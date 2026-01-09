Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

વડોદરા ભાજપમાં 'બગાવત'! 5 ધારાસભ્યો અને સાંસદ સામસામે, અધિકારીઓના મામલે બે ફાંટા!

Vadodara BJP Controversy: વડોદરા ભાજપમાં અંદરો અંદર વિવાદ સતત વકરી રહ્યો છે. પાંચ ધારાસભ્યોએ અધિકારીઓ સામે બાંયો ચઢાવી અને મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખી કાર્યવાહીની માગ કરી. પરંતુ સાંસદ હેમાંગ જોશીએ અધિકારીઓનો બચાવ કરતાં કહ્યું કે, અધિકારીઓ તો બધું કામ કરે છે. સાંસદના નિવેદન બાદ વડોદરા ભાજપમાં જ બે ફાંટા પડી ગયા છે. આખરે સાચુ કોણ?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:19 PM IST

Trending Photos

વડોદરા ભાજપમાં 'બગાવત'! 5 ધારાસભ્યો અને સાંસદ સામસામે, અધિકારીઓના મામલે બે ફાંટા!

Vadodara BJP Controversy: વડોદરા સંસ્કારી નગરી કહેવાતું શહેર આજે રાજકીય અસંતોષના કેન્દ્રમાં આવી ગયું છે. અહીં મુદ્દો વિરોધ પક્ષનો નથી, મુદ્દો છે, સત્તાધારી ભાજપની અંદરની અસંતોષની ચીંગારી જોવા મળી રહી છે. વડોદરામાં અધિકારીઓ મનમાની કરે છે. અમારું સાંભળતા નથી અને અમારા સૂચવેલા કામ કરતા નથી. આ કોઈ સામાન્ય નાગરિકનો નહીં, પરંતુ વડોદરા ભાજપના પાંચ ધારાસભ્યોનો ગંભીર આક્ષેપ છે.

5 ધારાસભ્યોનો મુખ્યમંત્રીને પત્ર 
અધિકારીઓથી પીડિત બનીને હવે ધારાસભ્યો સીધા મુખ્યમંત્રી સુધી પહોંચ્યા છે. વડોદરાના પાંચ ધારાસભ્યોએ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખી અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. ધારાસભ્યોનું કહેવું છે કે, સરકારી કચેરીમાં સામાન્ય કામ કરાવવું હોય તો એ યુદ્ધ સમાન લાગે છે. અધિકારીઓ પોતાને સરકારથી ઉપર સમજીને અંધાધૂન વહીવટ ચલાવી રહ્યા છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ધારાસભ્યો vs સાંસદ
ધારાસભ્યોના આરોપ છે કે, તેમના દ્વારા સૂચવાયેલા કામો અધિકારીઓ જાણે સાંભળતા જ નથી. પણ અહીં જ આખો આક્ષેપ નવો વળાંક લે છે. એક તરફ પાંચ ધારાસભ્યો અધિકારીઓ સામે બળવો પોકારી રહ્યા છે. જ્યારે બીજી તરફ વડોદરા ભાજપના સાંસદ હેમાંગ જોશી કહી રહ્યા છે કે, અધિકારીઓ બધું જ કામ કરે છે.

સાંસદના આ નિવેદન બાદ ભાજપની અંદરની ખાઈ વધુ સ્પષ્ટ બની ગઈ. ફરી એકવાર ધારાસભ્ય ચૈતન્યસિંહ ઝાલા મીડિયા સામે આવ્યા અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, જેમ હેમાંગભાઈના કામ થાય તેમ પ્રજાજનોના કામ ધક્કા ખાધા વગર થઈ જવા જોઈએ. તો ધારાસભ્ય કેતન ઈનામદારે સીધો સવાલ કર્યો કે, જો અધિકારીઓ સાંસદ સાથે સંકલનમાં કામ કરે છે તો તો પછી ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો સાથે કેમ નહીં?

સામાન્ય પ્રજાની હાલત શું હશે?
સવાલ એ છે કે, જો સત્તાધારી પક્ષના જનપ્રતિનિધિઓ જ અધિકારીઓથી અસંતોષ વ્યક્ત કરે છે તો સામાન્ય પ્રજાની હાલત શું હશે? વડોદરામાં અધિકારીઓ રાજ ચલાવે છે કે જનપ્રતિનિધિઓનું? જવાબ હવે સરકારને આપવો જ પડશે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Vadodara BJP ControversyPolitical DissatisfactionMLAs vs MPવડોદરા ભાજપ વિવાદઅધિકારીઓની મનમાની

Trending news