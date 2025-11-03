કમોસમી વરસાદને કારણે પાકને ભારે નુકસાન, મદદ માટે હાથ ફેલાવવા મજબૂર બન્યો જગતનો તાત
Farmer loss: ગુજરાતમાં તાજેતરમાં આવેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની હાલત ખરાબ કરી દીધી છે. તૈયાર થયેલો પાક ખરાબ થઈ ગયો છે. મહામહેનતે તૈયાર કરેલો પાકમાં નુકસાન જતાં ખેડૂતોને રડવાનો વારો આવ્યો છે. હવે ખેડૂતો સરકાર પાસે સહાયની આશા રાખીને બેઠા છે.
Trending Photos
અમદાવાદઃ ખેડૂતોએ હોંશે હોંશે ચોમાસુ પાકનું વાવેતર કર્યું... કપાસ, મળગફળી સહિતના પાક તૈયાર થઈને ખેતરોમાં પડ્યાં હતા. પરંતુ કુદરતને કંઈક અલગ મંજૂર હતુ. અને શિયાળાની શરૂઆતે ધોધમાર વરસાદ થતાં ખેડૂતોના મોં સુધી આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે. ત્યારે હવે કેમ ખેડૂત સરકાર સામે માત્ર હાથ ફેલાવવા મજબૂર થયો છે.
ચોમાસુ પૂરું થયું અને શિયાળાની શરૂઆત થઈ... ચોમાસું પાક લણવાની અને શિયાળું પાકની વાવેતરની તૈયારી જગતનો તાત કરી રહ્યો હતો, પરંતુ જે રીતે ખેડૂતના માથે અણધારી વરસાદ આફત આવી તેનાં કારણે આખાય ગુજરાતના ખેડૂતોને રડવાનો વારો આવ્યો છે.
રાજ્યભરમાં પડેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોના હાલ બેહાલ કર્યા છે. ત્યારે બોટાદમાં થયેલા વરસાદથી મગફળી, કપાસ,તેલીબિયાં અને જુવાર સહિતના પાકનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો છે.
બોટાદ જિલ્લામાં કપાસ, મગફળી અને અન્ય પાક મળીને કુલ 1 લાખ 87 હજાર હેક્ટરમાં ખરીફ પાકનું વાવેતર થયું છે. પરંતુ કમોસમી વરસાદે આ બધા પાકનો સોથ વાળી દીધો છે. ત્યારે સરકારના આદેશથી સર્વે થયો છે અને યોગ્ય વળતરની આશા ખેડૂતો રાખી રહ્યા છે.
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) November 3, 2025
બોટાદના ખેડૂતોની હાલત છે, એવી જ હાલત રાજકોટના જેતપુર પંથકના લોકોની પણ છે. ખેડૂતોએ મગફળી તૈયાર થઈ જતાં પાથરા ખેતરમાં નાંખીને રાખ્યા, પરંતુ જે રીતે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો તેમાં તમામ પાક પલળી ગયો. ખેડૂતોના મોં સુધી આવેલો કોળિયો છીનવાઈ જતાં 20થી વધુ ગામના લોકોએ રેલી કાઢી ઝડપથી સહાય આપવાની માગ કરી.
બોટાદ, જેતપુર સહિત મોરબી જિલ્લાના ખેડૂતોની પણ હાલત કફોડી છે. ત્યારે મોરબી જિલ્લાના ખેડૂતો પણ કોંગ્રેસને સાથે રાખીને સરકાર સામે પોતાનો વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે.
રાતાપાણીએ રોવા મજબૂર બનેલા ખેડૂતોની એ જ માગ છે કે જલદી રાહત પેકેજ મળે અને જે રીતે પહેલાં પાક વીમો માફ કરવામાં આવતો હતો એવી જ રીતે આ વર્ષે પણ સંપૂર્ણ પાક વીમો માફ કરવામાં આવે...
છેલ્લા 20-25 વર્ષમાં જેવી નુકસાની ન થઈ હોય, એવી પાક નુકસાની આ વર્ષે થઈ છે ત્યારે હવે ખેડૂતો બીચારો હાથ લંબાવીને એક જ માગ કરી રહ્યો છે કે સહાય કરો સરકાર.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે