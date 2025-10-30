Prev
Botad News: બોટાદમાં 17 વર્ષના આર્યન મુલતાની પર પોલીસ કસ્ટડીમાં થયેલી થર્ડ ડિગ્રી મારઝૂડની ઘટનાને હવે એક મહિનો વીતી ગયો છે. પરંતુ જે કોન્સ્ટેબલ્સે અત્યાચાર કર્યો તેમની ધરપકડ આજ સુધી થઈ નથી. ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ મુખ્યમંત્રીને વિધાનસભામાં અને મીડિયામાં દરેક મંચ પરથી બોટાદ પોલીસની બેદરકારી પર તીખી રજૂઆત કરી છે. તેમણે કહ્યું ન્યાય મેળવવાનો અધિકાર દરેક નાગરિકનો છે અને જ્યારે નાબાલિગ બાળક પર જુલ્મ થાય ત્યારે ચૂપ રહેનાર દરેક અધિકારી પણ ગુનેગાર છે.

પોલીસના ગુનાનો પણ પોલીસ જ બચાવ કરે તો ન્યાય ક્યાંથી મળશે? બોટાદ કેસ પર મેવાણીની તીખી રજૂઆત

Botad News: બોટાદમાં 17વર્ષના આર્યન મુલતાની પર પોલીસ કસ્ટડીમાં થયેલી થર્ડ ડિગ્રી મારઝૂડની ઘટનાને હવે એક મહિનાથી વધુ સમય વીતી ગયો છે. આ સનસનાટીપૂર્ણ અને માનવતાને શરમાવે તેવી ઘટનામાં કથિત રીતે જે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ્સે કિશોર પર અત્યાચાર ગુજાર્યો હતો, તેમની ધરપકડ આજ સુધી થઈ નથી. આ વિલંબ અને બેદરકારીને કારણે સિસ્ટમ પર ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે.

મુખ્યમંત્રીને વિધાનસભામાં રજૂઆત
વડગામના ધારાસભ્ય અને નેતા જીગ્નેશ મેવાણીએ આ મુદ્દે સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. તેમણે મુખ્યમંત્રીને વિધાનસભામાં અને મીડિયાના દરેક મંચ પરથી બોટાદ પોલીસની ગંભીર બેદરકારી સામે તીખી અને આક્રમક રજૂઆત કરી છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે "ન્યાય મેળવવાનો અધિકાર દરેક નાગરિકનો છે. પોલીસ દ્વારા કરાયેલા જુલ્મ સામે અવાજ ઉઠાવતા મેવાણીએ કહ્યું, "જ્યારે નાબાલિગ બાળક પર જુલ્મ થાય ત્યારે ચૂપ રહેનાર દરેક અધિકારી પણ ગુનેગાર છે. જો એક મહિના પછી પણ દોષિતો ખુલ્લેઆમ ફરે તો તે સ્પષ્ટ કરે છે કે પોલીસતંત્ર પોતાના જ લોકોને બચાવવા પ્રયાસ કરી રહ્યું છે."

સવાલ માત્ર આર્યનનો નથી, સિસ્ટમ પરના વિશ્વાસનો છે...
જીગ્નેશ મેવાણીની આ રજૂઆત માત્ર આર્યન અને તેના પીડિત પરિવાર માટે જ નથી, પણ દરેક એવા પરિવાર માટે છે જે સિસ્ટમની સામે એકલા ઊભા છે અને ન્યાયની આશા રાખી રહ્યા છે. જો પોલીસ જ પોતાના ગુનેગાર સાથી કોન્સ્ટેબલ્સને બચાવવાનો પ્રયાસ કરશે તો સામાન્ય પ્રજાને ન્યાય ક્યાંથી મળશે? જો સરકાર આવા ગંભીર મુદ્દે પણ ઢીલું વલણ અપનાવશે અને દોષિતો સામે તાત્કાલિક કાર્યવાહી નહીં કરે, તો પ્રજાનો પોલીસ અને કાયદા વ્યવસ્થા પરનો વિશ્વાસ ક્યાં ટકશે? મેવાણીના આ નિવેદનોએ બોટાદ કેસને ફરી ચર્ચાના કેન્દ્રમાં લાવી દીધો છે, અને તેમણે સરકારને તાત્કાલિક પગલાં લેવા માટે પડકાર ફેંક્યો છે.

