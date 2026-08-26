/આબુમાં માનવતા મહેકી! હાર્ટએટેકથી ઢળી પડેલા વેઈટર માટે પાટીદાર પરિવાર દેવદૂત બન્યો, પિતા-પુત્રની જોડીએ ફરી હૃદયને ધબકતું કર્યું!

Mount Abu Hotel Waiter Heart Attack: માઉન્ટ આબુની એક હોટલમાં માનવતા અને સમયસૂચકતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડતી ઘટના બની છે. હોટલમાં રોકાયેલા ઊંઝાના અગ્રણી અને પૂર્વ સેક્રેટરી વિષ્ણુભાઈ પટેલના પરિવારને નાસ્તો આપવા માટે એક વેઈટર રૂમમાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન વેઈટરને અચાનક હાર્ટએટેક આવતા તે સીધો જમીન પર પટકાયો હતો. અચાનક નીચે પટકાવાને કારણે વેઇટરનું માથું ફાટી ગયું હતું અને તેમાંથી ભારે લોહી વહેવા લાગ્યું હતું.
નાસ્તો આપતી વખતે અચાનક આવ્યો હાર્ટ એટેક
આ ઘટના અંગે મળતી માહિતી અનુસાર, ઊંઝાના વિષ્ણુભાઈ પટેલનો પરિવાર માઉન્ટ આબુ ખાતે રોકાયો હતો. સવારના સમયે જ્યારે હોટલનો એક વેઈટર તેમના રૂમમાં નાસ્તો આપવા માટે આવ્યો, ત્યારે અચાનક જ તેને હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો. હાર્ટ એટેકના કારણે વેઈટર સંતુલન ગુમાવીને સીધો જ જમીન પર પટકાયો હતો. જમીન પર પડવાના કારણે તેનું માથું ફાટી ગયું હતું અને તેમાંથી ખૂબ લોહી વહેવા લાગ્યું હતું.
પિતાએ પમ્પિંગ કર્યું, પુત્રએ માઉથ-ટુ-માઉથ શ્વાસ આપ્યા
આવી નાજુક અને ગંભીર પરિસ્થિતિમાં ગભરાઈ જવાના બદલે વિષ્ણુભાઈ પટેલે અત્યંત સમયસૂચકતા વાપરી હતી. તેમણે જરા પણ વિલંબ કર્યા વિના તાત્કાલિક વેઈટરની છાતીમાં પમ્પિંગ (CPR) કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. આ સાથે જ તેમના પુત્ર જય પટેલે પણ ત્વરિત નિર્ણય લઈને વેઈટરને માઉથ ટુ માઉથ બ્રિધિંગ (કૃત્રિમ શ્વાસ) આપવાની શરૂઆત કરી. પિતા-પુત્રની આ સતર્કતા અને યોગ્ય પ્રાથમિક સારવારને કારણે વેઈટરના શ્વાસ ફરી શરૂ થયા હતા અને તેને ઘટનાસ્થળે જ નવજીવન મળ્યું હતું.
વેઈટરને મળ્યું નવજીવન
પિતા-પુત્રની આ તાત્કાલિક અને યોગ્ય પ્રાથમિક સારવાર રંગ લાવી અને વેઈટરના શ્વાસ ફરી શરૂ થઈ ગયા. સમયસર મળેલા CPRને કારણે વેઈટરનો જીવ બચી ગયો હતો. જોકે, નીચે પટકાવાના કારણે વેઈટરને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી અને ખૂબ લોહી વહી ગયું હતું.
ગંભીર ઈજાના કારણે વધુ સારવાર માટે પાલનપુર ખસેડાયો
વિષ્ણુભાઈ પરિવાર દ્વારા અપાયેલા CPRથી વેઈટરનો જીવ તો બચી ગયો, પરંતુ હાર્ટએટેક વખતે જમીન પર પટકાવાથી તેને માથાના ભાગે અત્યંત ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી. વેઈટરની હાલત ગંભીર હોવાથી તેને વધુ સઘન સારવારની જરૂર હતી. આથી, પ્રાથમિક રીતે તેનો જીવ બચાવી લીધા બાદ, તેને તાત્કાલિક વધુ સારવાર અર્થે પાલનપુરની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો.