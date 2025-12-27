Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

કોડીનારના વેળવા ગામમાં માણસ અને પોપટની અનોખી મિત્રતા, બની ચર્ચાનો વિષય...

Gir Somnath News: વેળવા ગામના નારણભાઈ સાર્દુલભાઈ સાવધરીયાને ‘મીતુ’ નામના પોપટ સાથે ગાઢ લાગણીસભર સંબંધ બંધાયો છે. નારણભાઈ ચાલીને જાય કે મોટર સાયકલ લઈને નીકળે, મીતુ તરત જ તેમના ખભા ઉપર આવીને બેસી જાય છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 27, 2025, 08:51 PM IST

ધર્મેશ જેઠવા/ઉના: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના વેળવા ગામમાં માણસ અને પોપટની એવી અનોખી મિત્રતા જોવા મળી છે કે જે ભાગ્યે જ નજરે પડે. લોકો સામાન્ય રીતે શ્વાન-બિલાડી કે પશુઓ સાથેની મિત્રતા જુએ છે, પરંતુ અહીં તો એક માનવી અને પોપટ વચ્ચેની આત્મીય દોસ્તી સૌને આકર્ષી રહી છે.

વેળવા ગામના નારણભાઈ સાર્દુલભાઈ સાવધરીયાને ‘મીતુ’ નામના પોપટ સાથે ગાઢ લાગણીસભર સંબંધ બંધાયો છે. નારણભાઈ ચાલીને જાય કે મોટર સાયકલ લઈને નીકળે, મીતુ તરત જ તેમના ખભા ઉપર આવીને બેસી જાય છે. આ બંનેની મિત્રતા હવે આખા ગામમાં પ્રખ્યાત બની ગઈ છે.

નારણભાઈ ખેતી કરે છે. આશરે છ માસ પહેલા તેમની વાડીએ પોપટનું એક બચ્ચું મળ્યું હતું. કદાચ તે પોતાની માતાથી વિખૂટું પડી ગયું હતું. નારણભાઈએ ઘણી શોધખોળ કરી પરંતુ પોપટની મા મળી નહીં. ત્યારબાદ માનવતાના દાવ સાથે નારણભાઈએ પોપટના બચ્ચાને સાચવવાનું નક્કી કર્યું.

નારણભાઈએ મીતુને ખવડાવ્યું, પાણી આપ્યું અને પોતાના સંતાન સમાન કાળજી લીધી. સમય જતાં બંને વચ્ચે એવી લાગણી બંધાઈ ગઈ કે આજે મીતુ નારણભાઈ વિના એક ક્ષણ પણ રહેતું નથી. છ માસમાં આ સંબંધ મજબૂત મિત્રતામાં બદલાઈ ગયો.

નારણભાઈ રાત્રિના સમયે આ મીતુ નામના પોપટને પાંજરામાં રાખે છે, જ્યારે દિવસ દરમિયાન તેને ખુલ્લું મૂકે છે. નારણભાઈ જ્યાં કામે જાય ત્યાં મીતુ પણ તેમની સાથે જ રહે છે. માણસ અને પોપટ વચ્ચેની આ અનોખી દોસ્તી આજે વેળવા ગામમાં ચર્ચાનો કેન્દ્ર બની છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

