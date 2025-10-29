સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો માટે આફત બનીને આવ્યું માવઠું, મગફળીના પાકને ભારે નુકસાન, હવે વધશે સિંગતેલના ભાવ!
તાજેતરમાં રાજ્યમાં આવેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની દશા બગાડી છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં મગફળીના પાકને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે. મગફળીનો પાક તૈયાર થઈ ગયો હતો, પરંતુ કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોએ રડવાનો વારો આવ્યો છે. બીજીતરફ મગફળીના પાકને નુકસાન જતાં સિંગતેલના ભાવમાં પણ વધારો થઈ શકે છે.
Farmers News: સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો માટે આ વર્ષે માવઠું આફત બનીને આવ્યું છે. મગફળીનો પાક, જે આ વિસ્તારની આર્થિક કરોડરજ્જુ છે, તે ધોધમાર વરસાદનો શિકાર બન્યો છે. ખેડૂતોની મહેનત પાણીમાં ગઈ, અને હવે સિંગતેલના ભાવ પણ આસમાને પહોંચવાની શક્યતા છે...ત્યારે જુઓ ખેડૂતોની સાથે સામાન્ય લોકોને પણ સંકટમાં મુકનારી મગફળીનો આ અહેવાલ....
સૌરાષ્ટ્રના ખેતરો આજે દુ:ખનું ચિત્ર રજૂ કરે છે. જ્યાં થોડા દિવસો પહેલાં સુધી મગફળીનો લીલો પાક ખેડૂતોના સ્વપ્નોને હરિયાળો બનાવતો હતો, ત્યાં આજે માવઠાના કારણે બધું ખતમ થઈ ગયું છે. રાજકોટ, જામનગર, અમરેલી, ભાવનગર જેવા જિલ્લાઓમાં મગફળીનું વાવેતર મોટા પાયે થાય છે, પરંતુ આ વર્ષે પાકનો મોટો હિસ્સો પાણીમાં ડૂબી ગયો છે.
7 દિવસની અંદર પાક નુક્સાનીનો સર્વે પૂર્ણ કરવા મુખ્યમંત્રીએ આપ્યા આદેશ: જીતુ વાઘાણી#Gujarat #BreakingNews #News #UnseasonalRains #WeatherUpdate pic.twitter.com/HeIpDgxTTy
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) October 29, 2025
માવઠાના કારણે મગફળીની ગુણવત્તા પર પણ ગંભીર અસર પડી છે. નિષ્ણાતોના મતે, પલળેલી મગફળીમાં ફ્રી ફેટી એસિડ અને આફલાટોક્સીનનું પ્રમાણ વધી જાય છે, જેના કારણે તે આરોગ્ય માટે હાનિકારક બની જાય છે. આવી મગફળીમાંથી બનતું સિંગતેલ રિફાઇન કરવું પડે છે, જેથી ઉત્પાદન ખર્ચ વધે છે અને બજારમાં તેલના ભાવ પણ આસમાને પહોંચશે.
મોંઘુ થશે સિંગતેલ!
પલળેલી મગફળીમાં ફ્રી ફેટી એસિડ, આફલાટોક્સીનનું પ્રમાણ વધે
પગળેલી મગફળી આરોગ્ય માટે હાનિકારક
મગફળીમાંથી બનતું સિંગતેલ રિફાઇન કરવું પડે છે
ઉત્પાદન ખર્ચ વધે, બજારમાં તેલના ભાવ આસમાને પહોંચશે
રાજકોટના ધોરાજી-ઉપલેટામાં કમોસમી વરસાદને કારણે પાક નુકસાની થતા ધરતીપુત્રોનું દુઃખ છલકાયું #Gujarat #BreakingNews #News #UnseasonalRains #WeatherUpdate pic.twitter.com/2Zmo3mGYy1
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) October 29, 2025
આ સંકટની અસર માત્ર ખેડૂતો પૂરતી મર્યાદિત નથી. સિંગતેલના ભાવ વધવાથી દરેક ઘરના રસોડાનું બજેટ પરેશાન થશે. ખેડૂતોની માંગ છે કે સરકાર તાત્કાલિક નુકસાનનો સર્વે કરે અને યોગ્ય આર્થિક સહાય આપે.
સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો આજે બેવડા સંકટમાં છે – એક તરફ પાકનું નુકસાન, બીજી તરફ ઓછા ભાવનો માર. સરકાર પાસે માત્ર એક જ આશા છે – ઝડપી સર્વે અને આર્થિક સહાય.
મગફળીના આ સંકટથી ખેડૂતોની સાથે સામાન્ય નાગરિકોનું રસોડું પણ અસરગ્રસ્ત થશે. સરકાર આ મુદ્દે ક્યારે પગલાં લેશે, તે જોવું રહ્યું...
