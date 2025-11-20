કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોડું, હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી
Gujarat Weather Alert: ગુજરાતમાં તાજેતરમાં આવેલા કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું હતું. આ વચ્ચે અંબાલાલ પટેલે આગામી સમયમાં ફરી કમોસમી વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે.
Ambalal Patel: ગુજરાતમાં શિયાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ધીમે-ધીમે ઠંડીમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. આ વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરી છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યુ કે બંગાળના ઉપસાગરમાં મજબૂત સિસ્ટમ બની છે, જે વાવાઝોડામાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે 22 નવેમ્બરથી રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ બનશે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે 25થી 28 નવેમ્બર બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાત બનશે. જેથી ગુજરાતમાં ઠંડીમાં આંશિક ઘટાડો થશે. 2થી 8 ડિસેમ્બર દેશના ઉત્તરીય પર્વતિય પ્રદેશોમાં મધ્યમ પશ્ચિમી વિક્ષોપ આવશે. વાવાઝોડાની અસર અને પશ્ચિમી વિક્ષોભને કારણે ગુજરાતમાં કેટલાક વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ આવી શકે છે. આ સાથે વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે.
આ જિલ્લાઓમાં વરસાદની સંભાવના
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે સુરત, નવસારી, ભરૂચ, અમરેલી જેવા વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. ડિસેમ્બરના બીજા અને ત્રીજા સપ્તાહમાં સામુદ્રીક પેરા મીટર સક્રિય થતાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે. ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં હિમ વર્ષાને કારણે ગુજરાતમાં ઠંડીનું જોર વધશે.
અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને આપી સલાહ
હવામાનની સચોટ આગાહી માટે જાણીતા અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતો માટે મહત્વની સલાહ આપી છે. અંબાલાલે ખેડૂતોને પાક સંરક્ષણના પગલા લેવાની સૂચના આપી છે. અંબાલાલે કહ્યુ કે ઘઉં અને શાકભાજીના પાકમાં ફૂગ આવવાની સંભાવના છે. જીરાના પાકને પણ અસર થઈ શકે છે. ભેજને કારણે પાકમાં રોગ આવી શકે છે. જેથી ખેડૂતોએ પાક બચાવવા સાવચેતીના પગલાં ભરવા પડશે.
