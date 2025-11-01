Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું! ભારે વરસાદથી શાકભાજીના ભાવમાં તોતિંગ વધારો, જાણો લેટેસ્ટ ભાવ

Vegetable Market: દેશની સાથે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં અતિભારે વરસાદથી ખેતીને મોટાપાયે નુકસાન થયું છે. તેના કારણે શાકભાજીના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. અતિવૃષ્ટિ જેવી સ્થિતિ વચ્ચે ખેતરોનું ધોવાણ થવાથી હાલ શાકભાજીના ભાવમાં પ્રતિકિલો 30થી 40 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. જેની સીધી અસર ગૃહિણીઓના બજેટ પર થઈ છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 01, 2025, 11:58 AM IST

Trending Photos

ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું! ભારે વરસાદથી શાકભાજીના ભાવમાં તોતિંગ વધારો, જાણો લેટેસ્ટ ભાવ

Vegetable Market: ગુજરાતમાં પડેલા કમોસમી વરસાદે (Unseasonal Rain) ખેડૂતો અને ગ્રાહકો બંનેની ચિંતા વધારી દીધી છે. ખાસ કરીને, અમદાવાદના શાકભાજી બજાર (Vegetable Market) પર આ વરસાદની ગંભીર અસર જોવા મળી રહી છે, જેના કારણે શાકભાજીઓની આવકમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે અને તેના સીધા પરિણામે ભાવમાં વધારો થયો છે.

વેલાવાળા શાકભાજીને સૌથી વધુ નુકસાન
આ કમોસમી વરસાદને કારણે વેલા વાળા શાકભાજીની આવક 20 થી 30 ટકા જેટલી ઘટી છે. ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જવાના કારણે કારેલા, ગલકા, અને તુરીયા જેવા શાકભાજીની આવકમાં સૌથી મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ રહેવાના કારણે વેલના શાકભાજીમાં પાણીનું પ્રમાણ વધી ગયું છે, જેના લીધે તેની ગુણવત્તા (Quality) નબળી પડી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં તો શાકભાજી કોહવાઈ ગયાના (Rotting) કિસ્સાઓ પણ સામે આવ્યા છે, જેનાથી ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થયું છે. પાણીવાળા શાકભાજીની ગુણવત્તા સારી ન હોવાથી બજારમાં તેની ખરીદી પણ ઓછી થઈ રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

વટાણાની આવક 70% ઘટી, ભાવ 150 રૂપિયાએ પહોંચ્યો!
કમોસમી વરસાદની સૌથી મોટી અસર પંજાબથી આવતા વટાણા (Peas) પર જોવા મળી છે. વટાણાની આવકમાં 70 ટકાનો જંગી ઘટાડો નોંધાયો છે. આવક ઘટતાં, જે વટાણા અગાઉ 15 દિવસ પહેલા રૂ. 80-120 પ્રતિ કિલોના ભાવે મળતા હતા, તેનો હાલનો હોલસેલ ભાવ રૂ. 120-150 સુધી પહોંચી ગયો છે.

આવક અનિયમિત રહેશે, ભાવ વધારો યથાવત
બજારના વેપારીઓના મતે, ખેતરોમાંથી પાણી ઓસરતા હજુ સમય લાગશે, જેના કારણે હજુ એક અઠવાડિયા સુધી શાકભાજીની આવક અનિયમિત રહેવાની શક્યતા છે. જ્યાં સુધી નવી અને સારી ગુણવત્તાવાળી આવક શરૂ નહીં થાય ત્યાં સુધી શાકભાજીના ભાવમાં રાહત મળવાની શક્યતા ઓછી છે.

શાકભાજીના હોલસેલ ભાવ પર એક નજર (કિલોદીઠ)

શાકભાજી     15 દિવસ પહેલા     આજનો ભાવ ( હોલસેલ કિલોદીઠ ભાવ)

  • વટાણા     80-110      120-150
  • કારેલા      8-20         10-30
  • વાલોડ     35-45       50-60
  • ટામેટા      10-20        15-25
  • દૂધી         7-40         10-25 
  • ભીંડા       30-40       50-70
  • પરવાળ     70-60       20-70
  • ગવાર        30-40     60-70
  • ચોરી         10-30       55-60

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
expensivevegetablesઅમદાવાદheavy rainDamages CropsVegetableMonsoon 2025monsoonRainfallraingujarat raintoday weather report10 day weatherweather todayweather reportWeather Forecastahmedabad weathertomorrows weatherTodays WeatherWeatherGujarat Weather Newsweather updatesgujarat weather forecastGujarat Weather Updates

Trending news