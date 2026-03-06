Prev
જય હો! UPSCમાં હવે પટેલો, ચૌધરીઓ અને પ્રજાપતિઓનો દબદબો, 34 ગુજરાતીઓ બનશે IAS, IPS

જય હો! UPSCમાં હવે પટેલો, ચૌધરીઓ અને પ્રજાપતિઓનો દબદબો, 34 ગુજરાતીઓ બનશે IAS, IPS

UPSC CSE Final Result 2026: યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (UPSC)એ 2026 માટે સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષા (CSE)ના અંતિમ પરિણામો જાહેર કર્યા છે. UPSC પરિણામોમાં ગુજરાતના યુવાનોએ ઐતિહાસિક સફળતા મેળવી છે. આ વર્ષે કુલ 34 ગુજરાતીઓ પસંદગી પામી IAS અને IPS બનશે. મહત્વની વાત એ છે કે, આ યાદીમાં પટેલ, ચૌધરી અને પ્રજાપતિ સમાજના ઉમેદવારોનો દબદબો જોવા મળ્યો છે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 06, 2026, 05:09 PM IST
  • UPSC સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષામાં ગુજરાતી યુવાનોએ ઈતિહાસ રચ્યો
  • રાજ્ય સરકાર ઉમેદવારોને પ્રોત્સાહિત કરવા વિવિધ પ્રોત્સાહન સહાય પણ આપે છે
  • છેલ્લા ત્રણ વર્ષના પરિણામો અનુસાર સ્પીપાની સફળતા નોંધપાત્ર રહી છે

UPSC CSE Final Result 2026: UPSC સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષામાં ગુજરાતી યુવાનોએ ઈતિહાસ રચી દીધો છે. આ વર્ષે કુલ 34 ગુજરાતી ઉમેદવારો સફળ થયા છે, જે હવે IAS અને IPS બની દેશની સેવા કરશે. આ સફળતામાં પટેલ, ચૌધરી અને પ્રજાપતિ સમાજના યુવાનોનો પણ દબદબો જોવા મળ્યો છે. પરંપરાગત વ્યવસાયો છોડીને હવે ગુજરાતના ગ્રામીણ અને શહેરી યુવાનો વહીવટી સેવાઓ તરફ વળ્યા છે. 

યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (UPSC)એ સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષા (CSE)ના પરિણામો જાહેર કર્યા છે. આ સાથે અંતિમ મેરિટ યાદી પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. Union Public Service Commission (UPSC) દ્વારા લેવામાં આવેલી સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષા–2025ના અંતિમ પરિણામમાં સરદાર પટેલ લોક પ્રસાશન સંસ્થા અમદાવાદ ખાતે તાલીમ લીધેલા કુલ 34 ઉમેદવારો અખિલ ભારતીય સેવા માટે પસંદગી પામ્યા છે, જે સંસ્થાની નોંધપાત્ર સિદ્ધિ ગણાય છે.

UPSC દ્વારા તા. 23 મે 2025ના રોજ યોજાયેલી સિવિલ સર્વિસ પ્રિલિમ પરીક્ષાનું પરિણામ તા. 11 જૂન 2025ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર ભારતમાંથી કુલ 14,161 ઉમેદવારો મુખ્ય પરીક્ષા માટે ક્વોલિફાય થયા હતા. તેમાં SPIPA ખાતે તાલીમ લીધેલા 272 ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે.

ત્યારબાદ મુખ્ય પરીક્ષાનું પરિણામ તા. 11 નવેમ્બર 2025ના રોજ જાહેર થયું હતું, જેમાં સમગ્ર ભારતમાંથી 2376 ઉમેદવારો પર્સનાલિટી ટેસ્ટ માટે પસંદ થયા હતા. તેમાં સ્પીપાના 82 ઉમેદવારોનો સમાવેશ થયો હતો.

ડિસેમ્બર 2025થી ફેબ્રુઆરી 2026 દરમિયાન યોજાયેલા પર્સનાલિટી ટેસ્ટના આધારે યુપીએસસી દ્વારા તા. 05 માર્ચ 2026ના રોજ જાહેર કરાયેલા અંતિમ પરિણામમાં સમગ્ર ભારતમાંથી 958 ઉમેદવારો અખિલ ભારતીય સેવા માટે પસંદ થયા છે. આ આખરી ચયનમાં સ્પીપા ખાતે તાલીમ લીધેલા ૩૪ ઉમેદવારોનો સમાવેશ થાય છે.

સ્પીપા દ્વારા ઉમેદવારોને અપાઈ વિશેષ તાલીમ
પર્સનાલિટી ટેસ્ટ માટે સ્પીપા દ્વારા ઉમેદવારોને નવેમ્બર 2025થી ફેબ્રુઆરી 2026 દરમિયાન વિશેષ તાલીમ આપવામાં આવી હતી. આ તાલીમમાં 15 ‘મોક ઈન્ટરવ્યુ’ અને 4 વિશેષ વ્યાખ્યાનોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત ઇન્ટરવ્યુ માટે નવી દિલ્હી જનાર ઉમેદવારો માટે ગુજરાત ભવન ખાતે રહેવાની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી.

UPSC પરીક્ષા માટે ઉમેદવારો આપવામાં આવે છે આ સુવિધા
સ્પીપા દ્વારા યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોને વિના મૂલ્યે તાલીમ, અભ્યાસ સામગ્રી, પુસ્તકાલય, વાંચનખંડ તથા ઇન્ટરનેટ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. સંસ્થા દ્વારા ઉમેદવારોને માર્ગદર્શન અને શૈક્ષણિક સહાય પૂરી પાડવામાં આવતાં રાજ્યના યુવાનોને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા મેળવવામાં મદદ મળી રહી છે.

રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉમેદવારોને પ્રોત્સાહિત કરવા વિવિધ પ્રકારની પ્રોત્સાહન સહાય પણ આપવામાં આવે છે. જેમાં પ્રિલિમ પરીક્ષાની તાલીમ માટે માસિક સહાય ઉપરાંત પ્રિલિમ તથા મુખ્ય પરીક્ષા પાસ કરનાર ઉમેદવારોને પણ નિર્ધારિત આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે.
 
સ્પીપા  દ્વારા આપવામાં આવતી પ્રોત્સાહક સહાય

  • પ્રિલિમ પરીક્ષાની તાલીમમાં પ્રવેશ મેળવનાર ઉમેદવારોને વધુમાં વધુ સાત મહિના માટે દર મહિને રૂ. 2000/- પ્રોત્સાહન સહાય આપવામાં આવે છે.
  • UPSC સિવિલ સર્વિસની પ્રિલિમ પરીક્ષા પાસ કરનાર યુવકોને રૂ. 25,000/- અને યુવતીઓને રૂ. 30,000/- પ્રોત્સાહન સહાય આપવામાં આવે છે.
  • UPSC સિવિલ સર્વિસની મુખ્ય પરીક્ષા પાસ કરનાર યુવકોને રૂ. 25,000/- અને યુવતીઓને રૂ. 30,000/- પ્રોત્સાહક સહાય આપવામાં આવે છે.
  • સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષામાં અંતિમ પસંદગી મેળવનાર ગુજરાતના ડોમિસાઇલ ઉમેદવાર યુવકોને રૂ. 51,000/- અને યુવતીઓને રૂ. 61,000/- તેમજ નોન-ડોમિસાઇલ ઉમેદવાર યુવકોને રૂ. 21,000/- અને યુવતીઓને રૂ. 31,000/- પ્રોત્સાહક સહાય આપવામાં આવે છે.

SPIPAની હેટ્રિક સફળતા
છેલ્લા ત્રણ વર્ષના પરિણામો અનુસાર સ્પીપાની સફળતા નોંધપાત્ર રહી છે. વર્ષ 2023માં 26, વર્ષ 2024માં 27 અને વર્ષ 2025માં 34 ઉમેદવારો યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસમાં અંતિમ રીતે પસંદ થયા છે.

સ્પીપાના મહાનિદેશક હારિત શુક્લા દ્વારા આપવામાં આવતા ગુણવત્તાસભર માર્ગદર્શન તથા દોરીસંચારના પરિણામે ગુજરાતના યુવાનોને દેશની સર્વોચ્ચ સિવિલ સેવાઓમાં સ્થાન મેળવવામાં મહત્વપૂર્ણ સહાય મળી રહી છે.

