકો સાથે જોડાયેલા રહે છે, પરંતુ તેમ છતાં ઘણીવાર અંદરથી એકલતા અનુભવે છે. ક્રાઈ ક્લબ ચલાવનારાઓનું માનવું છે કે, આવા સેશન લોકોને ફરીથી ભાવનાત્મક જોડાણનો અહેસાસ કરાવે છે. ઘણીવાર એક વ્યક્તિને રડતી જોઈને બીજી વ્યક્તિ પણ પોતાની લાગણીઓ બહાર કાઢી શકે છે. ત્યારબાદ લોકો એકબીજાને ગળે લગાવે છે અને એક અલગ જ પ્રકારની આપ્તજન જેવી લાગણી અનુભવે છે.
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