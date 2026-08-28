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બનાસકાંઠાનું એવું ગામ જ્યાં રક્ષાબંધનના દિવસે રાખડી બાંધવી મનાય છે અશુભ! જાણો 205 વર્ષ જૂનો રસપ્રદ ઈતિહાસ

Palanpur News: સમગ્ર ભારતમાં આજે રક્ષાબંધનનું પર્વ મનાવવામાં આવશે ત્યારે બનાસકાંઠા જીલ્લાનું એક એવું ગામ કે જ્યાં રક્ષાબંધનના દિવસને અશુભ માનવામાં આવે છે અને એક દિવસ પૂર્વે એટલે કે આજે ભાઈને બહેન રાખડી બાંધીને ઉજવે છે રક્ષાબંધન, એક દિવસ પહેલા રક્ષાબંધન મનાવવા પાછળનું કારણ આપ જાણશો તો દંગ રહી જશો.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 28, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:29 AM IST
બનાસકાંઠાનું એવું ગામ જ્યાં રક્ષાબંધનના દિવસે રાખડી બાંધવી મનાય છે અશુભ! જાણો 205 વર્ષ જૂનો રસપ્રદ ઈતિહાસ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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