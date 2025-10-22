Prev
Next

અજાણી મહિલાએ 6 મહિનાના બાળકનું અપહરણ કર્યું, પોલીસે 18 કલાકમાં જ મહિલાને ઝડપી પાડી

દિવાળીના તહેવાર વચ્ચે કલોલ નજીક એક 6 મહિના અને 12 દિવસના બાળકનું અપહરણ થયું હતું. આ ઘટના સામે આવતા પોલીસની ટીમ સક્રિય થઈ અને માત્ર 18 કલાકમાં અપહરણ કરનારી મહિલાને શોધી કાઢી હતી. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 22, 2025, 04:36 PM IST

Trending Photos

અજાણી મહિલાએ 6 મહિનાના બાળકનું અપહરણ કર્યું, પોલીસે 18 કલાકમાં જ મહિલાને ઝડપી પાડી

ગાંધીનગરઃ ગાંધીનગરના કલોલ નજીક છત્રાલ રોડ પર 6 મહિના અને 12 દિવસના બાળકના અપહરણની ઘટના સામે આવી છે. દિવાળી પર ખરીદી કરવા ગયેલા પરિવારના 6 મહિનાના બાળકનું એક મહિલાએ અપહરણ કર્યું હતું. જોકે પોલીસે ત્વરીત કાર્યવાહી કરતા ગણતરીની કલાકમાં અપહરણ કરનારી મહિલાને ઝડપી લીધી હતી. 

પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર 21 તારીખે છત્રાલ બ્રિજ નજીક છ મહિના અને 12 દિવસના બાળકનું અપહરણ એક અજાણી મહિલાએ કર્યું હતું. જેની ફરિયાદ રાત્રે 8.30 કલાકે નોંધાઈ હતી. ગુનાની ગંભીરતાને જોતા ગાંધીનગર પોલીસના અધિકારીઓએ એલસીબી, એસઓજી સહિત અલગ-અલગ ટીમ બનાવી તપાસ શરૂ કરી હતી. સીસીટીવી, ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ અને ખાનગી બાતમીદારોના સહારે 18 કલાક સુધી સતત તપાસ ચાલી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

પોલીસે છત્રાલ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, અમદાવાદ ગ્રામ્ય અને અન્ય વિસ્તારોમાં તપાસ કરી. સી.સી.ટી.વી. ફૂટેજમાં લીલી સાડી પહેરેલી મહિલા બાળકને લારી પરથી લઈ જતી દેખાઈ હતી. તપાસમાં મહિલાનું નામ મધીબેન નાયક હોવાનું જાણવા મળ્યું, જે બિલેશ્વરપુરા અને અન્ય ગામોમાં રહેતી હોવાનું બહાર આવ્યું.

ટેકનિકલ સર્વેલન્સથી મધીબેનનું લોકેશન મેડા આદરજ ખાતે મળ્યું. 22 ઓક્ટોબરના સવારે 10.30 વાગ્યે પોલીસે મધીબેનને બાળક સાથે ઝડપીને પુછપરછ કરી. તેણે સંતાન ન હોવાને કારણે અપહરણ કરવાની કબૂલાત આપી.

પોલીસે બાળકને સહી સલામત માતા-પિતાને સોંપી દીધું હતું. પરિવારજનો અને સ્થાનિક લોકોએ પોલીસની ઝડપી અને અસરકારક કામગીરી બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Gandhinagar Policekidnapping

Trending news