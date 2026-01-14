Prev
ઉત્તરાયણ દરમિયાન ઈમરજન્સી કોલમાં વધારો, બપોર સુધીમાં 2824 કોલ નોંધાયા

Uttarayan Kite Festival 2026: ઉત્તરાયણ પર્વની મજા માણતા લોકો માટે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઉત્તરાયણ દરમિયાન 108 ઈમરજન્સી સર્વિસમાં ગત વર્ષની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે 512 વધુ કોલ આવ્યા છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 14, 2026, 04:22 PM IST

ઉત્તરાયણ દરમિયાન ઈમરજન્સી કોલમાં વધારો, બપોર સુધીમાં 2824 કોલ નોંધાયા

Uttarayan Kite Festival 2026: ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી દરમિયાન ગુજરાત ઇમરજન્સી સેવામાં નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો. 108માં બપોરે 3 વાગ્યા સુધી 2824 કોલ્સ નોંધાયા, જ્યારે ગત વર્ષે આ સમય સુધી માત્ર 2312 કોલ્સ આવ્યા હતા. એટલે કે 512 વધુ કેસ નોંધાયા છે.

અમદાવાદના ચંડોળા, સીટીએમ અને માધુપુરા વિસ્તારમાં પતંગની ધારદાર દોરીના કારણે ગળા કપાવાના ત્રણ ગંભીર બનાવ બન્યા. આ ઘટના બાદ ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. 

નવસારીમાં પણ એક વ્યક્તિ ઈજાગ્રસ્ત

આજે ઉતરાયણના તહેવાર પર રોડ પરથી પસાર થતા બાઈક ચાલકો માટે ચેતવા જેવો બનાવ સામે આવ્યો છે. નવસારી શહેરને અડીને આવેલા ગણદેવી રોડ ઉપર અકસ્માત થયો હતો. ઉતરાયણ તહેવારમાં ધારદાર દોરીને કારણે બાઈક પરથી પસાર થતા યુવાનને દોરીના કારણે ઇજા પહોંચી હતી.

બાઈક પર નવસારીથી ઈચ્છાપુર જતા યુવાનને નવાગામ પાસે ધારદાર દોરીને કારણે ઇજા થઈ હતી. પિતા-પુત્ર બાઈક પર જઈ રહ્યા હતા ત્યારે પુત્રને દોરી દેખાતા તે બચી ગયો. જોકે, પાછળ બેઠેલા તેના પિતા સુમન નાયકાને તે દોરી નાક અને કાનના ભાગે ફરી જતા ઊંડો કાપો પડ્યો હતો.

સુમન નાયકા ઈજાગ્રસ્ત થતાં તાત્કાલિક નવસારી શહેરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં લાવી ઇમર્જન્સી સારવાર આપવામાં આવી હતી. આ બનાવ દર્શાવે છે કે ઉત્તરાયણમાં પતંગની ધારદાર દોરી મોટું જોખમ બની શકે છે. બાઈક ચાલકો માટે વધારે સાવધાની જરૂરી છે.

