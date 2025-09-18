Prev
ઊંઝા APMCના ચેરમેનની ચૂંટણી જાહેર: આ તારીખે યોજાશે, હવે શરૂ થશે એક નવો અધ્યાય!

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:27 AM IST

Unjha APMC Chairman Election: ઊંઝા APMC (એગ્રિકલ્ચરલ પ્રોડ્યુસ માર્કેટ કમિટી)ના ચેરમેનની ચૂંટણીની તારીખ આખરે જાહેર થઈ ગઈ છે. ડિરેક્ટરની ચૂંટણી યોજાયાના નવ મહિના લાંબા સમયગાળા બાદ હવે 26મી સપ્ટેમ્બરે ચેરમેન પદ માટે ચૂંટણી યોજાશે. આ ચૂંટણી સવારે 11 વાગ્યે ઊંઝા APMC ખાતે થશે.

છેલ્લા ઘણા સમયથી ઊંઝા APMCમાં વહીવટદારનું શાસન ચાલી રહ્યું હતું, જેના કારણે વહીવટી કાર્યમાં વિલંબ અને અન્ય પ્રશ્નો ઊભા થયા હતા. ડિરેક્ટરની ચૂંટણી નવ મહિના પહેલા થઈ ચૂકી હતી, પરંતુ ચેરમેન પદ માટેની ચૂંટણી બાકી હોવાથી વહીવટ સંપૂર્ણપણે નવી કમિટીના હાથમાં આવ્યો ન હતો.

આખરે ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થતાં હવે ઊંઝા APMCને તેનું નવું નેતૃત્વ મળશે તેવી આશા જાગી છે. ચેરમેન પદ માટે કયા ઉમેદવારો મેદાનમાં ઉતરે છે અને કયા જૂથનો વિજય થાય છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે. આ ચૂંટણી APMCના ભવિષ્ય માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થશે.

વહીવટદારના શાસનનો અંત આવતાં વેપારીઓ અને ખેડૂતોને પણ નવા ચેરમેન પાસેથી વહીવટી સુધારાઓ અને પારદર્શિતાની અપેક્ષા છે. 26મી સપ્ટેમ્બરનો દિવસ ઊંઝા APMC માટે એક નવો અધ્યાય શરૂ કરશે.

gujaratmehsanaUnjha APMCUnjha APMC Chairman electionUnjha APMC Chairman election announced

