/US Immigration Crisis: ટ્રમ્પ સરકાર 2 લાખ B1-B2 વિઝા રદ કરશે? જાણો ગુજરાતીઓ પર શું થશે અસર, જાણો શું કહે છે નિષ્ણાંતો

અમેરિકા જવાનું સપનું જોનારા વિદેશીઓ માટે ટ્રમ્પ સરકારે વધુ એક મોટો ઝટકો આપ્યો છે...H-1B પર જંગી ફીની ચર્ચા વચ્ચે હવે અમેરિકામાં અસાઇલમ માગનારા વિદેશીઓના લગભગ 2 લાખ B1-B2 વિઝા રદ કરવાની તૈયારી હોવાની માહિતી સામે આવી છે...અને સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે... આ યાદીમાં હજારો ભારતીયો પણ આવી શકે છે...શું છે સમગ્ર વિગતો?...જુઓ આ અહેવાલમાં...
ટ્રમ્પ સરકાર હવે સીધા વિઝા પર પ્રહાર કરવાની તૈયારીમાં છે...અમેરિકા પહોંચ્યા બાદ અસાઇલમ માટે અરજી કરનારા... અથવા જેમની અસાઇલમ પ્રક્રિયા હજુ ચાલી રહી છે... એવા વિદેશી નાગરિકોના B1 અને B2 વિઝાની સમીક્ષા થશે...એટલે કે, અમેરિકા આવ્યા પછી અસાઇલમ માગ્યું તો વિઝા પર સંકટ...
વિદેશી નાગરિકોના B1 અને B2 વિઝાની સમીક્ષા થશે
2 લાખ સુધી B1-B2 વિઝા રદ?...2016થી 2026ના વિઝા રડારમાં છે અને હજારો ભારતીયો પર અસર થવાની શક્યતા છે...માહિતી પ્રમાણે, 2016થી 2026 દરમિયાન જારી થયેલા B1 અને B2 વિઝાધારકોની તપાસ થઈ શકે છે...અને આ કાર્યવાહી અમેરિકાના વિદેશ વિભાગ અને હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી ડિપાર્ટમેન્ટના સંકલનથી થવાની શક્યતા છે...જો નિર્ણય અમલમાં આવે... તો અમેરિકાના ઈતિહાસમાં એક જ ઝાટકે આટલા મોટા પાયે વિઝા રદ કરવાની આ સૌથી મોટી કાર્યવાહી બની શકે છે.
વિઝા રદ એટલે શું તરત અમેરિકા છોડવું પડશે?
પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ...વિઝા રદ એટલે શું તરત અમેરિકા છોડવું પડશે?...તો ઈમિગ્રેશન એડવાઇઝર નિશિત પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે, એવું દરેક કેસમાં જરૂરી નથી...જે લોકોની કોર્ટ અથવા કાનૂની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, તેમની સ્થિતિ અલગ હોઈ શકે છે.
ટ્રમ્પનું અમેરિકા હવે વિઝાથી કમાણીનું નવું મોડલ બનાવી રહ્યું છે?
એક તરફ H-1B માટે 1 લાખ ડોલરથી વધુની ફીની ચર્ચા...તો બીજી તરફ ભારતીયો માટે વિઝા અને પ્રીમિયમ પ્રોસેસિંગ ફીનો વધતો બોજ...એટલે સવાલ એક જ છે કે, ટ્રમ્પનું અમેરિકા હવે ‘વિઝા’થી જ કમાણીનું નવું મોડલ બનાવી રહ્યું છે?.
હવે નજર રહેશે આગામી અઠવાડિયા પર...2 લાખ વિઝા પર ખરેખર કાતર ચાલશે?...કે પછી કોર્ટમાં પડકાર બાદ ટ્રમ્પ સરકારનો આ નિર્ણય અટકશે?...અમેરિકા જવાના સપનામાં... હવે વિઝાનું સૌથી મોટું ટેન્શન.