/વલસાડ-મુંબઈ હાઈવે બંધ, નવસારીનો 30% વિસ્તાર પાણીમાં; ગામડાઓનો સંપર્ક તૂટ્યો, NDRF-તંત્ર દ્વારા રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન

વલસાડ જિલ્લામાં જાણે આભ ફાટ્યું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે...... છેલ્લા 24 કલાકમાં તમામ તાલુકાઓમાં રેકોર્ડબ્રેક વરસાદ વરસ્યો છે..... સૌથી વધુ ઉમરગામમાં 36.24 ઇંચ, જ્યારે કપરાડામાં 29.24 અને નાના પોઢામાં 25.72 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે.... વાપીમાં 16.52 ઇંચ વરસાદથી અનેક સોસાયટીઓ અને બંગલાઓ પાણીમાં ગરકાવ બન્યા.....કારો પાણીમાં ડૂબી ગઈ, જ્યારે નોકરી પરથી પરત ફરતા લોકોને ગળાડૂબ પાણીમાંથી પસાર થઈ ઘરે પહોંચવાની ફરજ પડી..... સમગ્ર જિલ્લામાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બન્યું છે........
શહેર જળબંબાકાર
વલસાડમાં ઔરંગા નદીએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતાં શહેર જળબંબાકારમાં ફેરવાઈ ગયું છે,,. છીપવાડ, દાણાબજાર, બંદર રોડ સહિત અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ બન્યા છે,,,, જ્યારે વલસાડ પારડી ગામમાં ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જતાં લોકોની હાલત કફોડી બની છે,,,. જીવ બચાવવા અનેક પરિવારો ઘરની છત પર આશરો લેવા મજબૂર બન્યા છે.,,, ઔરંગા નદીમાં આવેલા ઘોડાપુરથી નેશનલ હાઈવે પરનો બ્રિજ બંધ કરાયો છે ,,,,અને અમદાવાદ-મુંબઈ તરફની અવરજવર સંપૂર્ણ ઠપ થઈ ગઈ છે. તંત્ર સામે રાહત કામગીરીનો મોટો પડકાર ઊભો થયો છે.,,,,
દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદનો કહેર
દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદે કહેર મચાવ્યો છે. નવસારીના ચીખલી તાલુકાનું હોન્ડ ગામ સંપૂર્ણ પાણીમાં ગરકાવ બન્યું છે. કાચા-પાકા મકાનો ડૂબી ગયા છે અને 2300ની વસ્તી ધરાવતું ગામ સરકારની મદદની રાહ જોઈ રહ્યું છે. 1968ના વિનાશક પૂર બાદ પહેલીવાર આવી ગંભીર સ્થિતિ સર્જાઈ છે. કાવેરી નદી ભયજનક સપાટીએ પહોંચતાં નેશનલ હાઈવે-48 પણ પ્રભાવિત થયો છે. વલસાડ તરફ જતાં તમામ વાહનો રોકી દેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે સમગ્ર વિસ્તારમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે.....
સમગ્ર શહેરમાં પાણી જ પાણી
નવસારીમાં પૂર્ણા નદીએ ખતરનાક સપાટી વટાવતા શહેરમાં પૂરનો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે.જળસ્તર 27 ફૂટે પહોંચતાં શહેરનો 30 ટકા વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ બન્યો છે. શાંતાદેવી રોડ, બંદર રોડ સહિત અનેક વિસ્તારો જળમગ્ન છે. સેંકડો લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડાયા છે અ,,,ને હજારો માટે ફૂડ પેકેટની વ્યવસ્થા કરાઈ છે.છતાં અનેક લોકો પૂર જોવા રસ્તા પર ઉમટી પડતાં ટ્રાફિકજામ સર્જાયો છે.તંત્રે બિનજરૂરી રીતે ઘર બહાર ન નીકળવાની કડક અપીલ કરી છે.
જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત
નવસારીમાં અવિરત વરસાદે જનજીવનને ઘૂંટણિયે લાવી દીધું છે. વિજલપોરનું ગંગા તળાવ છલકાતાં ચંદનવન સોસાયટીમાં જાણે નદી વહેતી હોય તેવા દૃશ્યો સર્જાયા છે. તળાવ અને ડ્રેનેજનું પાણી ઘરોમાં ઘૂસતાં લોકોની હાલત કફોડી બની છે. નિરાધાર વૃદ્ધા ચંચળબેન રાણાનું ઘર પણ પાણીમાં ગરકાવ બન્યું છે. સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે વારંવાર રજૂઆત છતાં સમસ્યાનો ઉકેલ આવ્યો નથી અને નગરસેવકો પણ દેખાયા નથી. લોકોમાં તંત્ર સામે ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો છે.
અનેક જગ્યાએ પાણી ફરી વળ્યાં
નવસારી જિલ્લામાં અવિરત વરસાદે પૂરની સ્થિતિ વધુ ગંભીર બનાવી છે. વાંસદાના પ્રતાપનગર પુલ પર પાણી ફરી વળવાની અણી પર પહોંચતાં વાંસદા-ચીખલી માર્ગ બંધ કરવાની તૈયારી શરૂ થઈ છે. પ્રસિદ્ધ રાજરાજેશ્વર મંદિરમાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાયા છતાં ભક્તોએ જળ વચ્ચે આરતી કરી. બીજી તરફ પ્રતાપનગરના મોટા ફળિયામાં ફસાયેલા 10 લોકોનું સુરક્ષિત રેસ્ક્યૂ કરાયું. ઊંડાજ ગામમાં પણ પોલીસ જવાનોએ બાળકોને ખભે ઊંચકીને પૂરના પાણીમાંથી બહાર કાઢતાં માનવતાનું જીવંત ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું.
નવસારી જિલ્લામાં અવિરત વરસાદે જનજીવનને ઠપ કરી દીધું છે. વાંસદા તાલુકામાં લો-લાઈન બ્રિજ અને અનેક માર્ગો પર પાણી ફરી વળતાં ગામોનો સંપર્ક તૂટી ગયો છે.... કુકડા-કુરેલીયા અને કુરેલીયા-વાંસદા માર્ગ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરાયા છે.. જ્યારે મહાનગરપાલિકા પૂર સામે બચાવ અને સ્થળાંતરની કામગીરીમાં સતત વ્યસ્ત છે.