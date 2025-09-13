Prev
Next

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ પર નવો ચોંકાવનારો દાવો, શોર્ટ સર્કિટને કારણે થયા હતા 260 લોકોના મોત

US lawyer for Air India 171 crash victims : અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશમાં મોતની થિયરીમાં અમેરિકન વકીલ માઈક એન્ડ્રુઝે નવો અને ચોંકાવનારો દાવો કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, વિમાનમાં પાણી લીક થવાને કારણે શોર્ટ સર્કિટ થયું હતું 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 13, 2025, 12:08 PM IST

Trending Photos

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ પર નવો ચોંકાવનારો દાવો, શોર્ટ સર્કિટને કારણે થયા હતા 260 લોકોના મોત

Ahmedabad Plane Crash : એર ઇન્ડિયા AI171 વિમાન દુર્ઘટનામાં પીડિતોના પરિવારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા મુખ્ય યુએસ એટર્ની માઈક એન્ડ્રુઝે વળતરની પર્યાપ્તતા પર શંકા વ્યક્ત કરી છે અને બોઇંગના ઉત્પાદન સાથે જોડાયેલી સંભવિત તકનીકી ખામીઓને તપાસ હેઠળના મુખ્ય ક્ષેત્રો તરીકે ચિહ્નિત કરી છે.

મોન્ટગોમરી, અલાબામા સ્થિત વકીલ માઈક એન્ડ્રુઝે AΝΙ ને જણાવ્યું હતું કે તેમની પેઢી હાલમાં લગભગ 110 પીડિતોના પરિવારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અત્યાર સુધી અમે લગભગ 110 પીડિતોના પરિવારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરીએ છીએ અને તેમાં એવા લોકોનો સમાવેશ થાય છે જે વિમાનમાં અને જમીન પર બંને હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

તેમણે ઉમેર્યું કે તેમની ટીમ નિષ્ણાતો સાથે કામ કરી રહી છે અને દસ્તાવેજોની સમીક્ષા કરી રહી છે જે આ જીવલેણ દુર્ઘટના પાછળના કારણો પર પ્રકાશ પાડી શકે છે. "અમે અમારા નિષ્ણાતો સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ, દસ્તાવેજો એકત્રિત કરી રહ્યા છીએ અને એવા વ્યક્તિઓ સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ જેમને અમારી તપાસમાં મદદરૂપ માહિતી મળી શકે છે," તેમણે કહ્યું.

ભારતના એરક્રાફ્ટ એક્સિડેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (AAIB) એ 12 જૂનના ક્રેશ પછી તરત જ તેનો પ્રારંભિક અહેવાલ બહાર પાડ્યો હતો, પરંતુ એન્ડ્રુઝે કહ્યું કે તારણો જવાબો કરતાં વધુ પ્રશ્નો છોડી ગયા છે.

"AAIB એ પ્રારંભિક અહેવાલ બહાર પાડ્યો, જે એકદમ ઝડપી હતો પરંતુ ખૂબ જ અવિભાજ્ય હતો અને તેના જવાબો કરતાં વધુ પ્રશ્નો ઉભા થયા," તેમણે જણાવ્યું હતું કે તપાસની ગતિ અગાઉના બોઇંગ કેસ જેવી જ દેખાતી હતી.

 એર ઇન્ડિયા દ્વારા પરિવારોને આપવામાં આવતી પ્રારંભિક ચુકવણીઓ વિશે પૂછવામાં આવતા, એન્ડ્રુઝે તેમને અપૂરતા ગણાવ્યા. "ના, તે ચુકવણી તેમના બાકીના જીવન માટે પૂરતી રહેશે નહીં," તેમણે કહ્યું.

તેમણે ઉમેર્યું કે પ્રારંભિક દસ્તાવેજોમાં સમાવિષ્ટ કેટલીક વળતર જોગવાઈઓ પીડિતોના પરિવારોને બોઇંગ સામે મોટા દાવાઓ કરવાથી રોકી શકતી નથી.

એન્ડ્રુઝે તપાસ ચાલી રહેલી તકનીકી સિદ્ધાંતો તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું, જેમાં એરક્રાફ્ટ કમ્પ્યુટર્સમાં સમસ્યાઓ અને સાધનોના ખાડીઓમાં પાણીના લિકેજનો સમાવેશ થાય છે.

"હાલમાં જે સિદ્ધાંતો પર વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે તેમાંનો એક એ છે કે વિમાનના આગળ અને પાછળના શૌચાલયોની નીચે પાણીની લાઇનોમાં પાણી લીક થવાનો મુદ્દો, જેમાં ગેલી વિસ્તારોનો પણ સમાવેશ થાય છે. તે EE ખાડીની ઉપરના વિસ્તારો છે અને તે એવા વિસ્તારો છે જ્યાં કમ્પ્યુટર સાધનો રાખવામાં આવ્યા છે," તેમણે કહ્યું.

તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે આવા લીક થવાથી ફ્લાઇટ સલામતી માટે મહત્વપૂર્ણ સિસ્ટમોને અસર કરતી ઇલેક્ટ્રિકલ શોર્ટ થઈ શકે છે. "પાણી સાધનોના ખાડીઓમાં લીક થઈ શકે છે અને કમ્પ્યુટર ભીના થઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો FAA અનુસાર, તે લીક થવાથી ઇલેક્ટ્રિકલ શોર્ટ થઈ શકે છે, જે સલામતી અને ઉડાન માટે મહત્વપૂર્ણ કમ્પ્યુટર અને સાધનોનું નુકસાન થઈ શકે છે... વિમાનના ઉત્પાદક દેખીતી રીતે ઉત્પાદકને છોડતી વખતે વિમાનમાં રહેલી ખામીઓ માટે જવાબદાર છે. તેથી આ કિસ્સામાં, જો બોઇંગ છોડતી વખતે કપલિંગ ખામીયુક્ત હતા, તો બોઇંગને તેના માટે જવાબદાર ઠેરવી શકાય છે. તેવી જ રીતે, જો બોઇંગ આ EE ખાડીઓ ઉપરના વિસ્તારોમાં યોગ્ય વોટરપ્રૂફિંગ અને સીલિંગ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તેઓ તેના માટે પણ જવાબદાર હોઈ શકે છે જો તે અહીં જે બન્યું તેનું કારણભૂત પરિબળ હોવાનું નક્કી થાય...," તેમણે કહ્યું.

AAIB ના પ્રારંભિક અહેવાલ મુજબ, બંને એન્જિન ઉડાન ભર્યાના 90 સેકન્ડમાં અણધારી રીતે બંધ થઈ ગયા હતા, જેના કારણે ભારે ધક્કો લાગ્યો અને ઝડપથી નીચે ઉતર્યો.

આ દુર્ઘટના ભારતના તાજેતરના ઇતિહાસમાં સૌથી ભયંકર ઉડ્ડયન દુર્ઘટનાઓમાંની એક છે, જેના પરિવારો હવે એર ઇન્ડિયા અને બોઇંગ બંને પાસેથી જવાબો અને જવાબદારી માંગી રહ્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Air India Plane crashAhmedabad Plane Crashઅમદાવાદ પ્લેન ક્રેશએર ઈન્ડિયા પ્લેન ક્રેશ

Trending news