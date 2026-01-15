સુરતમાં ઉત્તરાયણનો ઉત્સાહ માતમમાં ફેરવાયો: 14 વર્ષીય કિશોરીનું ધાબા પરથી પટકાતા કરૂણ મોત
Surat News: સુરતના ભેસ્તાનમાં ઉત્તરાયણનો ઉત્સાહ માતમમાં ફેરવાયો: પતંગ ચગાવતા 14 વર્ષીય કિશોરીનું ધાબા પરથી પટકાતા કરૂણ મોત નિપજ્યું છે. દીકરીના અકાળે અવસાનથી પરિવારમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત: શહેરમાં ઉત્તરાયણ પર્વ દરમિયાન એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. ભેસ્તાન વિસ્તારમાં પતંગ ચગાવી રહેલી 14 વર્ષીય કિશોરી અચાનક ધાબા પરથી નીચે પટકાતા તેનું મોત નીપજ્યું છે. માત્ર 15 દિવસ પહેલા જ વતનથી સુરત આવેલી દીકરીના અકાળે અવસાનથી પરિવારમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ભેસ્તાન વિસ્તારમાં આવેલી જય રાધે સોસાયટીમાં રહેતી મંટુ નામની 14 વર્ષીય કિશોરી ધાબા પર પતંગ ચગાવી રહી હતી. પતંગના પેચ લડાવવાના ઉત્સાહમાં કિશોરીનું ધ્યાન ન રહેતા તે અચાનક ધાબા પરથી નીચે પટકાઈ હતી. નીચે પટકાવાનો અવાજ આવતા જ સોસાયટીના રહીશો અને પરિવારજનો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા.
ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલી કિશોરીને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. જોકે, હોસ્પિટલ પહોંચતા જ તબીબોએ તેને તપાસીને મૃત જાહેર કરી હતી. આ સમાચાર મળતા જ હોસ્પિટલ પરિસરમાં પરિવારજનોના આક્રંદથી વાતાવરણ ગમગીન બની ગયું હતું.મૃતક કિશોરીના પિતા કમલેશ નિષાદ મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના વતની છે અને સુરતમાં લુમ્સના કારખાનામાં મજૂરી કામ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. મૃતક કિશોરી હજુ 15 દિવસ પહેલા જ પોતાના વતનથી સુરત આવી હતી. વતનથી આવ્યાના ટૂંકા ગાળામાં જ દીકરીનું પતંગ ચગાવતી વખતે મોત થતા પરિવાર પર આભ ફાટી પડ્યું છે.
આ ઘટના અંગે ભેસ્તાન પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા પોલીસે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.વાલીઓ માટે આ લાલબત્તી સમાન કિસ્સો કહી શકાય છે. ઉત્તરાયણના તહેવાર દરમિયાન બાળકો જ્યારે ધાબા પર પતંગ ચગાવતા હોય ત્યારે વાલીઓએ સતર્ક રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ધાબા પર પેરાપેટ વોલ ન હોય અથવા ઓછી ઊંચાઈ હોય ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ જેથી આવી દુર્ઘટનાઓ નિવારી શકાય.
