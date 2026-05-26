/હવે અમેરિકામાં રહીને નહીં મળે ગ્રીન કાર્ડ! ટ્રમ્પના નવા નિયમથી લાખો ગુજરાતીઓના સપનાઓ પર ઘેરાયા સંકટના વાદળો!

US Immigration Rules: ટ્રમ્પ સરકારના નવા ઇમિગ્રેશન નિયમોએ ભારતીયોમાં, ખાસ કરીને ગુજરાતીઓમાં ભારે ચિંતા ફેલાવી છે. ગ્રીન કાર્ડ માટે હવે અમેરિકામાં રહીને અરજી શક્ય નહીં રહે. અરજદારે પોતાના દેશમાં પરત જઈ અમેરિકન દૂતાવાસ મારફતે જ સમગ્ર પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી પડશે. આ નવા નિયમથી અંદાજે બે લાખ ગુજરાતીઓ પર સીધી અસર થવાની શક્યતા છે. શું છે નવો નિયમ અને શું સર્જાશે મુશ્કેલી? ચાલો જાણીએ.
US Immigration Rules: સપનાઓનો દેશ અમેરિકા... જ્યાં દુનિયાભરના લોકો પોતાના ભવિષ્ય માટે પહોંચે છે અને તેમાં પણ ગુજરાતીઓની સંખ્યા સૌથી વધુ ગણાય છે. પરંતુ હવે અમેરિકાના નવા નિર્ણયથી હજારો નહીં, લાખો ગુજરાતીઓના સપનાઓ પર સંકટના વાદળો ઘેરાયા છે.
હવે ગ્રીન કાર્ડ માટે ભારત પરત ફરવું પડશે
અમેરિકામાં વર્ષોથી રહેતા અને કાયદેસર રીતે ટેક્સ ભરતા ભારતીય પરિવારો માટે આ નિર્ણય મોટો ઝટકો સાબિત થઈ શકે છે. એચ-વન-બી વિઝા ધારકો, સ્ટુડન્ટ વિઝા પર ગયેલા વિદ્યાર્થીઓ અને વિવિધ કંપનીઓમાં કામ કરતા પ્રોફેશનલ્સને હવે ગ્રીન કાર્ડ માટે ભારત પરત ફરવું પડશે. ત્યારબાદ વર્ષો સુધી લાંબા વેઇટિંગ પિરિયડનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
આ નિર્ણયથી માત્ર નોકરી કે વિઝાનો જ પ્રશ્ન નથી. પરિવારો તૂટવાની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. પત્ની અને બાળકો અમેરિકામાં જ્યારે પરિવારનો મુખ્ય સભ્ય ભારતમાં અટવાઈ જાય, તો સામાજિક અને આર્થિક બન્ને પ્રકારના પ્રશ્નો ઉભા થઈ શકે છે.
રિવર્સ બ્રેઇન ડ્રેઇન ભારતને આપી શકે છે નવી દિશા
જો અમેરિકામાંથી ભારતીય ટેલેન્ટ પાછું ફરશે. તો ભારતના બાયોટેક, સેમિકન્ડક્ટર, ડિફેન્સ, એઆઇ અને ક્લીન એનર્જી જેવા સેક્ટરને મોટો ફાયદો થઈ શકે છે. રિવર્સ બ્રેઇન ડ્રેઇન ભારતને નવી દિશા આપી શકે છે.
ભારતીયોના ભવિષ્ય પર પ્રશ્નચિહ્ન
દર વર્ષે અમેરિકા લગભગ પચાસ હજારથી વધુ ગ્રીન કાર્ડ જારી કરે છે. પરંતુ હવે નવા નિયમો બાદ હજારો ભારતીયોના ભવિષ્ય પર પ્રશ્નચિહ્ન ઊભું થયું છે. અમેરિકન ડ્રીમ હવે ઘણા ગુજરાતીઓ માટે અનિશ્ચિતતાનું સ્વપ્ન બની રહ્યું છે.
શું ટ્રમ્પ સરકાર આ નિર્ણયમાં કોઈ રાહત આપશે? શું ભારતીયો માટે ખાસ છૂટછાટ જાહેર થશે? અને જો લાખો ગુજરાતીઓ ભારત પરત ફરશે, તો શું ભારત તેમની ક્ષમતાનો યોગ્ય ઉપયોગ કરી શકશે? આ સવાલોના જવાબ પર સૌની નજર ટકેલી છે.