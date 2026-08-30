/પાટણના વૌવા ગામે અજાણ્યા હિંસક વન્યપ્રાણીનો આતંક: 15થી વધુ લોકો પર જીવલેણ હુમલો, બાળકી અને વૃદ્ધાની હાલત ગંભીર

Wild Animal Terror In Patan: પાટણ જિલ્લાના સાંતલપુર તાલુકાના વૌવા ગામે ગતરાત્રિ દરમિયાન જંગલી જાનવર આતંક મચાવી 20 થી વધુ ગામ લોકો તેમજ પશુઓ પર હીચકારો હુમલો કરી બચકા ભરતા સમગ્ર ગામમાં ભારે ફફડાટ સાથે દહેશત મચવા પામી છે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા લોકોને સારવાર અર્થે ધારપુર હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. વૌવા ગામમાં પ્રથમવાર આ પ્રકારનો બનાવ બનતા સમગ્ર ગામ લોકોમાં ભયનો માહોલ છવાયો છે.
પાટણ જિલ્લાના સાંતલપુર તાલુકાના વૈવા ગામ લોકો પોતાના ઘરની બહાર ઓસળીમાં સૂઈ રહ્યા હતા તે દરમિયાન અચાનક એક શિયાળે સુઈ રહેલા લોકો પર તબક્કાવાર રીતે હિંસક હુમલો કરી ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડી છે. શિયાળે કરેલા આ હુમલામાં 20 થી વધુ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. રાત્રિ દરમિયાન આવા હિંસક હુમલા થી સમગ્ર ગામમાં ભારે દોડધામ મચી જવા પામી હતી.
આ હિસક બનેલા શિયાળે પશુઓ ઉપર પણ હુમલો કરી ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડી છે હુમલાની આ ઘટના બનતા જ સમગ્ર વૌવા ગામમાં ભારે ફફડાટ અને દહેશતનો માહોલ વા છવાઈ ગયો છે. અચાનક થયેલા આ હુમલામાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા તમામ લોકોને તાત્કાલિક અસરથી પાટણની ધારપુર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે.બનાવ અંગેની જાણ થતાં જ ગામ લોકોએ તાત્કાલિક ધોરણે વન વિભાગને જાણ કરી છે. હાલ વન વિભાગની ટીમ આ હિંસક પ્રાણીને શોધવા અને તેને ઝડપી પાડવા માટે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવાની તજવીજ હાથ ધરી રહી છે.
અતિ ક્રૂર હુમલો અને ઈજાગ્રસ્તોની સ્થિતિ
આ હુમલો એટલો ભયાનક હતો કે પ્રાણીએ એક નાની બાળકીના ગાલ ફાડી ખાધા હતા, જ્યારે એક વૃદ્ધાના માથાના વાળ સાથે આખી ચામડી ખેંચી કાઢી હતી. આ ઉપરાંત અન્ય અનેક ગ્રામજનોને શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં ગંભીર બચકાં ભરી ઘાયલ કર્યા છે. માણસોની સાથે આ હિંસક જાનવરે કેટલાક મૂંગા પશુઓને પણ ટાર્ગેટ બનાવી લોહીલુહાણ કર્યા છે. ઘટનાને પગલે વૌવા ગામના લોકોમાં ભારે દહેશત વ્યાપી ગઈ છે. ગ્રામજનોએ તાત્કાલિક એકઠા થઈ તમામ ઈજાગ્રસ્તોને પાટણની ધારપુર સિવિલ હોસ્પિટલ (મેડિકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલ) ખાતે ખસેડ્યા હતા, જ્યાં હાલ તબીબો દ્વારા તેમની કટોકટીના ધોરણે સારવાર કરવામાં આવી રહી છે.
વન વિભાગનો કાફલો ઘટનાસ્થળે
ઘટનાની જાણ થતાં જ પાટણ જિલ્લા વન વિભાગની ટીમ તાબડતોબ વૌવા ગામે દોડી આવી હતી. વન વિભાગ દ્વારા ઘટનાસ્થળેથી પ્રાણીના પગના નિશાન (પગમાર્ક) મેળવીને અને સ્થાનિકોની પૂછપરછ કરી હુમલો કરનાર જાનવરની ઓળખ કરવાની કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે. પ્રાણીને ઝડપી પાડવા માટે પાંજરા ગોઠવવા સહિતની આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
પાટણની ધારપુર હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા લોકોની યાદી