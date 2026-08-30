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પાટણના વૌવા ગામે અજાણ્યા હિંસક વન્યપ્રાણીનો આતંક: 15થી વધુ લોકો પર જીવલેણ હુમલો, બાળકી અને વૃદ્ધાની હાલત ગંભીર

Wild Animal Terror In Patan: પાટણ જિલ્લાના સાંતલપુર તાલુકામાં આવેલા વૌવા ગામે મોડી સાંજે અને રાત્રિના સમયે એક અજાણ્યા હિંસક વન્યપ્રાણીએ ભારે આતંક મચાવ્યો છે. પોતાના ઘરોમાં અને આંગણામાં નિંદ્રાધીન 15થી વધુ ગ્રામજનો પર આ પ્રાણીએ અચાનક જીવલેણ હુમલો કરી દેતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે સસડાટ અને ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 30, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:55 PM IST
પાટણના વૌવા ગામે અજાણ્યા હિંસક વન્યપ્રાણીનો આતંક: 15થી વધુ લોકો પર જીવલેણ હુમલો, બાળકી અને વૃદ્ધાની હાલત ગંભીર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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