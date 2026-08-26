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US Immigration Crisis: ટ્રમ્પ સરકાર 2 લાખ B1-B2 વિઝા રદ કરશે? જાણો ગુજરાતીઓ પર શું થશે અસર, જાણો શું કહે છે નિષ્ણાંતો

ગુજરાતમાંથી ઘણા લોકોનું સપનું અમેરિકા જવાનું હોય છે અને અનેક ગુજરાતીઓ અમેરિકામાં રહે છે. પરંતુ તાજેતરમાં ટ્રમ્પ સરકારના નિર્ણયે અનેક લોકોને ઝટકો આપ્યો છે. લગભગ 2 લાખ B1-B2 વિઝા રદ્દ કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે, જેની અસર ભારતીયો અને ગુજરાતીઓ પર પણ થઈ શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 26, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:23 PM IST
US Immigration Crisis: ટ્રમ્પ સરકાર 2 લાખ B1-B2 વિઝા રદ કરશે? જાણો ગુજરાતીઓ પર શું થશે અસર, જાણો શું કહે છે નિષ્ણાંતો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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