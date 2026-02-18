ગુજરાતમાં ભરશિયાળે કમોસમી વરસાદ ત્રાટક્યો! જાણો આજે કયા કયા જિલ્લાઓમાં ખાબક્યો વરસાદ?
Ambalal Patel forecast: રાજ્યમાં ફેબ્રુઆરી મહિનાના મધ્ય ભાગથી જ ઠંડી ગાયબ થઇ ગઇ છે. ધીમે-ધીમે તાપમાનનો પારો વધી રહ્યો છે. આ દરમિયાન આજે સવારે રાજ્યના અમુક ભાગોના વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો છે. અનેક જિલ્લાઓના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. વહેલી સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. જેના પગલે ખેડૂતો પણ ચિંતામાં મૂકાયા છે. નોંધનીય છે કે, હવામાન નિષ્ણાતોએ આગામી સમયમાં માવઠાની આગાહી વ્યક્ત કરી હતી.
Ambalal Patel forecast: ગુજરાતમાં એકતરફ શિયાળો ધીમે ધીમે વિદાય લઈ રહ્યો છે અને બપોરે ઉનાળાના આગમનની આછી ગરમી વર્તાઈ રહી છે, ત્યાં જ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોમાં ભારે ચિંતા ફેલાઈ છે. ખાસ કરીને રવિ પાક જેવા કે ઘઉં, જીરું અને રાયડાના પાકને આ માવઠાથી નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખેતરોમાં તૈયાર ઊભો પાક પલળી જવાથી ગુણવત્તા બગડવાનો ડર પેસી ગયો છે. આ 'ડબલ સીઝન' વચ્ચે આજે વહેલી સવારથી જ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં આકાશ કાળાડિબાંગ વાદળોથી ઘેરાઈ ગયું હતું.
ગુજરાતમાં ક્યાં પડ્યો વરસાદ?
વીજળીના કડાકા અને પવન સાથે રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ નોંધાયો છે. ખાસ કરીને ગોધરા શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા, દાહોદ જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વહેલી સવારથી જ મેઘમહેર જોવા મળી. ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ અને ઝરમર વરસાદની અસર દેખાઈ છે.
મહીસાગર જિલ્લામાં પલટો
આજે વહેલી સવારે મહીસાગર જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. કાળઝાળ ગરમી બાદ અચાનક ઠંડીનો અહેસાસ થતાં લોકોને શું કરવું તે ખબર પડી રહી નથી. વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે ઠંડા પવનો ફૂંકાયા છે. વાતાવરણમાં પલટો આવતા ખેડૂતોની ચિંતા વધી ગઈ છે. વાવેતર કરેલા પાકમાં જીવાત પડવાની ખેડૂતોને ભીતિ છે. આંબા પર આવેલા મોરમાં પણ વાતાવરણની અસર થઈ શકે છે.
ગોધરામાં કમોસમી વરસાદ
પંચમહાલના ગોધરામાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. ગોધરામાં વહેલી સવારે વરસાદી ઝાપટું પડ્યું હતું. બે દિવસ વાદળછાયા વાતાવરણ બાદ વરસાદ વરસ્યો છે. કમોસમી વરસાદથી ખેતરોમાં પાકને નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ
રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગર અને અમદાવાદમાં પણ સવારથી જ સૂર્ય વાદળો વચ્ચે સંતાકૂકડી જોવા મળી રહી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, અમદાવાદમાં આજે મહત્તમ તાપમાન 32 ડિગ્રી અને લઘુત્તમ 19 ડિગ્રીની આસપાસ રહેશે. વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે સવારના સમયે ભેજ અને ઉકળાટનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે.
દાહોદના વાતાવરણમાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ
દાહોદના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. દાહોદ સહિત આસપાસના વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે. વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ વરસ્યો છે. માવઠાના કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ખેતરોમાં પાકને નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
અંબાજીના વાતાવરણમાં પલટો
બનાસકાંઠાના અંબાજીના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. વહેલી સવારથી આકાશમાં વાદળો ઘેરાયા છે. અંબાજીમાં માવઠું થવાની શક્યતાથી ખેડૂતોમાં ભીતિ સેવાઈ રહી છે. કમોસમી વરસાદથી ખેતરોમાં પાકને નુકસાન થઈ શકે છે.
ઉત્તર ગુજરાતમાં વાતાવરણ પલટો
બનાસકાંઠાના અંબાજી પંથકમાં વહેલી સવારથી જ આકાશ વાદળોથી ઘેરાયેલું જોવા મળ્યું હતું. ઠંડા પવનો વચ્ચે વરસાદી માહોલ સર્જાતા ઘઉંના તૈયાર પાકને નુકસાન થવાની ભીતિથી જગતનો તાત ચિંતામાં મુકાયો છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી, વલસાડ અને ભરૂચ પંથકમાં હળવા માવઠાની આગાહી કરી છે.
