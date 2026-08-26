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આબુમાં માનવતા મહેકી! હાર્ટએટેકથી ઢળી પડેલા વેઈટર માટે પાટીદાર પરિવાર દેવદૂત બન્યો, પિતા-પુત્રની જોડીએ ફરી હૃદયને ધબકતું કર્યું!

Mount Abu Hotel Waiter Heart Attack: રાજસ્થાનના પ્રખ્યાત હિલ સ્ટેશન માઉન્ટ આબુમાં એક અત્યંત પ્રેરણાદાયક અને માનવતાને ઉજાગર કરતો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ઊંઝાના અગ્રણી અને પૂર્વ સેક્રેટરી વિષ્ણુભાઈ પટેલના પરિવારે પોતાની ગજબની સમયસૂચકતા અને પ્રાથમિક સારવારની જાણકારીથી મોતની ખીણમાં ધકેલાઈ રહેલા એક વેઈટરને નવજીવન આપ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 26, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:41 AM IST
આબુમાં માનવતા મહેકી! હાર્ટએટેકથી ઢળી પડેલા વેઈટર માટે પાટીદાર પરિવાર દેવદૂત બન્યો, પિતા-પુત્રની જોડીએ ફરી હૃદયને ધબકતું કર્યું!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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