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વલસાડ-મુંબઈ હાઈવે બંધ, નવસારીનો 30% વિસ્તાર પાણીમાં; ગામડાઓનો સંપર્ક તૂટ્યો, NDRF-તંત્ર દ્વારા રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન

દક્ષિણ ગુજરાતમાં સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રેકોર્ડબ્રેક વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં ઉમરગામમાં 36.24 ઇંચ, કાપરડા 29.24 ઇંચ અને વાપીમાં 16.52 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. વાપીમાં અનેક સોસાયટીઓ અને ગાડીઓ ડૂબી ગઈ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 23, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:17 PM IST
વલસાડ-મુંબઈ હાઈવે બંધ, નવસારીનો 30% વિસ્તાર પાણીમાં; ગામડાઓનો સંપર્ક તૂટ્યો, NDRF-તંત્ર દ્વારા રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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