Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ગુજરાતના આ અનોખા ક્લબમાં હસવા માટે નહીં, પરંતુ રડવા માટે ભેગા થાય છે લોકો; આંસુઓ સાથે હળવો કરી લે છે મનનો ભાર

ગુજરાતના આ અનોખા ક્લબમાં હસવા માટે નહીં, પરંતુ રડવા માટે ભેગા થાય છે લોકો; આંસુઓ સાથે હળવો કરી લે છે મનનો ભાર

Crying Club Surat: સામાન્ય રીતે તમે લોકોને હસવા માટે લાફ્ટર ક્લબમાં જતા જોયા હશે, પરંતુ હવે એક એવું ક્લબ પણ ચર્ચામાં છે જ્યાં લોકો રડવા માટે પહોંચે છે. ગુજરાતમાં હેલ્ધી ક્રાઈંગ ક્લબ (Healthy Crying Club)માં લોકો પોતાના મનનું દર્દ, તણાવ અને દબાયેલી લાગણીઓ બહાર કાઢે છે. અહીં કોઈ કોઈને જજ કરતું નથી, બસ લોકો સાથે બેસે છે, રડે છે અને પછી હળવા મનને પાછા ફરે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 26, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:02 PM IST
ગુજરાતના આ અનોખા ક્લબમાં હસવા માટે નહીં, પરંતુ રડવા માટે ભેગા થાય છે લોકો; આંસુઓ સાથે હળવો કરી લે છે મનનો ભાર
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કેતન વિગ પહેરતો અને હકલાતો હોવાથી સિયાને પસંદ નહોતો,  'મેં લગ્નની ના પાડી દીધી હતી
Ketan Murder Case15 min ago
2
Crying club in Gujarat30 min ago
3
Ahmedabad News1 hr ago
4
Ketan Agarwal Murder Case1 hr ago
5
Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago