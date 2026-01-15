ઉત્તરાયણ પર અનુપ પટેલની હત્યા : ભાભી-ભત્રીજીએ હાથ જોડીને વિનંતી કરી, પણ પાડોશીએ જરા પણ દયા ન દાખવી!
Vadodara Anup Patel Murder Case: વડોદરાના મકરપુરામાં 42 વર્ષીય અનુપ પટેલનો મૃતદેહ લઈને પરિવારજનો પહોંચ્યા પોલીસ સ્ટેશન. પોલીસ સમક્ષ કરી ન્યાય અપાવવા માંગ. ઉત્તરાયણના આગલા દિવસે થઈ હતી અનુપની હત્યા. હજુ સુધી અન્ય આરોપીઓ છે પોલીસ પકડથી દૂર
Trending Photos
Vadodara News રવિ અગ્રવાલ/વડોદરા : વડોદરાના મકરપુરા વિસ્તારમાં ઉતરાયણની ઉજવણી વચ્ચે એક ભયાનક અને ખૂની ઘટનાએ સમગ્ર શહેરને હચમચાવી દીધું છે. તહેવારની ખુશી, પતંગો અને ઉત્સાહ વચ્ચે માત્ર વાહન પાર્ક કરવાની નજીવી બાબતને લઈને શરૂ થયેલો ઝગડો લોહિયાળ અંજામ સુધી પહોંચી ગયો. ઉતરાયણની આગલી રાત્રે ઉગ્ર બનેલા આ વિવાદમાં એક યુવકની નિર્દય હત્યા કરવામાં આવી. સૌથી કરૂણ અને હૃદયદ્રાવક દ્રશ્ય એ હતું કે, ઘટનાના સમયે મૃતકની ભાભી અને નાની ભત્રીજી આરોપીઓને રોકવા માટે બૂમો પાડતી રહી, હાથ જોડીને વિનંતી કરતી રહી, પરંતુ આરોપીઓ પર કોઈ અસર પડી નહીં. આવેશ અને હિંસક વૃત્તિએ માનવતા પર હાવી થઈ એક નિર્દોષ યુવકનો જીવ લઈ લીધો. આ ઘટના માત્ર એક ઝગડો નહીં, પરંતુ સમાજમાં વધતી અસહિષ્ણુતા, કાયદાના ભયના અભાવ અને નાની બાબતોમાં હિંસા તરફ વળતી માનસિકતાને ઉજાગર કરે છે. ચાલો જાણીએ આ ખૂની ઘટનાની સંપૂર્ણ વિગત.
પીકઅપ વાન પાર્ક કરવા મામલે થયો ઝગડો
મકરપુરા વિસ્તારની શિવશક્તિ નગર સ્થિત જશોદા કોલોનીમાં ઉતરાયણની આગલી રાત્રે આ કરૂણ ઘટના બની હતી. મૃતક અનુપ ગજાનંદ પટેલના ઘર પાસે એક પીકઅપ વાન પાર્ક કરવામાં આવી હતી. અનુપે પાર્કિંગ બાબતે વાંધો ઉઠાવતા પાર્ક કરેલી ગાડીની ચાવી પોતાની પાસે રાખી લીધી હતી. આ વાતની જાણ પડોશમાં રહેતા પીકઅપ વાનના માલિક સુભાષ રામવૃક્ષ યાદવને થતાં મામલો તણાવપૂર્ણ બની ગયો. ગુસ્સે ભરાયેલા સુભાષ યાદવે પોતાના ભાઈ અને ભત્રીજાને બોલાવી લીધા અને ત્રણેયે મળીને અનુપ સાથે ઉગ્ર ઝગડો શરૂ કર્યો. ઝગડો એટલો વધી ગયો કે આરોપીઓએ અનુપ પર ગડદા-પાટુનો વરસાદ કર્યો અને નજીક આવેલી લોખંડની જાળી સાથે તેનું માથું વારંવાર અથડાવ્યું. ગંભીર ઇજાઓના કારણે અનુપ લોહીલુહાણ હાલતમાં જમીન પર પટકાયો અને થોડી જ વારમાં ઘટના સ્થળે જ તેનું મોત નિપજ્યું હતું.
ભાભી-ભત્રીજીએ બચાવવાના પ્રયાસ કર્યા
જશોદા કોલોનીમાં જ્યારે આ ખૂની ખેલ ખેલાઈ રહ્યો હતો ત્યારે સમગ્ર વિસ્તાર ભયમાં સરકી ગયો હતો. મૃતકની ભાભી અને નાની ભત્રીજીએ આરોપીઓથી અનુપને બચાવવા માટે સતત પ્રયાસ કર્યા, બૂમાબૂમ કરી અને આસપાસના લોકોને મદદ માટે બોલાવ્યા, પરંતુ કોઈ મદદ સમયસર પહોંચી ન શકી.
ઘટનાની જાણ થતાં જ મકરપુરા પોલીસ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. પોલીસે ઝડપથી કાર્યવાહી કરી મુખ્ય આરોપી સુભાષ યાદવ સહિત મનુ યાદવ અને રાહુલ યાદવની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે કે મનુ યાદવ અને રાહુલ યાદવ પિતા-પુત્ર છે. આવેશ અને ઉગ્રતામાં કરાયેલા આ કૃત્યમાં એક નિર્દોષ યુવકનો જીવ ગયો છે. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી વધુ કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
માત્ર વાહન પાર્ક કરવાની નજીવી બાબતે થયેલી આ હત્યાએ સમગ્ર વડોદરા શહેરને ચોંકાવી દીધું છે. પટેલ પરિવાર માટે ઉતરાયણનો પાવન તહેવાર જીવનભર માટેના શોકમાં ફેરવાઈ ગયો છે. પરિવારજનોએ એક પુત્ર, પતિ અને પિતા ગુમાવ્યો છે, જ્યારે બીજી તરફ યાદવ પરિવારના ત્રણ સભ્યો હવે જેલના સળિયા પાછળ પહોંચી ગયા છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં આ ઘટનાને લઈને ભારે રોષ અને ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
લોકો માંગ કરી રહ્યા છે કે આરોપીઓને કડકમાં કડક સજા આપવામાં આવે, જેથી આવી ઘટનાઓ ફરી ન બને. આ ઘટના સમાજ માટે ચેતવણીરૂપ છે કે નાની બાબતમાં આવેશ અને હિંસક વૃત્તિ કેટલો મોટો વિનાશ સર્જી શકે છે. હાલ મકરપુરા પોલીસ સમગ્ર કેસની ગંભીરતાથી તપાસ કરી રહી છે અને વિસ્તારમાં કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે પોલીસ બંદોબસ્ત વધારવામાં આવ્યો છે.
પરિવારજનો મૃતદેહ લઈ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા
આજે ન્યાયની માંગ સાથે પરિવારજનો મૃતદેહ સાથે મકરપુરા પોલીસ મથક પહોંચ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકો પણ ન્યાયની ગુહાર સાથે પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા. પરિવારે પોલીસની કામગીરી સામે આક્ષેપો કર્યા હતા. માત્ર ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી હજુ વધુ લોકોની ધરપકડ બાકી છે તેવું પરિવારે જણાવ્યું.
તો બીજી તરફ, પરિવારજનોનો રોષ પારખી જતા ડીસીપી ઝોન 3 પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા અને તમામ આરોપીઓની ધરપકડ કરવા આશ્વાસન આપ્યું હતું. ડીસીપી અભિષેક ગુપ્તાએ કહ્યું કે, તમામ આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવશે. પોલીસની વિવિધ બ્રાન્ચની વિવિધ ટીમો કામ કરી રહી છે. જે પણ સીસીટીવી ફૂટેજ અને નિવેદનમાં જાણવા મળશે તેમની ધરપકડ કરાશે.
પોલીસે ઘટનાની જાણ થતા જ તાત્કાલિક ત્રણ આરોપી અને ઝડપી પાડ્યા હતા. પરંતું સમગ્ર બાબતે મૃતકની પત્ની અનુપ પટેલે કહ્યું કે, પોલીસે તમામ આરોપીઓની ધરપકડ કરવી જોઈએ. હજુ વધુ આરોપી પકડવાના બાકી છે. અમે નામ આપ્યા છે, આરોપીઓને ફાંસી આપો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે