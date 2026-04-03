ઉનાળામાં અષાઢી માહોલ! સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સહિત ગુજરાતભરમાં મેઘરાજાની ધબધબાટી, કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતો પાયમાલ
Gujarat Rain: ઉનાળો હજુ પૂરો થયો નથી ત્યાં જ ગુજરાતમાં ચોમાસું આવી ગયું હોય તેવો માહોલ સર્જાયો છે. ચૈત્ર અને અષાઢ જેવા ધમધોકાર વરસાદે ગુજરાતના અનેક જિલ્લાને તરબોળ કરી દીધો છે. આકાશમાંથી જાણે પાણીના પ્રવાહ વહી રહ્યા હોય તેમ રોડ-રસ્તા પાણી-પાણી થઈ ગયા છે. અનેક જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદે કહેર મચાવ્યો છે અને ખેડૂતો પર આફત તૂટી પડી છે.
- ખેડૂતો માટે આ સમય મુશ્કેલીભર્યો બની ગયો છે
- મગ અને તલના પાકને ભારે નુકસાન થવાની શક્યતા
- વરસેલા માવઠાએ પરિસ્થિતિને વધુ ગંભીર બનાવી
Gujarat Rain: સૌરાષ્ટ્રના લગભગ તમામ જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટામાં વીજળીના ચમકારા, ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો છે. અચાનક આવેલા આ પલટાથી ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો. ખાસ કરીને ઘઉં અને તુવેરના પાકમાં નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. જેતપુરમાં પણ ઝરમર વરસાદથી ઠંડક પ્રસરી છે. પરંતુ વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે ખેડૂતોની ચિંતા વધી રહી છે. કચ્છના ગાંધીધામમાં પણ અષાઢી માહોલ જોવા મળ્યો છે. કમોસમી વરસાદને કારણે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે.
ખેતરોમાં ઉભા પાકને નુકસાનની ભીતિ
પાટણમાં સવારે ધૂળની ડમરીઓ ઉડી અને બપોર બાદ વરસાદ તૂટી પડ્યો છે. અચાનક બદલાયેલા વાતાવરણને કારણે લોકોને રાહત તો મળી છે. પરંતુ ખેતી પર તેની અસરને લઈને ચિંતા વધી રહી છે. ભાવનગર જિલ્લાના પાલીતાણા, ઘોઘા, ભાલ અને તળાજા પંથકમાં અનેક ગામોમાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે. પરંતુ ખેતરોમાં ઉભા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
આ તરફ પોરબંદરમાં સતત બીજા દિવસે પણ માવઠાનો માર યથાવત્ રહ્યો છે. શહેરની શેરીઓ અને ગામડાઓની ગલીઓ પાણીથી છલકાઈ ગઈ છે. ભારે પવનને કારણે જિલ્લામાં એક મોબાઈલ ટાવર ધરાશાયી થયો છે. જેના કારણે આસપાસના અનેક મકાનોને નુકસાન પહોંચ્યું છે.
મેઘરાજાની ધબધબાટી
દ્વારકા જિલ્લામાં આકાશ જાણે ફાટી પડ્યું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ધોધમાર વરસાદે રોડ-રસ્તાઓને પાણી-પાણી કરી નાખ્યા છે. ઉનાળાની ઋતુમાં ચોમાસાની ઝલક જોવા મળી રહી છે. દ્વારકા જિલ્લાના ભાટિયા ગામના માર્કેટિંગ યાર્ડમાંખેડૂતો પોતાની વર્ષભરની મહેનત વેચવા માટે પહોંચ્યા હતા. પરંતુ મેઘરાજાએ એવી ધબધબાટી બોલાવી કે અનેક ખેડૂતોનો માલ પાણીમાં પલળી ગયો.
તાડપતરીથી ઢાંક્યો માલ
ખેડૂતો પોતાના પાકને બચાવવા માટે તાડપતરીથી ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ટ્રેક્ટર, ટેમ્પો અને અન્ય વાહનોમાં લાવવામાં આવેલી ખેતપેદાશને બચાવવા માટે ખેડૂતો દોડધામ કરી રહ્યા છે. અવિરત વરસેલા વરસાદને કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. ખેડૂતોને ભય છે કે વાવણી કરેલો પાક નિષ્ફળ જશે. ખાસ કરીને મગ અને તલના પાકને ભારે નુકસાન થવાની શક્યતા છે.
દ્વારકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ક્યાંક ગાજવીજ સાથે તો ક્યાંક તોફાની પવન સાથે વરસેલા આ માવઠાએ પરિસ્થિતિને વધુ ગંભીર બનાવી છે. ભારે વરસાદને કારણે રોડ-રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ જતા વાહનવ્યવહાર પણ અસરગ્રસ્ત બન્યો છે. ઉનાળામાં આવી પરિસ્થિતિએ લોકોને પણ આશ્ચર્યમાં મૂકી દીધા છે. દ્વારકા જિલ્લામાં છેલ્લા બે દિવસથી સતત માવઠાનો માર ચાલી રહ્યો છે. આ કમોસમી વરસાદ ખેડૂતો માટે આફત બનીને આવ્યો છે. જો આવું જ ચાલુ રહેશે તો નુકસાન વધુ વધવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખેડૂતો માટે આ સમય મુશ્કેલીભર્યો બની ગયો છે.
કમોસમી વરસાદે મચાવી તબાહી
ઉનાળાની તાપમાં જ્યાં ધરતી તરસી રહી હતી. ત્યાં અચાનક આકાશે એવો રોષ વરસાવ્યો કે ખેડૂતની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા. ગુજરાતના ગીર પંથકમાં કમોસમી વરસાદે એવી તબાહી મચાવી છે કે, મહિનાઓની મહેનત પળવારમાં માટી સમાઈ ગઈ છે. આકરી ગરમી વચ્ચે આવેલા કમોસમી વરસાદે બરબાદી વેરી છે.
ઉનાળામાં આવ્યું ચોમાસું
વેરાવળ પંથકમાં ઉનાળામાં ચોમાસા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. જે આંબા પર લહેરાતી કેરીઓ હતી. આજે તે જમીન પર બેભાન પડી છે. ગીરની શાન ગણાતી કેસર કેરી આજે વૃક્ષ પરથી તૂટી પડી છે. કાચી કેરી હવે પાકી નહીં શકે. કારણ કે તેમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયું છે. ખેડૂતની આશા સાથે આંબાની ડાળીઓ પણ તૂટી પડી છે.
ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું
ગઈ કાલે મોડી રાત્રે, અચાનક આકાશમાં કાળાડિબાંગ વાદળો છવાઈ ગયા અને જોતજોતામાં કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદ વરસી પડ્યો. સાથે તેજ પવન એટલો ભયાનક હતો કે આંબા પરથી કેરીઓ ખરી પડી અને ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું. માત્ર કેરી જ નહીં... પણ લસણના પાકે પણ આ આફતનો સૌથી મોટો ફટકો સહન કર્યો છે. તાલાળા ગીર પંથકમાં લસણના ખેતરો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. લણણી માટે તૈયાર પાક હવે પલળી ગયો છે.
લસણનો તૈયાર પાક નિષ્ફળ
જાવંત્રી ગામના ખેડૂત અશોકભાઈ ડોબરીયાએ 10 વીઘા જમીનમાં લસણનું વાવેતર કર્યું હતું. પણ આજે આખું ખેતર પાણીમાં તણાઈ ગયું છે. તાડપતરીઓ પણ પવનમાં ઉડી ગઈ અને હવે હાથમાં કશું જ બચ્યું નથી. એટલે કે, મહિનાઓની મહેનત, મોંઘું બિયારણ, અને અંતે? ખાલી હાથ...
ગુજરાતના અનેક જિલ્લામાં આ વરસાદે વિનાશ વેર્યો છે. ખેડૂતો આજે લાચાર બનીને પોતાના પલળેલા પાકને જોઈ રહ્યા છે. માત્ર કેરી અને લસણ જ નહીં. પરંતુ બાજરી, મગફળી જેવા ઉનાળુ પાકો પર પણ આ આફતના વાદળો મંડાઈ રહ્યા છે. ઘાસચારો પલળી જવાથી પશુપાલકોની ચિંતા પણ વધી ગઈ છે. હવે ખેડૂતોની એક જ માંગ છે કે સરકાર તાત્કાલિક નુકસાનીનો સર્વે કરે અને અસરગ્રસ્તોને વહેલી તકે સહાય આપે. કારણ કે આ ફક્ત પાકનું નુકસાન નથી, પરંતુ આ ખેડૂતના વિખેરાયેલા સપનાઓ છે.
