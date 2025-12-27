કોડીનારના વેળવા ગામમાં માણસ અને પોપટની અનોખી મિત્રતા, બની ચર્ચાનો વિષય...
Gir Somnath News: વેળવા ગામના નારણભાઈ સાર્દુલભાઈ સાવધરીયાને ‘મીતુ’ નામના પોપટ સાથે ગાઢ લાગણીસભર સંબંધ બંધાયો છે. નારણભાઈ ચાલીને જાય કે મોટર સાયકલ લઈને નીકળે, મીતુ તરત જ તેમના ખભા ઉપર આવીને બેસી જાય છે.
Trending Photos
ધર્મેશ જેઠવા/ઉના: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના વેળવા ગામમાં માણસ અને પોપટની એવી અનોખી મિત્રતા જોવા મળી છે કે જે ભાગ્યે જ નજરે પડે. લોકો સામાન્ય રીતે શ્વાન-બિલાડી કે પશુઓ સાથેની મિત્રતા જુએ છે, પરંતુ અહીં તો એક માનવી અને પોપટ વચ્ચેની આત્મીય દોસ્તી સૌને આકર્ષી રહી છે.
વેળવા ગામના નારણભાઈ સાર્દુલભાઈ સાવધરીયાને ‘મીતુ’ નામના પોપટ સાથે ગાઢ લાગણીસભર સંબંધ બંધાયો છે. નારણભાઈ ચાલીને જાય કે મોટર સાયકલ લઈને નીકળે, મીતુ તરત જ તેમના ખભા ઉપર આવીને બેસી જાય છે. આ બંનેની મિત્રતા હવે આખા ગામમાં પ્રખ્યાત બની ગઈ છે.
નારણભાઈ ખેતી કરે છે. આશરે છ માસ પહેલા તેમની વાડીએ પોપટનું એક બચ્ચું મળ્યું હતું. કદાચ તે પોતાની માતાથી વિખૂટું પડી ગયું હતું. નારણભાઈએ ઘણી શોધખોળ કરી પરંતુ પોપટની મા મળી નહીં. ત્યારબાદ માનવતાના દાવ સાથે નારણભાઈએ પોપટના બચ્ચાને સાચવવાનું નક્કી કર્યું.
નારણભાઈએ મીતુને ખવડાવ્યું, પાણી આપ્યું અને પોતાના સંતાન સમાન કાળજી લીધી. સમય જતાં બંને વચ્ચે એવી લાગણી બંધાઈ ગઈ કે આજે મીતુ નારણભાઈ વિના એક ક્ષણ પણ રહેતું નથી. છ માસમાં આ સંબંધ મજબૂત મિત્રતામાં બદલાઈ ગયો.
નારણભાઈ રાત્રિના સમયે આ મીતુ નામના પોપટને પાંજરામાં રાખે છે, જ્યારે દિવસ દરમિયાન તેને ખુલ્લું મૂકે છે. નારણભાઈ જ્યાં કામે જાય ત્યાં મીતુ પણ તેમની સાથે જ રહે છે. માણસ અને પોપટ વચ્ચેની આ અનોખી દોસ્તી આજે વેળવા ગામમાં ચર્ચાનો કેન્દ્ર બની છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે