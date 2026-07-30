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વડોદરાની માંજલપુર પેટાચૂંટણીમાં હોબાળો: પોલીસની હાજરીમાં જ ભાજપ-કોંગ્રેસના કાર્યકરો વચ્ચે ઉગ્ર મારામારી, વીડિયો વાયરલ

Vadodara Manjalpur By-Election: વડોદરાના 145 માંજલપુર વિધાનસભા બેઠકની પેટાચૂંટણીના મતદાન દરમિયાન વધુ એક વખત મારામારીની ઘટના સામે આવી છે. મતદાન મથક નજીક ભાજપ-કોંગ્રેસના કાર્યકરો સામે-સામે આવી જતાં મારામારીની ઘટના બની છે. આ વિવાદ જોતજોતામાં વધી જતાં બંને પક્ષના કાર્યકરો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી બાદ ધક્કામુક્કી અને મારામારી થઈ હતી. સમગ્ર ઘટનાના વીડિયો પણ સામે આવ્યા છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 30, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:20 PM IST
વડોદરાની માંજલપુર પેટાચૂંટણીમાં હોબાળો: પોલીસની હાજરીમાં જ ભાજપ-કોંગ્રેસના કાર્યકરો વચ્ચે ઉગ્ર મારામારી, વીડિયો વાયરલ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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