પાંચ નહિ, ગુજરાતના 6 મહાનુભાવોને મળવાનો છે પદ્મશ્રી! ડો.પ્રતીક શર્મા પણ છે લિસ્ટમાં
Padma Award To Dr Prateek Sharma : મૂળ વડોદરાના અને અમેરિકા સ્થાયી થયેલા અને જાણીતા ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલોજિસ્ટ ડો.પ્રતીક શર્માને પદ્મશ્રીની જાહેરાત થઈ છે
Trending Photos
Vadodara News : પ્રજાસત્તાક પર્વની પૂર્વ સંધ્યાએ પદ્મશ્રી એવોર્ડની જાહેરાત થઈ છે. ગુજરાતમાંથી પાંચ લોકોને પદ્મશ્રી પુરસ્કારની જાહેરાત થઈ છે. પરંતું હકીકતમાં ગુજરાતમાંથી પાંચ નહિ, 6 મહાનુભાવોને પદ્મશ્રી મળવાનો છે. આ લિસ્ટમાં ડો.પ્રતીક શર્મા પણ છે, જેઓ અમેરિકા સ્થાયી થયેલા તબીબ છે. ડો.પ્રતીક શર્મા મૂળ વડોદરાના છે.
ગુજરાતના એ 6 લોકો જેમને મળશે પદ્મશ્રી!
- ધાર્મિકલાલ ચુનીલાલ પંડ્યા, કલા
- નિલેષ માંડલેવાલા, સામાજિક કાર્ય
- હાજીભાઈ કાસમભાઈ મીર, કલા
- રતિલાલ બોરીસાગર, સાહિત્ય
- અરવિંદ પંડ્યા, અભિનય
- ડો.પ્રતીક શર્મા, તબીબી ક્ષેત્ર
કોણ છે ડૉ. પ્રતીક શર્મા
મૂળ વડોદરામાં જન્મેલા અને ભણતર મેળવનાર ડો.પ્રતીક શર્માની પસંદગી પદ્મશ્રી માટે કરવામાં આવી છે, જેઓ અમેરિકામાં સ્થાયી થયા છે. તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ખ્યાતનામ ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલોજિસ્ટ છે. ડૉ. શર્મા વિશ્વ વિખ્યાત ચિકિત્સક, શિક્ષક અને શિક્ષણવિદ્ છે.
આ પણ વાંચો :
ડો. પ્રતીક શર્મા વિશે
ડો.પ્રતીક શર્મા મૂળ વડોદરાના વતની છે. વર્ષ 1992 માં તેઓએ વડોદરામાંથી એમબીબીએસ કર્યું હતુ. તેઓ શહેરની રોઝરી સ્કૂલના વિદ્યાર્થી હતા. સ્કૂલ દરમિયાન તેઓ રમત-ગમતની એક્ટિવિટી સાથે પણ સંકળાયેલા હતા. ગુજરાતમાંથી તબીબી શિક્ષણ મેળવ્યા બાદ તેઓ અમેરિકા સ્થાયી થયા હતા. તેમણે મેડિકલ કોલેજ ઓફ વિસ્કોન્સિન, મિલવૌકીમાંથી ઇન્ટર્નલ મેડિસિન રેસિડેન્સી અને યુનિવર્સિટી ઓફ એરિઝોના, ટક્સનમાંથી ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલોજી ફેલોશિપ પૂર્ણ કરી છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ખ્યાતનામ ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલોજિસ્ટ છે
તેમના કરિયર વિશે વાત કરીએ તો, ડો.પ્રતીક શર્મા વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા છે. તેઓ યુનિવર્સિટી ઓફ કાન્સાસ સ્કૂલ ઑફ મેડિસિનમાં મેડિસિન વિભાગના પ્રોફેસર છે. ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલોજી અને એન્ડોસ્કોપિક ક્ષેત્રે તેઓએ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ખ્યાતિ મેળવી છે. આ ઉપરાંત અનેક પ્રકારની અદ્યતન સર્જરીમાં તેઓ માસ્ટરી ધરાવે છે.
વિવિધ હોદ્દા
- ડો.પ્રતીક શર્મા અમેરિકન સોસાયટી ફોર ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલ એન્ડોસ્કોપી (ASGE) ના પ્રમુખ છે
- આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલોજીના અધ્યક્ષ છે
- યુનાઇટેડ નેશન્સના ઇન્ટરનેટ ગવર્નન્સ ફોરમ (કોલિશન ઓન ડિજિટલ હેલ્થ)ના સભ્ય છે
- ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ઑફ ડિસીઝ ઑફ ધ એસોફેગસના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ છે
એવોર્ડ અને સન્માન
તેમને વર્લ્ડ એન્ડોસ્કોપી ઓર્ગેનાઇઝેશન (WEO) માસ્ટર એડ્યુકેટર એવોર્ડ, અમેરિકન ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલોજિકલ એસોસિએશન (AGA) રિસર્ચ મેન્ટર એવોર્ડ અને ASGE ડિસ્ટિંગ્વિશ્ડ એન્ડોસ્કોપિક મેન્ટરિંગ એવોર્ડ સહિત અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન મળ્યા છે. તેઓ આરોગ્ય સંભાળમાં AIમાં યોગદાન માટે પ્રતિષ્ઠિત વૈભવ ફેલોશિપના પ્રાપ્તકર્તા પણ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે