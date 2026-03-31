આ દ્રશ્ય જોઈને અન્ય યાત્રાળુઓ પણ આશ્ચર્યચકિત, નર્મદા પરિક્રમામાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા પારુલબેન
Parulben Prajapatis Unique Narmada Parikrama: નર્મદા પંચકોષી પરિક્રમામાં ભક્તોની ભીડ વચ્ચે એક અનોખા પરિક્રમાવાસી જોવા મળ્યા છે. વડોદરાના પારુલબેન પ્રજાપતિએ આંખે પાટા બાંધીને ઉત્તરવાહિની પરિક્રમા પૂર્ણ કરી છે. તેમની આ શ્રદ્ધા જોઈને અન્ય યાત્રાળુઓ પણ આશ્ચર્યચકિત થયા હતા.
Parulben Prajapatis Unique Narmada Parikrama: કહેવાય છે ને કે જ્યાં શ્રદ્ધા હોય ત્યાં કોઈ પુરાવાની જરૂર નથી હોતી, અને જ્યાં ભક્તિ હોય ત્યાં કોઈ રસ્તો અઘરો નથી હોતો. અત્યારે ચૈત્ર માસ ચાલી રહ્યો છે અને નર્મદા જિલ્લામાં માઁ નર્મદાની ઉત્તરવાહિની પંચકોશી પરિક્રમાનો મહાકુંભ ઉમટ્યો છે. લાખો શ્રદ્ધાળુઓ પોતાની આસ્થા સાથે 21 કિ.મીની આ પરિક્રમા કરી રહ્યા છે. પરંતુ આ ભીડમાં એક એવા પરિક્રમાવાસી જોવા મળ્યા જેમની શ્રદ્ધા જોઈને સૌ કોઈ દંગ રહી ગયા છે.
પારુલબેન પ્રજાપતિની ભક્તિ કંઈક અલગ જ તરી આવી!
નર્મદાના કિનારે અત્યારે જાણે ભક્તિનું પૂર આવ્યું હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે. રામપુરા, કીડીમકોડી ઘાટ અને તિલકવાડાના માર્ગો 'નર્મદે હર'ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યા છે. ચૈત્ર મહિનાની આ ઉત્તરવાહિની પરિક્રમાનું મહત્વ એટલું છે કે 21 કિમીની આ યાત્રા કરવાથી 3200 કિમીની મોટી પરિક્રમાનું પુણ્ય મળે છે. તમને ઘેર બેઠા માઁ નર્મદાજીના સાચા અને સચોટ સમાચાર બતાવવા અમારી ટિમ નર્મદા ઘાટ પર તૈનાત છે ત્યારે આ શ્રદ્ધાના સાગરમાં વડોદરાના પારુલબેન પ્રજાપતિની ભક્તિ કંઈક અલગ જ તરી આવે હતી.
આંખે પાટા બાંધીને ચાલવું એ કોઈ ચમત્કારથી ઓછું નથી..
પારુલબેન છેલ્લા 3 વર્ષથી આ પરિક્રમા કરે છે. પરંતુ તેમની ભક્તિની રીત અનોખી છે. તેઓ ચૈત્ર માસમાં ત્રણ વાર પરિક્રમા કરે છે. જેમાં પ્રથમ બે પરિક્રમા સામાન્ય રીતે ચાલતા કરે છે. પરંતુ ત્રીજી અને અંતિમ પરિક્રમા તેઓ આંખે પાટા બાંધીને અને ઉઘાડા પગે પૂર્ણ કરે છે. ધોમધખતા તાપમાં અને પથરાળ રસ્તાઓ પર આંખે પાટા બાંધીને ચાલવું એ કોઈ ચમત્કારથી ઓછું નથી.
પતિ અને નાનો દીકરો તેમની સાચી 'આંખ' બન્યા
આ કપરી યાત્રામાં પારુલબેનના પતિ પીનેશભાઈ અને તેમનો નાનો દીકરો રોનક તેમની સાચી 'આંખ' બન્યા છે. ડગલે ને પગલે પુત્ર પોતાની માતાને સાવચેત કરે છે - "મમ્મી હવે પથ્થર આવશે", "મમ્મી હવે ઉંચા પગથિયાં છે". પતિ પીનેશભાઈ પણ હાથ પકડી પત્નીને રસ્તો બતાવી રહ્યા છે. માઁ નર્મદા પ્રત્યેની આવી અતૂટ આસ્થા જોઈને અન્ય યાત્રાળુઓ પણ નતમસ્તક થઈ રહ્યા છે.
મને કોઈ તકલીફ નથી પડતી, પતિ અને પુત્ર તો સાથે છે: પારુલબેન
પીનેશભાઈ પ્રજાપતિ નું કહેવું છે કે "મારી પત્ની ની માઁ નર્મદા પર અતૂટ શ્રદ્ધા છે. અમે દર વર્ષે આવીએ છીએ અને આ રીતે પરિક્રમા કરી અમને ખૂબ ધન્યતા અનુભવાય છે." જ્યારે પારુલબેન પ્રજાપતિ કહી રહ્યા છે કે "માઁ નર્મદાની કૃપા હોય તો ગમે તેવો રસ્તો સરળ બની જાય છે. મને કોઈ તકલીફ નથી પડતી, પતિ અને પુત્ર તો સાથે છે. પરંતુ નર્મદા માઁ પોતે જ મને દોરે છે."
