ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratઆંધી-તોફાન અને વિજળીના કડાકા સાથે ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી; જાણો કયા જિલ્લામાં અપાયું એલર્ટ

આંધી-તોફાન અને વિજળીના કડાકા સાથે ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી; જાણો કયા જિલ્લામાં અપાયું એલર્ટ

Ambalal Patel's Big Prediction: વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને ટર્ફની સંયુક્ત અસરને પગલે ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવ્યો છે. આગાહી અનુસાર, સોમવારે રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં ગાજવીજ અને તેજ પવન સાથે હળવા વરસાદની શક્યતા છે, જેને પગલે ખેડૂતોમાં ફરી ચિંતાના વાદળો છવાયા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 30, 2026, 03:29 PM IST

Ambalal Patel's Big Prediction: ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે હવે મેઘરાજાની એન્ટ્રી થવા જઈ રહી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં આગામી 5 એપ્રિલ સુધી વાતાવરણમાં મોટા પલટો આવવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. ભર ઉનાળે વરસાદની આ સ્થિતિને કારણે ગુજરાતના ખેડૂતોમાં ચિંતામાં પેઠા છે, જ્યારે સામાન્ય જનતાને ગરમીથી આંશિક રાહત મળી શકે છે.

જાણો ગુજરાતમાં વરસાદ આવવાનું મુખ્ય કારણ શું?
હવામાન નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યારે એક સાથે ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે જેના કારણે આ માહોલ સર્જાયો છે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ લાઈન, ઇન્ડ્યુઝ્ડ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ.  દરિયાઈ પવનો અને હવામાં સર્જાયેલા દબાણને કારણે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ લાઈન વરસાદી સિસ્ટમ બની છે. ઇન્ડ્યુઝ્ડ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન આ સિસ્ટમની અસરથી પવનની ગતિમાં ફેરફાર થયો છે. ઉત્તર ભારત તરફથી આવતા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે.

આજે કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી?
આજે રાજ્યના અનેક ભાગોમાં ગાજવીજ, આંધી-તોફાન અને વીજળીના કડાકા સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. ખાસ કરીને નીચે મુજબના વિસ્તારોમાં અસર જોવા મળશે. ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી. મધ્ય ગુજરાતમાં ગાંધીનગર, અમદાવાદ, દાહોદ, મહીસાગર. (અમદાવાદમાં આજે વાદળછાયું વાતાવરણ અને હળવા વરસાદની સંભાવના છે). 

સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની વાત કરીએ તો સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, પોરબંદર, મોરબી, દ્વારકા અને કચ્છ. દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીનો સમાવેશ થાય છે. મધ્ય ગુજરાતના અન્ય ભાગોમાં મુખ્યત્વે વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને પવનની ગતિ સામાન્ય કરતાં વધુ રહી શકે છે.

આગામી દિવસો કેવા રહેશે?
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, વરસાદનો આ રાઉન્ડ હજુ પૂરો થયો નથી. 2 અને 3 એપ્રિલના રોજ ફરી એકવાર રાજ્યમાં વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે અને ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. 5 એપ્રિલ સુધી રાજ્યના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ પોતાનો તૈયાર પાક સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડી લે, જેથી કમોસમી વરસાદને કારણે નુકસાન ન થાય.
 

