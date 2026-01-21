શિયાળામાં આવશે કમોસમી વરસાદ, હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી
Gujarat Weather Alert: એક તરફ ઠંડીની મજા, તો બીજી તરફ માવઠાનો ખતરો...હવે જોવાનું એ છે કે આગાહી હકીકત બને છે કે નહીં...પરંતુ હાલ તો ખેડૂતોની નજર આકાશ તરફ મંડાઈ ગઈ છે.
Ambalal Agahi: શિયાળાની મસ્ત મજાની ઠંડી ગુજરાતભરમાં છવાઈ ગઈ છે...સવારે વહેલી કડકડતી ઠંડીમાં ગુજરાતીઓ મોર્નિંગ વોક અને જીમમાં પરસેવો પાડી શરીરને ગરમ કરી રહ્યા છે...પરંતુ આ ઠંડીની ઋતુ ખેડૂતો માટે ચિંતા લઈને આવી છે...કારણ કે, આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે માવઠાની કરી છે આગાહી....ક્યાં આવવાનો છે કમોસમી વરસાદ?...વરસાદ ધરતીપુત્રો સામે કેવો બનશે વેરી?...જુઓ આ અહેવાલમાં...
ગુજરાતમાં શિયાળાનો ચમકારો અનુભવાઈ રહ્યો છે....સવાર-સાંજ ઠંડી હવા અને ધુમ્મસથી વાતાવરણમાં ઠંડક જોવા મળી રહી છે...પરંતુ આ સુખદ ઠંડી વચ્ચે ખેડૂતોના મનમાં ચિંતાના વાદળો ઘેરાઈ રહ્યા છે....
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 22 જાન્યુઆરીથી 26 જાન્યુઆરી વચ્ચે ગુજરાતમાં માવઠાનો માર પડી શકે છે...ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે...કચ્છમાં પણ માવઠું વરસી શકે છે.
શું કરી અંબાલાલે આગાહી?
22થી 26 જાન્યુઆરી વચ્ચે ગુજરાતમાં માવઠું પડી શકે છે
ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદની સંભાવના
કચ્છમાં પણ માવઠું વરસી શકે છે
માત્ર જાન્યુઆરી જ નહીં, ફેબ્રુઆરી માસમાં પણ હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે...ફેબ્રુઆરીમાં ત્રણ વખત વાતાવરણ બદલાવાની આગાહી કરવામાં આવી છે...ક્યાંક ગાજવીજ સાથે વરસાદ, તો ક્યાંક ધીમાધારે મેઘરાજા વરસી શકે છે...અને ક્યાંક કરાં સાથે વરસાદ અન્નદાતાઓની મહેનત પર પાણી ફેરવી શકે છે.
ફેબ્રુઆરીમાં ત્રણ વખત વાતાવરણ બદલાવાની આગાહી
જો માવઠું વરસ્યું તો રવિ પાક, શાકભાજી અને બાગાયત પાકોને મોટા પાયે નુકસાન થવાની શક્યતા છે....ખેડૂતો માટે આ આગાહી ચિંતાજનક બની છે.
બીજી તરફ રાજ્યના હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ વાતાવરણ સુકું રહેવાની આગાહી કરી છે...ઉત્તરપૂર્વના પવન ફૂંકાવાના કારણે હાલ વરસાદની કોઈ સંભાવના નથી...આગામી 48 કલાક તાપમાન યથાવત્ રહી શકે છે...ત્યારબાદ 2થી 3 ડિગ્રી તાપમાન ઘટશે..અને 25 જાન્યુઆરીથી ફરી 2થી 4 ડિગ્રી તાપમાન વધવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે....
શું કરી હવામાન વિભાગે આગાહી?
આગામી 48 કલાક તાપમાન યથાવત્ રહી શકે છે.
48 કલાક બાદ 2થી 3 ડિગ્રી તાપમાન ઘટશે
25 જાન્યુઆરીથી ફરી 2થી 4 ડિગ્રી તાપમાન વધશે
