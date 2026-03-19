ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratક્યાંક ઝાડ ઉખડ્યા, તો ક્યાંક શેડ ધરાશાયી! ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં મીની વાવાઝોડા સાથે વરસાદ: જાણો ક્યા કેવો વિનાશ વેર્યો?

ક્યાંક ઝાડ ઉખડ્યા, તો ક્યાંક શેડ ધરાશાયી! ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં મીની વાવાઝોડા સાથે વરસાદ: જાણો ક્યા કેવો વિનાશ વેર્યો?

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતના વાતાવરણમાં એકાએક મોટો પલટો આવ્યો છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે પવન, ધૂળની ડમરીઓ અને વીજળીના કડાકા સાથે કમોસમી વરસાદ (માવઠું) વરસતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, હજુ પણ આગામી બે દિવસ રાજ્યમાં માવઠું પડવાની શક્યતા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 19, 2026, 10:33 AM IST

ક્યાંક ઝાડ ઉખડ્યા, તો ક્યાંક શેડ ધરાશાયી! ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં મીની વાવાઝોડા સાથે વરસાદ: જાણો ક્યા કેવો વિનાશ વેર્યો?

Gujarat Weather Forecast: હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં 'યલો એલર્ટ' જાહેર કર્યું છે. ખાસ કરીને અમદાવાદ, ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ અને કચ્છ સહિતના જિલ્લાઓમાં આગામી સમયમાં 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની અને ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. આ ફેરફાર પાછળ બે મુખ્ય સિસ્ટમો જવાબદાર ગણવામાં આવે છે. એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને બીજું છે અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન. 

જિલ્લાવાર પરિસ્થિતિ પર એક નજર

બનાસકાંઠા (વાવ-થરાદ): સરહદી પંથકમાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ વરસતા ખેતરોમાં તૈયાર થયેલા પાકને નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે, જેના કારણે ખેડૂતો ભારે ચિંતામાં મુકાયા છે.

કચ્છ: કચ્છના નખત્રાણા, લખપત અને અબડાસામાં મિનિ વાવાઝોડા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ભારે પવનને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હતો.

સાબરકાંઠા (હિંમતનગર): વહેલી સવારથી જ ભારે પવન ફૂંકાતા હિંમતનગરમાં ધૂળની ડમરીઓ ઉડી હતી. પવન એટલો તેજ હતો કે દુકાનોના બોર્ડ અને લગ્ન પ્રસંગના મંડપો પણ ઉડી ગયા હતા.

પાટણ: કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે મોડી રાત્રે અચાનક માવઠું પડતા વાતાવરણમાં ઠંડક તો પ્રસરી, પરંતુ વાવાઝોડાને કારણે વીજળી ગુલ થવાની ઘટનાઓ બની હતી.

સુરેન્દ્રનગર: લીંબડી, ધ્રાંગધ્રા અને મૂળી તાલુકામાં રાત્રિના સમયે તેજ પવન સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા હતા. ધ્રાંગધ્રાની ભાર્ગવી સોસાયટીમાં વૃક્ષો ધરાશાયી થવાના અહેવાલો પણ મળ્યા છે.

અમદાવાદ: શહેરમાં વહેલી સવારથી ધૂળની ડમરીઓ ઉડતા વિઝિબિલિટી ઘટી હતી અને પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી જેવો માહોલ સર્જાયો હતો.

યાત્રાધામ પાવાગઢમાં મુશ્કેલી
પંચમહાલના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ પાવાગઢ ડુંગર પર ભારે પવન અને ગાઢ ધુમ્મસને કારણે સુરક્ષાના કારણોસર રોપ-વે સેવા તાત્કાલિક ધોરણે બંધ કરવી પડી હતી. જેના કારણે વહેલી સવારે દર્શન કરવા આવેલા યાત્રિકો અટવાયા હતા. જોકે, પવનની ગતિ ધીમી પડતા બાદમાં સેવા ફરી શરૂ કરવામાં આવી હતી.

ખેતી પર સંકટ
રાજ્યમાં પડી રહેલા આ કમોસમી વરસાદથી સૌથી વધુ અસર ખેતી પર પડી છે. જીરું, રાયડો અને ઉનાળુ પાકને વ્યાપક નુકસાન થવાની ભીતિ છે. અગાઉ અમરેલી અને જામનગરમાં કરા સાથે વરસાદ પડતા ખેડૂતો પાયમાલ થયા હતા, ત્યારે ફરી એકવાર કુદરતી આફત ખેડૂતો માટે પડતા પર પાટું સમાન સાબિત થઈ રહી છે. રાજ્યમાં આગામી 48 કલાક સાવચેતી રાખવી અનિવાર્ય છે. ખાસ કરીને વીજળીના કડાકા સમયે ઝાડ નીચે કે કાચા મકાનોમાં આશરો ન લેવા તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે.

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

