Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

અમદાવાદના વાતાવરણમાં આવ્યો અચાનક પલટો, શહેરના અનેક વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ

અમદાવાદના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. દિવસ દરમિયાન તડકો રહ્યા બાદ મોડી સાંજે શહેરના વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો હતો. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 03, 2025, 07:19 PM IST

Trending Photos

અમદાવાદના વાતાવરણમાં આવ્યો અચાનક પલટો, શહેરના અનેક વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ

હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, અમદાવાદના વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો છે. મોડી સાંજે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ નોંધાયો હતો. શહેરમાં વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. 

શહેરના એરપોર્ટ વિસ્તાર, નારાયણી હોટેલ વિસ્તાર તેમજ ગાંધીનગરના કોબા અને સરગાસણ સહિતના વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાયું અને ત્યારબાદ પવન સાથે વરસાદી ઝાપટું પડ્યું છે. હવામાનમાં આ અચાનક આવેલા ફેરફારને કારણે લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

સાંજે અચાનક વાદળો ઘેરાયા અને ત્યારબાદ વરસાદી ઝાપટું પડતાં રસ્તાઓ પાણી પાણી થયા હતા. એરપોર્ટ અને કોબા વિસ્તારમાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. તો નારાયણી હોટેલ વિસ્તારમાં પણ વરસાદ પડતાં વાતાવરણ વધુ ઠંડુ બન્યું હતું.

 

ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા

હવામાન વિભાગ મુજબ, ઉત્તર ગુજરાત તથા મધ્ય ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. હાલમાં રાજ્યના ઉત્તર ભાગમાં હવાના દબાણમાં ફેરફાર તેમજ અરબી સમુદ્ર તરફથી ભેજવાળા પવનના પ્રવાહને કારણે કમોસમી વરસાદ પડી રહ્યો છે.

આ કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતો સૌથી વધુ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. રવી પાકની તૈયારી શરૂ કરી રહેલા ખેડૂતો માટે અચાનક વરસાદ મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. કેટલાક વિસ્તારમાં જમીનમાં ભેજ વધતા પાકના વાવેતરમાં વિલંબની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
unseasonal raingujarat unseasonal rainAhmedabad Raingandhinagar weather update

Trending news