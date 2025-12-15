Prev
આ છે ગુજરાતનું એક અનોખું ગામ... જ્યાં કોઈપણ ઘરમાં નથી ચૂલો કે રસોડું, એક સાથે બેસીને જમે છે બધા લોકો

Unique Village: ગુજરાતનું ચાંદણકી ગામ તેમની અનોખી સમુદાય રસોડા પરંપરા માટે જાણીતું છે. અહીં આખું ગામ એક સાથે બેસીને ભોજન કરે છે. આ ગામમાં આ પરંપરા વર્ષોથી ચાલી આવી રહી છે, જે હવે આ ગામની ઓળખ બની ગઈ છે.
 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 15, 2025, 05:38 PM IST

Unique Village: સદીઓથી ભારતીય ગામડાંઓ તેમની સાદગી અને પરંપરાઓ માટે જાણીતા છે. સમય બદલાયો છે અને સુવિધાઓમાં વધારો થયો છે, પરંતુ આજે પણ કેટલાક ગામડાંઓ તેમની અનોખી પરંપરાઓથી બધાનું ધ્યાન આકર્ષિત કરે છે. આવું જ એક ગામ ગુજરાતમાં પણ આવેલું છે, જ્યાં કોઈના ઘરમાં ચૂલો કે રસોડું નથી, છતાં પણ આખું ગામ સાથે બેસીને જમે છે અને કોઈ ભૂખ્યું નથી રહેતું.

આ ગામનું નામ 'ચાંદણકી' છે. લગભગ 1,000 લોકોની વસ્તી ધરાવતા આ 'ચાંદણકી ગામ'માં સામુદાયિક રસોડાની એક અનોખી પરંપરા પ્રચલિત છે. અહીં, આખા ગામ માટે દરરોજ એક જ જગ્યાએ ભોજન તૈયાર કરવામાં આવે છે અને બધા ગ્રામજનો સાથે બેસીને ભોજન કરે છે. આ વ્યવસ્થા ફક્ત ભોજન પૂરતી જ મર્યાદિત નથી, પરંતુ ગામની એકતા અને સામાજિક  સંવાદિતાનું પણ પ્રતીક છે.

કેવી રીતે શરૂ થઈ આ પરંપરા?
ગામના વડીલોએ જણાવ્યું કે, ઘણા વર્ષો પહેલા, જ્યારે ગામના યુવાનો જેમ-જેમ શહેરોમાં અને વિદેશમાં સ્થાયી થવા લાગ્યા, તેમ તેમ ગામમાં વૃદ્ધોની સંખ્યા વધતી ગઈ. દરેક ઘર માટે અલગ-અલગ રસોઈ બનાવવી મુશ્કેલ બની ગઈ. તેથી બધાએ મળીને સાથે રસોઈ બનાવવાનું અને એક સાથે જમવાનું શરૂ કર્યું. સમય જતાં આ પરંપરા ગામની ઓળખ બની ગઈ.

આજે પણ લગભગ 100 ગ્રામજનો દરરોજ રસોઈની જવાબદારીઓ વહેંચે છે જેથી કોઈ પર બોજ ન પડે. દાળ, શાકભાજી અને રોટલી બધું એકસાથે તૈયાર કરવામાં આવે છે. જ્યારે તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગો માટે પણ વિવિધ પ્રકારની વાનગીઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે.

ચાંદણકી ગામનું કોમ્યુનિટી કિચન હવે પ્રવાસીઓ માટે પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગયું છે. અહીંની આવતા મુલાકાતીઓ માત્ર ભોજનનો આનંદ નથી માણતા, પરંતુ ગામની સંસ્કૃતિ, એકતા અને સહઅસ્તિત્વનો પણ અનુભવ કરે છે. ચંદનકી ગામના લોકો માને છે કે, અહીં કોઈ એકલું નથી. સુખ-દુઃખમાં એકબીજાને સાથ આપવાની પરંપરાએ આખા ગામને એક પરિવાર બનાવી દીધો છે.

About the Author
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Chandanaki villageUnique Indian villagecommunity kitchenચાંદણકી ગામએક રસોડું

