ભરશિયાળે રાજ્યના છ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ, ખેડૂતોની ચિંતા વધી, જાણો શું છે આગાહી

Rain in Gujarat: ગુજરાતમાં આજે કેટલાક જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, દ્વારકા, પોરબંદર, કચ્છ સહિત કુલ છ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે.

Dec 31, 2025, 07:36 PM IST

ભરશિયાળે રાજ્યના છ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ, ખેડૂતોની ચિંતા વધી, જાણો શું છે આગાહી

Gujarat Weather: રાજ્યમાં ભર શિયાળે જાણે કમોસમી વરસાદની મોસમ જામી છે. આજે રાજ્યના છ જેટલા જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડ્યો છે. કચ્છ, દ્વારકા, રાજકોટ, વાવ-થરાદ, બનાસકાંઠા, પોરબંદરમાં આજે હળવો વરસાદ પડ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, દ્વારકા, પોરબંદર સહિત ગ્રામ્ય પંથકના વિવિધ તાલુકાના વિસ્તારોમાં આજે વરસાદ પડ્યો.  દ્વારકા, કલ્યાણપુર અને આસપાસનાં ગામોમાં પણ ઝરમર વરસાદ નોંધાયો છે. કચ્છના નખત્રાણા, આદીપુર, રાપર, રણકાંધી વિસ્તારમાં પણ ઝરમર વરસાદ આવ્યો છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે આ વરસાદ પડી રહ્યો છે. આ વરસાદના કારણે ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. ચણા, જીરું સહિતના પાકમાં નુકસાનની ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

કમોસમી વરસાદે વધારી ખેડૂતોની ચિંતા
રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ આવતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. ગત સિઝનમાં પડેલા માવઠાના મારથી ખેડૂત માંડ બેઠકો થયો અને વધુ એક પાક લેવાની ખેડૂતે હિંમત કરી જ છે. ત્યાં તો ફરી ઝરમર વરસાદ પડી રહ્યો છે. ખેડૂતોને પાકને જ્યારે ઠંડીની જરૂર છે ત્યારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. જેથી ખેડૂત અસમંજસમાં છે. તો રાજ્ય સરકાર પણ આ સ્થિતિ પર સતત નજક રાખી રહી છે. રાજ્યના કૃષિ મંત્રીએ કહ્યું કે, રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા છે. કૃષિ વિભાગે વરસાદ અંગેની એડવાઈઝરી પણ જાહેર કરી છે. ખેડૂતોને પણ સાવચેતીના પગલાં લેવાનો સરકારે અનુરોધ કર્યો છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી
 હવામાન વિભાગે કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે એવું જણાવ્યું છે. કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ આવી શકે છે. એટલું જ નહીં નવા વર્ષની શરૂઆતમાં ઠંડીનો ચમકારો અનુભવાય તેવી પણ શક્યતા છે.

હવામાનના જણાવ્યા અનુસાર, મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરને કારણે વર્ષ 2025ની વિદાય અને 2026નું આગમન વરસાદી માહોલ વચ્ચે થશે. 31 ડિસેમ્બર અને 1 જાન્યુઆરી દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી ઝાંપટાં ચાલુ રહી શકે છે. વરસાદી માહોલ બાદ 2 અને 3 જાન્યુઆરીથી રાજ્યમાં તીવ્ર ઠંડી અને કોલ્ડ વેવનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.  

