IIM અમદાવાદની સ્થાપના સાથે એક મહિલાની પ્રેમકહાનીનું નામ જોડાયું, આખરે શું હતું એ સત્ય!
Vikram Sarabhai And Kamla Chowdhry : મહાન વૈજ્ઞાનિક ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈના જીવનનો એક ઓછો જાણીતો પાસું છે. આ એક એવો સંબંધ છે જેણે માત્ર તેમનું જીવન જ નહીં પરંતુ દેશમાં શિક્ષણનો માહોલ પણ બદલી નાખ્યો. આ વાર્તા છે વિક્રમ સારાભાઈ અને કમલા ચૌધરીની
IIM Ahmedabad : ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ ભારતના અવકાશ મિશનના પિતામહ કહેવાય છે. તેમના જીવનમાં કમલા ચૌધરી સાથે સંકળાયેલી એક પ્રેમકથા પણ હતી. કમલા સારાભાઈની પત્નીના મિત્ર હતા અને તેમના જીવન પર તેમનો ઊંડો પ્રભાવ હતો. એવું કહેવાય છે કે સારાભાઈએ કમલાને અમદાવાદમાં રાખવા માટે IIM અમદાવાદની સ્થાપના કરી હતી. કમલા તેના પ્રથમ ફેકલ્ટી સભ્ય બન્યા. વિક્રમ સારાભાઈ અને કમલા ચૌધરી વચ્ચેના સંબંધોને કારણે IIM અમદાવાદની સ્થાપના થઈ.
ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ માત્ર એક નામ નથી પરંતુ ભારતના અવકાશ મિશનનું અવતાર છે. તેઓ ભારતને અવકાશમાં લઈ જનારા વ્યક્તિ હતા અને માનતા હતા કે વિજ્ઞાન ફક્ત પ્રયોગશાળાઓ સુધી મર્યાદિત ન હોવું જોઈએ પણ સામાજિક પરિવર્તન માટે પણ હોવું જોઈએ.
પરંતુ વિક્રમ સારાભાઈના જીવનમાં એક એવું પ્રકરણ પણ છે, જે ભારતીય પ્રેમકથા જેવું દેખાય છે, જ્યાં બુદ્ધિ અને ભાવના એકસાથે ચાલતા હતા, અને આ પ્રક્રિયામાં, એક મહાન સંસ્થા, IIM અમદાવાદનો જન્મ થયો.
કમલા ચૌધરીની એન્ટ્રી કેવી રીતે થઈ?
મનોવિશ્લેષક અને લેખક સુધીર કક્કર તેમના પુસ્તક "અ બુક ઓફ મેમરી: કન્ફેશન્સ એન્ડ રિફ્લેક્શન્સ" માં લખે છે કે અમદાવાદમાં બીજી ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ (IIM) ફક્ત સરકારી યોજના કે શૈક્ષણિક મહત્વાકાંક્ષાનું પરિણામ નહોતું, પરંતુ ઊંડા અંગત સંબંધોમાં પણ ભૂમિકા ભજવી હતી. સુધીર કક્કર કમલા ચૌધરીના ભત્રીજા છે, જેની સાથે સારાભાઈનો સંબંધ આ વાર્તાનો કેન્દ્રબિંદુ બને છે.
૧૯૧૯માં અમદાવાદના એક અગ્રણી ઔદ્યોગિક પરિવારમાં જન્મેલા, વિક્રમ સારાભાઈનું બાળપણ સમૃદ્ધ અને બૌદ્ધિક વાતાવરણમાં વિત્યું. તેમના પિતા, અંબાલાલ સારાભાઈ, તે સમયના એક અગ્રણી કાપડ ઉદ્યોગપતિ હતા, અને તેમનું ઘર સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ અને વિચારકો માટે એક મિલન સ્થળ હતું. આ વાતાવરણે વિક્રમ સારાભાઈમાં વિજ્ઞાન અને સામાજિક સુધારા બંનેમાં ઊંડો રસ કેળવાયો
બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન વિક્રમ સારાભાઈ ભારત પાછા ફર્યા
બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન તેઓ ભારત પાછા ફર્યા અને બેંગલુરુમાં ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ (IISc) ખાતે નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા ડૉ. સી.વી. રમન સાથે કામ કર્યું. ૧૯૪૭માં, તેમણે ભૌતિક સંશોધન પ્રયોગશાળા (PRL) ની સ્થાપના કરી.
૧૯૫૦ના દાયકામાં, સારાભાઈએ વિજ્ઞાન તેમજ ઉદ્યોગના આધુનિકીકરણ તરફ આગળ વધ્યા, અમદાવાદ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી રિસર્ચ એસોસિએશન (ATIRA) ની સ્થાપના કરી. ત્યાં જ તેઓ કમલા ચૌધરીને મળ્યા, જે મનોવિજ્ઞાનમાં તાલીમ પામેલી, સ્વતંત્રતા ચળવળમાં સક્રિય અને સામાજિક સુધારામાં ઊંડો રસ ધરાવતી મહિલા હતી.
વિક્રમ સારાભાઈના જીવન પર કમલા ચૌધરીની અસર
સુધીર કક્કરના મતે, કમલા સારાભાઈની પત્ની મૃણાલિનીની મિત્ર જ નહોતી, પણ સારાભાઈના જીવનમાં પણ તેમનું ઊંડું સ્થાન હતું. સારાભાઈએ તેમને ATIRAમાં નોકરીની ઓફર કરી, અને આ સંબંધ લગભગ બે દાયકા સુધી ચાલ્યો.
કક્કરનું પુસ્તક તેમના સંબંધોને બૌદ્ધિક અને ભાવનાત્મક ભાગીદારી તરીકે વર્ણવે છે, એક એવું જોડાણ જે સંસ્થા-નિર્માણ અને સામાજિક પરિવર્તન બંનેને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પરંતુ આ સંબંધ રોમેન્ટિક નહોતો. કમલા આ નાજુક પરિસ્થિતિથી અસ્વસ્થતા અનુભવવા લાગી અને દિલ્હી જવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી.
IIM અમદાવાદની સ્થાપના કેવી રીતે થઈ
એવું કહેવાય છે કે સારાભાઈએ પછી તેમને અમદાવાદમાં રાખવાનો માર્ગ શોધી કાઢ્યો અને એક નવી સંસ્થાની સ્થાપના કરી. તે સમયે, ભારત સરકાર અને ફોર્ડ ફાઉન્ડેશન મેનેજમેન્ટ શિક્ષણ માટે એક નવી સંસ્થાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા.
પોતાના વિઝન, જોડાણો અને પ્રભાવનો ઉપયોગ કરીને, સારાભાઈએ બંને પક્ષોને અમદાવાદને સંસ્થા માટે શ્રેષ્ઠ સ્થાન ગણવા માટે સમજાવ્યા. આમ, IIM અમદાવાદની સ્થાપના 1961 માં થઈ. કમલા ચૌધરી તેના પ્રથમ ફેકલ્ટી સભ્ય બન્યા અને સંસ્થાની સંસ્કૃતિ અને દિશાને આકાર આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.
વિક્રમ સારાભાઈની પુત્રી કોઈપણ પ્રેમ સંબંધનો ઇનકાર કરે છે
જોકે, આ વાર્તાના રોમેન્ટિક પાસા પર દરેક વ્યક્તિ સહમત નથી. વિક્રમ સારાભાઈની પુત્રી, મલિકા સારાભાઈએ સ્વીકાર્યું કે તેમના પિતા અને કમલા ચૌધરી વચ્ચે ગાઢ સંબંધ હતો, પરંતુ તેમણે નકારી કાઢ્યું કે IIM અમદાવાદ ફક્ત તેના કારણે જ અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું.
તેમણે કહ્યું, "પપ્પા અને કમલા વચ્ચે ઊંડો સંબંધ હતો, પરંતુ એમ કહેવું કે IIM ફક્ત તેમને રાખવા માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું તો તેમના વિઝન સાથે અન્યાય થશે. મનોવિશ્લેષકો દરેક બાબતમાં વ્યક્તિગત હેતુઓ શોધે છે."
તેમના સંબંધ વિશે સત્ય શું છે?
કદાચ કોઈ ચોક્કસ કહી શકતું નથી કે સત્ય શું હતું. પરંતુ એ વાત ચોક્કસ છે કે કમલા ચૌધરીએ IIM અમદાવાદના શરૂઆતના દિવસો પર ઊંડો પ્રભાવ પાડ્યો હતો, અને વિક્રમ સારાભાઈ, જેમણે પાછળથી ISRO ની સ્થાપના કરી અને ભારતના પ્રથમ ઉપગ્રહ પ્રોજેક્ટનું માર્ગદર્શન કર્યું, તેમણે બતાવ્યું કે વિજ્ઞાન, સહાનુભૂતિ અને દ્રષ્ટિ એકસાથે રાષ્ટ્ર નિર્માણની સાચી શક્તિ છે.
